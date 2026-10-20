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Sport

Végleg kivezetik a TAO-rendszert: gyökeres átalakulás jön a magyar sportfinanszírozásban

Pénzcentrum
2026. október 20. 20:02

Jövőre végleg megszűnik a több mint másfél évtizede működő, sportcélú TAO-támogatási rendszer – jelentette be hétfőn Magyar Péter miniszterelnök. A társaságiadó-kedvezményre épülő modellt egy 150 milliárd forintos, közvetlen költségvetési keret váltja fel, amellyel a kormány az eddigi egyenlőtlen és visszaélésekkel terhelt finanszírozási struktúrát kívánja átalakítani.

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A 2011-ben, még a Fidesz által bevezetett rendszer lehetővé tette, hogy a nyereséges vállalatok az államkassza helyett hat kiemelt látvány-csapatsportág – a labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a vízilabda, a jégkorong és a röplabda – szervezeteinek ajánlják fel társasági adójuk egy részét. Bár az előző kormánypárt sokáig azzal érvelt, hogy a felajánlások nem minősülnek állami támogatásnak, a bíróság végül kimondta, hogy közpénzről van szó, így nyilvánossá vált, hová áramlottak a céges befizetések.

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A TAO-rendszer az évek során a magyar sportfinanszírozás alappillérévé vált, 2012 és 2025 között a cégek több mint 1500 milliárd forintnyi adókedvezményt vettek igénybe. A modell megítélése azonban a kezdetektől fogva ellentmondásos volt. Bár a kisebb egyesületek számára is létfontosságú, évi néhány millió forintos bevételt jelentett, a források eloszlása drasztikusan egyenlőtlen maradt. A rendszer abszolút nyertese a felcsúti akadémia volt, amely közel 40 milliárd forinthoz jutott, ami az országos átlag mintegy ötszázszorosa - tudósított a Telex.

A konstrukció emellett meglehetősen gyakran vezetett pazarláshoz és visszaélésekhez. Rendszeresek voltak a pénzügyi trükközések, a bedőlő klubok és a köddé váló sportvezetők, így idén szeptemberben már az Állami Számvevőszék is a rendszer felülvizsgálatát sürgette. A korábbi szabályozás ráadásul lehetővé tette az adókedvezmények éveken át tartó, halasztott érvényesítését is, ami jelentős pénzügyi terhet hagyott örökül az új kormányra.

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Kálnoki-Kiss Attila azt mondta, hogy bár megmarad a TAO-rendszer, nagyon komoly reformot hajtanak rajta végre, mert a jelenlegi rendzser működésében több minden sem nevezhető optimálisnak.

Mivel a TAO-rendszer mélyen beépült a hazai sportfinanszírozásba, a kivezetése alapos tervezést igényel. A legfőbb kockázatot az jelenti, hogy a kisebb klubok eleshetnek attól a minimális támogatástól is, amely eddig a helyi gyermekek mindennapi sportolását biztosította. Ha ezek az egyesületek anyagilag ellehetetlenülnek, tömegesen szűnhetnek meg a helyi közösségi és utánpótlás-műhelyek.

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A miniszterelnök által bejelentett 150 milliárd forintos állami keret elviekben elegendő lehet a TAO kivezetésével keletkező űr kitöltésére, a siker kulcsa azonban a források elosztásának módja lesz. A legfőbb cél az, hogy az új finanszírozási rendszer igazságosabbá váljon, így kevesebb forrás jut majd a felesleges látványberuházásokra, és lényegesen több pénz érhet el az amatőr sporthoz, valamint a gyermekek mozgását biztosító kisebb egyesületekhez.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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