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Óriási futballünnep október végén: a Klassiker, a milánói derbi és a Liverpool-Arsenal lesz a hétvége fénypontja
Október utolsó és november első napjaira igazi futballünnep vár a szurkolókra. A Bayern és a Dortmund pontazonosságról vág neki a német klasszikusnak, Milánóban az Inter látogat a városi riválishoz, az Anfielden pedig a Liverpool fogadja az Arsenalt – és ez még csak a kezdet.
A hétvége programja annyi csemegét kínál az európai topligákból, hogy a futballrajongók aligha tudnak majd minden fontos összecsapásra leülni a tévé elé.
Szombaton a Bundesligában a Bayern München és a Borussia Dortmund pontazonosságról indul a Der Klassikerre, Milánóban az örök rivális Inter érkezik a San Siróba, a Premier League-ben pedig vasárnap a bajnoki címre hajtó Liverpool fogadja az Arsenalt, miközben szombaton a Chelsea és a Manchester United csap össze.
A Serie A-ban a Juventus a Napolit fogadja, míg a La Ligában a baszk derbi ígérkezik parázs küzdelemnek.
Der Klassiker: a Bayern és a Dortmund azonos pontszámmal csap össze
A német futball legnagyobb presztízsű mérkőzésén ezúttal nemcsak a hagyományok, hanem a tabella állása is tovább emeli a tétet. A Bayern München és a Borussia Dortmund egyaránt 17 ponttal, veretlenül vezeti a Bundesliga tabelláját, így a szombaton 18:30-kor kezdődő rangadón az is eldől, melyikük tud elszakadni az élen. A bajorok az első öt bajnokijukból négyet megnyertek, egy pedig döntetlennel zárult, míg a Dortmund hasonlóan remek formában érkezik a rangadóra.
A legutóbbi egymás elleni találkozót augusztusban 2-1-re a Bayern nyerte idegenben, ezért a westfáliaiak különösen revánsra éhesek. A müncheni Allianz Aréna várhatóan telt házzal fogadja a csapatokat, és minden adott ahhoz, hogy a szezon egyik legizgalmasabb összecsapását láthassák a nézők.
A szombati programban a Bayer Leverkusen 15:30-kor a VfB Stuttgartot fogadja. A címvédő Leverkusen nem kezdte olyan jól az idényt, mint tavaly, de legutóbbi három bajnokiját megnyerte, és ezzel feljött a tabella harmadik helyére. A Stuttgart ezzel szemben nehéz időszakot él át, az utolsó öt mérkőzéséből négyet elveszített.
A forduló további meccsei:
- FC Augsburg - SC Freiburg (15:30)
- Mönchengladbach - SC Paderborn 07 (15:30)
- SV Werder Bremen - TSG Hoffenheim (15:30)
- Schalke 04 - RB Leipzig (15:30)
- Union Berlin - FC Köln (vasárnap, 15:30)
- Eintracht Frankfurt - Hamburger SV (vasárnap, 17:30)
Milánói derbi és Juventus-Napoli: az olasz futball ünnepe
A Serie A hétvégéje sem marad el izgalmakban a többi topligától. Szombaton 20:45-kor az AC Milan fogadja a városi riválist, az Intert a San Siróban. A Derby della Madonnina hagyományosan kiemelt rangadó, de idén a tabella is különösen pikáns hátteret ad a találkozónak. Az Inter a második helyen áll, és az éllovas Lazióval karöltve a bajnoki címért küzd, miközben a Milan az ötödik helyen stabil, kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt.
Az Inter kiváló formában van, az utolsó öt mérkőzésén négy győzelmet és egy döntetlent ért el. A Milan is lendületben érkezik, hiszen legutóbbi két bajnokiját megnyerte. Az augusztusi Szuperkupa-döntőben 1-1-es döntetlent játszottak egymással, így most mindkét fél teljes erőbedobással készül a visszavágóra.
Vasárnap 20:45-kor az olasz futball másik nagy klasszikusa következik: a Juventus a Napolit fogadja Torinóban. A Juventus idénybeli szereplése hullámzó, négy győzelem mellett már két vereség is becsúszott. A Napoli közben a középmezőnyben próbál kapaszkodni, hogy elérje a tabella élmezőnyét.
Januárban a Juventus 3-0-ra győzött a nápolyiak ellen, ezért a vendégek most egyértelműen revánsra készülnek.
A Sportonline oldalán élőben követheted mindkét rangadó alakulását.
A forduló további meccsei:
- Bologna - Monza (szombat, 15:00)
- Udinese - AS Roma (szombat, 18:00)
- Como - Venezia (vasárnap, 12:30)
- Lazio - Cagliari (vasárnap, 15:00)
- Frosinone - Torino (vasárnap, 15:00)
- Lecce - Genoa (vasárnap, 18:00)
Liverpool-Arsenal az élen, Chelsea a válságban lévő Unitedet fogadja
A Premier League hétvégéjének csúcspontja a vasárnap 17:30-kor esedékes Liverpool–Arsenal rangadó. A tabellán a második helyen álló Arsenal 21 ponttal, a negyedik Liverpool pedig 15 ponttal várja az összecsapást, de a pontkülönbség ellenére mindkét csapatot a bajnoki címre hajtó együttesek között tartják számon. Az Arsenal az utóbbi öt mérkőzéséből négyet megnyert, míg a Liverpool az elmúlt két fordulóban győzelmet aratott. Januárban az Emirates Stadionban gól nélküli döntetlen született kettejük meccsén, így most az a nagy kérdés, hogy az Anfielden megszületik-e a gól.
Szombaton 13:30-kor már egy másik rangadóval indul a forduló: a Chelsea és a Manchester United csap össze Londonban. Az ötödik helyen álló Chelsea győzelem esetén közelebb kerülhet a dobogós pozíciókhoz. A Manchester United helyzete ezzel szemben jóval aggasztóbb, a vörös ördögök mindössze a 16. helyen állnak, közvetlenül a kiesés ellen küzdő csapatok közelében. A United formája katasztrofális, az utolsó öt mérkőzésükből csak egyetlen döntetlent tudtak kiharcolni, győzelem nélkül.
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A Chelsea teljesítménye is ingadozó, így kiszámíthatatlan összecsapásra van kilátás. Áprilisban a Manchester United 1-0-ra nyert a Stamford Bridge-en, azóta azonban sok minden megváltozott mindkét csapatnál.
A forduló további meccsei:
- Bournemouth AFC - Leeds United (16:00)
- Brentford - Nottingham Forest (16:00)
- Coventry City - Sunderland (16:00)
- Hull City - Ipswich Town (16:00)
- Manchester City - Brighton (16:00)
- Tottenham Hotspur - Crystal Palace (18:30)
- Aston Villa - Fulham (21:00)
A Barcelona az élen, baszk derbi vasárnap este
A spanyol élvonalban a Barcelona 27 ponttal magabiztosan vezeti a tabellát, és szombaton 21:00-kor a Deportivo Alavést fogadja a Camp Nouban. A katalánok legutóbb egyszer már vereséget szenvedtek a szezonban, de azóta négy győzelmet arattak egymás után. Az Alavés eközben a középmezőnyben próbálja stabilizálni helyét. A tavaszi idényben a baszk együttes meglepetésre 1-0-ra nyert a Barcelona ellen, így a katalánok most sem vehetik félvállról az ellenfelet.
Vasárnap 21:00-kor az Athletic Bilbao és a Real Sociedad közötti baszk derbit rendezik San Sebastiánban. Az Athletic bilbaói csapata az elmúlt hetekben vegyes teljesítményt nyújtott, egy győzelem mellett három döntetlent ért el. A Real Sociedad ezzel szemben kiváló formában van, az utolsó öt meccséből négyet megnyert. Az idény első baszk derbijét október elején az Athletic nyerte 1-0-ra, így a Sociedad hazai pályán készül visszavágni.
A Sportonline-on percről percre követheted a spanyol bajnokság eseményeit.
A forduló további meccsei:
- Villarreal CF - Espanyol (péntek, 21:00)
- Levante - Atletico Madrid (szombat, 14:00)
- Rayo Vallecano - RC Celta (szombat, 16:15)
- Real Betis - Malaga (szombat, 18:30)
- Getafe - Sevilla FC (vasárnap, 14:00)
- Racing Santander - Real Madrid (vasárnap, 16:15)
- Elche CF - Valencia CF (vasárnap, 18:30)
Ligue 1 – Észak-francia derbi és a PSG magányos menetelése
A francia élvonalban a Paris Saint-Germain továbbra is vezeti a tabellát, és pénteken 19:00-kor a sereghajtó Havre vendégeként kezdi meg a fordulót. A párizsiak formája lenyűgöző, az utolsó öt mérkőzésükön egyaránt győzni tudtak. A Havre ezzel szemben mindössze két pontot gyűjtött a nyolc lejátszott forduló alatt, így a papírforma egyértelműen a PSG sikerét ígéri.
A hétvége igazi csemegéje azonban a péntek esti észak-francia derbi: a LOSC Lille 21:05-kor az RC Lenst fogadja. A Lille jelenleg a harmadik helyen áll, míg a Lens a hetedik pozícióból érkezik, de legutóbbi három mérkőzését egyaránt megnyerte.
Tavasszal a Lille hazai pályán 3-0-ra győzött, így a Lens számára most is nehéz feladatnak ígérkezik, hogy pontot raboljon.
A forduló további meccsei:
- OGC Nice - Stade Rennais FC (szombat, 17:15)
- Lorient - Stade Brestois 29 (szombat, 20:45)
- Lyon - Angers SCO (szombat, 20:45)
- Troyes - Le Mans (szombat, 20:45)
- RC Strasbourg - AJ Auxerre (vasárnap, 15:00)
- Paris FC - AS Monaco (vasárnap, 17:15)
- Marseille - Toulouse FC (vasárnap, 20:45)
A hétvége tehát bővelkedik rangadókban és izgalmas összecsapásokban.
A Der Klassiker, a milánói derbi és a Liverpool–Arsenal találkozó mellett a baszk rangadó, valamint az olasz Juventus–Napoli ütközet is garantálja, hogy a futballszurkolók nem fognak unatkozni.
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