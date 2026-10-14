Nem Gulácsi Péter volt az első: egyre több focistát rabolnak ki, tehetetlenek a hatóságok

Nemcsak Gulácsi Péter, hanem több más futballsztár is betörők célpontjává vált az elmúlt hónapokban Spanyolországban. A Barcelona két játékosának otthonából értékeket vittek el, Lamine Yamal házába pedig megpróbáltak bejutni a támadók. A katalán rendőrség októberben egy, ismert és tehetős emberek otthonaira szakosodott bűnözői csoport felszámolásáról számolt be.

Fegyveres rablók törtek be Gulácsi Péter spanyolországi otthonába kedden, miközben a magyar kapus a feleségével és két gyermekével tartózkodott a házban. A támadás a Valenciától északra fekvő Puçol település Monasterios nevű lakóparkjában történt. A családtagok közül senki sem sérült meg, a történtek azonban annyira megviselték a futballistát, hogy nem lépett pályára a Villarreal Napoli elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésén. A hatóságok megkezdték a nyomozást, a rablás részleteiről egyelőre kevés információ látott napvilágot.

Az eset azért is keltett nagy figyelmet, mert az elmúlt időszakban több spanyolországi futballista otthonát fosztogatták ki, vagy próbáltak meg betörni oda. A katalóniai esetek között fiatal sztárok, a Barcelona játékosai is feltűnnek, a hatóságok pedig szervezett elkövetői csoportok nyomait is vizsgálják.

Két Barcelona-játékos házából is értékeket vittek el

Az elmúlt egy évben két FC Barcelona-játékos otthonát is kirabolták. Pau Cubarsí védő házába 2025. december 30-án törtek be, miközben a futballista edzésen volt. A beszámolók szerint egy nagy értékű órát is elvittek.

Alig két héttel később, 2026. január 10-én Joan García kapus otthonát fosztották ki. A hálóőr ekkor Szaúd-Arábiában tartózkodott a spanyol Szuperkupa miatt, a betörők pedig ékszereket vittek magukkal. A katalán sajtó szerint mindkét esetben nagyjából hatezer euróra, vagyis akkori árfolyamon több mint kétmillió forintra becsülték az eltulajdonított értékeket. A rendőrség mindkét ügyben nyomozást indított.

A két eset jól mutatja, miért lehetnek vonzó célpontok a profi labdarúgók. Miközben a játékosok edzésen, mérkőzésen vagy külföldi utazáson vesznek részt, otthonuk hosszabb időre üresen maradhat. A drága órák, ékszerek és más könnyen értékesíthető tárgyak pedig különösen vonzó zsákmányt jelenthetnek.

A rendőrség ugyanakkor nem minden esetben erősítette meg, hogy az egyes betöréseket ugyanaz a bűnözői csoport követte el. A hasonló körülmények önmagukban még nem bizonyítják az ügyek közötti kapcsolatot.

Lamine Yamal házánál is feltűntek a betörők

Idén júliusban Lamine Yamal otthonánál is megjelentek a támadók. A Barcelona fiatal sztárjának Esplugues de Llobregatban található házánál két, arcát eltakaró férfit észleltek a biztonsági kamerák, amint megpróbáltak feljutni az ingatlan kerítésén.

A ház biztonsági személyzete észrevette a behatolási kísérletet, és értesítette a katalán rendőrséget. A két férfi még azelőtt elmenekült, hogy a rendőrök a helyszínre érkeztek volna, így a betörést sikerült megakadályozni. Az ügyben nyomozás indult.

Az eset különösen nagy visszhangot kapott, hiszen Yamal a spanyol válogatott és a Barcelona egyik legismertebb fiatal játékosa. A történtek arra is ráirányították a figyelmet, hogy a kiemelt biztonsági védelemmel ellátott, értékes ingatlanok sem feltétlenül jelentenek leküzdhetetlen akadályt a betörők számára.

Szervezett csoport állhat több katalóniai rablás mögött

Októberben újabb fontos fejlemény érkezett az ügyekkel kapcsolatban. A katalán rendőrség október 1-jén három embert vett őrizetbe Gavà településen egy olyan nyomozás részeként, amelyben ismert és nagy vagyonnal rendelkező emberek otthonai ellen elkövetett betöréseket vizsgáltak.

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A spanyol sajtó napokban megjelent beszámolói szerint a csoportot legalább nyolc katalóniai lakásbetöréssel hozták összefüggésbe. A gyanú szerint a tagok között voltak olyanok, akik előzetesen megfigyelték a kiszemelt ingatlanokat, és felmérték a környéket. A nyomozók a Joan García otthonában történt betörést is a vizsgált ügyek közé sorolták.

A gyanúsítottak a hatóságok szerint Jules Koundé, a Barcelona másik játékosának otthonát is megfigyelték, és előkészítettek egy támadást, amelyet végül nem hajtottak végre. A rendőrségi akcióval kapcsolatban a spanyol sajtó két férfi és egy nő őrizetbe vételéről számolt be; a férfiak közül ketten előzetes letartóztatásba kerültek.

Több százezer eurós zsákmány, súlyos börtönbüntetés

A futballisták otthonai elleni támadások nem új jelenségek Spanyolországban. A korábbi esetek közül Radamel Falcao, a kolumbiai válogatott csatárának ügye is jól mutatja, milyen értékekre utazhatnak az elkövetők.

A Madridban történt rablás során a támadók 2023 szeptemberében, miközben Falcao a Rayo Vallecano színeiben mérkőzésen játszott, órákat, ékszereket és luxustáskákat vittek el a futballista otthonából. Az eltulajdonított tárgyak értéke meghaladta a 400 ezer eurót. Az ügyben 2026 áprilisában három férfit ítéltek börtönbüntetésre, a legsúlyosabb kiszabott büntetés négy és fél év volt.

A Falcao-ügy korábbi elkövetési időpontja miatt nem tartozik szorosan az elmúlt egy év eseményei közé, az idei ítélet azonban jelzi, hogy a futballisták ingatlanjai ellen elkövetett, nagy értékű rablások ügyében hosszabb nyomozások után is születhetnek bírósági döntések.

Miért éppen a futballisták otthonai?

A profi labdarúgók több szempontból is vonzó célpontot jelenthetnek a betörőknek. A magas fizetések miatt egyes otthonokban értékes órák, ékszerek és más luxuscikkek lehetnek, miközben a játékosok életvitele viszonylag könnyen követhető. A mérkőzések időpontja nyilvános, a külföldi kupameccsek és a hosszabb utazások pedig előre ismert távolléteket jelentenek.

A közösségi média szintén szerepet kaphat a célpontok kiválasztásában. A spanyol belügyminisztérium már egy 2024-ben ismertetett, futballisták otthonaira szakosodott nyomozás során arról számolt be, hogy az elkövetők a sportolók és családtagjaik által közzétett fényképeket és videókat is felhasználták. Ezekből a lakások belső elrendezésére, az értékekre, sőt olykor arra is következtethettek, mikor nem tartózkodik senki az ingatlanban.