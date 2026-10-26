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Sport

A Real Madridé lett az El Clásico, a Manchester City botlása is felkavarta az angol tabellát - óriási meglepetések a hétvégi fordulóban

Pénzcentrum
2026. október 26. 08:10 4 perc

A hétvégi fordulók után számos bajnokságban továbbra is holtverseny alakult ki az élen, miközben több meglepetés is színesítette a játéknapokat. A magyar OTP Bank Ligában a Győri ETO FC és a Puskás Akadémia osztozik a vezetésen, az európai topbajnokságokban pedig szintén szorosak a tabellák élei.

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A hétvégi fordulók izgalmas mérkőzéseket hoztak az európai labdarúgó-bajnokságokban. A magyar élvonalban továbbra is holtverseny van az élen, Spanyolországban a Real Madrid legyőzte a Barcelonát, Angliában a Manchester City váratlan vereséget szenvedett, Olaszországban pedig az Inter és a Lazio is győzelemmel őrizte meg vezető helyét.

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OTP Bank Liga – Váratlanul bukott a Puskás Akadémia

A magyar élvonal hétvégi fordulójának legnagyobb meglepetését a Puskás Akadémia hazai veresége jelentette: a felcsútiak 2–1-re kikaptak a Nyíregyházától. Így továbbra is 21 ponttal állnak a tabella élén a Győri ETO FC-vel, amely 1–0-ra legyőzte az Újpestet.

A Ferencváros fölényes, 5–0-s győzelmet aratott az MTK Budapest ellen, ezzel 17 pontra növelte pontjai számát. Ugyanennyi ponttal áll a Paks is, amely 2–0-ra nyert a Vasas otthonában. A Debreceni VSC szintén idegenben győzött: 2–0-ra múlta felül a Budapest Honvédot.

A Zalaegerszegi TE és a Kisvárda 1–1-es döntetlent játszott egymással. Mindkét csapatnak továbbra is a kiesés elkerülése a célja, ahogyan a Honvéd és a Nyíregyháza számára is fontosak lesznek a következő fordulók.

Premier League – Megbotlott a Manchester City

Az angol élvonalban a Manchester City 2–1-re kikapott az Aston Villa otthonában. Az Arsenal eközben 2–0-ra legyőzte az Evertont, így a két csapat egyaránt 21 ponttal áll az élen.

A harmadik helyezett Brighton 2–0-s vereséget szenvedett a Liverpool vendégeként. A Tottenham Hotspur 2–0-ra nyert a Chelsea otthonában, míg a Manchester United súlyos, 3–0-s vereséget szenvedett a Bournemouth ellen.

A Sunderland és a Leeds United gól nélküli döntetlent játszott egymással. Mindkét együttesnek fontos pontokra van szüksége a kiesés elkerüléséért folytatott küzdelemben.

Serie A – Továbbra is holtverseny az élen

Az olasz bajnokságban az Inter és a Lazio egyaránt 22 ponttal vezeti a tabellát. Az Inter 2–1-re győzte le a Fiorentinát, a Lazio pedig ugyancsak 2–1-re múlta felül a Parmát.

Az AS Roma és az AC Milan egyaránt 18 pontot gyűjtött. A rómaiak 3–3-as döntetlent játszottak a Napolival, míg a Milan 2–0-ra nyert az Udinese ellen. Az Atalanta és a Frosinone mérkőzése igazi gólparádét hozott: a csapatok 4–4-es döntetlennel zártak.

A Juventus 2–0-ra győzte le a Leccét, ezzel folytatta felzárkózását. A tabella végén a Venezia mindössze három ponttal áll, míg a Parma, a Fiorentina és az Udinese szintén a kiesés elkerüléséért küzd.

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La Liga – A Real Madrid legyőzte a Barcelonát

A spanyol bajnokság hétvégi rangadóján, az El Clásicón a Real Madrid 2–1-re győzött a Barcelona otthonában. A madridiak így 24 pontra növelték pontjaik számát, a Barcelona azonban 27 ponttal továbbra is vezeti a tabellát. Az Atlético Madrid 1–0-ra nyert a Deportivo ellen, és megőrizte második helyét.

A Real Sociedad 2–1-re verte a Levantét, az Athletic Club pedig fölényes, 4–0-s győzelmet aratott a Getafe ellen. A Villarreal idegenben nyert: 2–1-re múlta felül a Valenciát.

A tabella végén a Málaga mindössze öt ponttal áll, míg a Valencia és az Espanyol szintén a kiesőzónában található.

Bundesliga – A Bayern és a Dortmund együtt az élen

A német bajnokságban a Bayern München és a Borussia Dortmund egyaránt 17 ponttal áll az élen. A Bayern 3–1-re győzött a Freiburg vendégeként, a Dortmund pedig szoros mérkőzésen, 1–0-ra verte az Eintracht Frankfurtot.

A hétvége egyik meglepetését a Hoffenheim szolgáltatta, amely 3–0-ra győzte le a Bayer Leverkusent. Az RB Leipzig 4–0-ra nyert az SV 07 Elversberg ellen, a Werder Bremen pedig 3–2-re győzött a Mainz otthonában.

A tabella utolsó helyén a Mönchengladbach áll mindössze három ponttal, miután 3–2-re kikapott a VfB Stuttgart vendégeként. Az Union Berlin és a Schalke 04 szintén nehéz helyzetben van.

 

 
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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