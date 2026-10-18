Kitálalt a volt sportvezető: elképesztő, ami a sukorói kajak-kenu akadémia körül történik - tényleg félmillió forint egy vécékefetartó?

Súlyos, több tízmilliárd forintos túlárazás gyanúja merülhet fel a sukorói kajak-kenu akadémia beruházása kapcsán. Szemán Róbert, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) egyik bizottságának korábbi tagja közérdekű adatigénylésekkel derített fényt az extrém beszerzési árakra, köztük a több mint egymillió forintos evezőlapátokra és a félmilliós vécékefetartókra, miközben a projekt összköltsége 40 milliárdról 70 milliárd forintra ugrott - írja a Blikk.

A sportvezető hónapokig tartó adatgyűjtést követően vázolta fel az elmúlt évek aggályos beszerzési gyakorlatát. Bár az MKKSZ százszázalékos tulajdonában lévő társaságtól nem kapta meg a hajóértékesítések pontos adatait, a többi adatkezelőtől megszerzett iratokból így is kirajzolódik a rendszer működése - írja a lap.

A legmegdöbbentőbb tételek a felszerelések és kiegészítők árainál találhatók. Egy dokumentum alapján 16 kajak- és 12 kenutanmedence-lapátért összesen 29,6 millió forintot számoltak el, de akadt olyan kenulapát is, amelynek darabára elérte az 1,42 millió forintot. A túlárazás a hétköznapi berendezési tárgyakat is érintette, egy vécékefetartóért 443 ezer, egy ötliteres szemetesért 76 ezer forintot fizettek ki, míg a fürdőszobai radiátorok esetében háromszoros áreltérést rögzítettek.

Szemán a beszerzések lebonyolítási módját is élesen bírálta - hívja fel a figyelmet a cikk. Érthetetlennek tartja, hogy az egyszerű sportfelszereléseket, például a súlyzótárcsákat, az ugróköteleket és az ergométereket miért az építési beruházás részeként, a generálkivitelezőn keresztül vásárolták meg. Ez a megoldás nemcsak átláthatatlanná tette a beszerzési árakat, hanem a közbeszerzési szabályok megkerülésének gyanúját is felveti. A volt bizottsági tag kalkulációi szerint az így megvásárolt, kifogásolható tételek összértéke eléri a négymilliárd forintot.

Az ügyben a szövetség elnöke, Schmidt Gábor felelőssége is felmerült. Bár az MKKSZ vezetése korábban határozottan tagadta, hogy köze lett volna az akadémia építéséhez és finanszírozásához, Szemán szerint a birtokába jutott szerződések és egyeztetési jegyzőkönyvek a szervezet aktív közreműködését igazolják. Érdemes azt is megemlíteni, hogy a beruházás eredetileg 40 milliárd forintra tervezett büdzséje időközben 70 milliárd forintra duzzadt, amiből a sportvezető becslése szerint akár 46 milliárd forintot is a túlárazások tehetnek ki.