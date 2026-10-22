Donald Trump kitüntetése és milliárdos üzletek miatt robbant ki a botrány a sportvilágban

A világbajnokság üzleti jogainak tervezett értékesítése, Donald Trump békedíja és egy amerikai játékos eltiltásának felfüggesztése miatt is magyarázkodnia kell a FIFA-nak. Gianni Infantino elnök bocsánatot kért a szövetség vezető testülete előtt, az UEFA azonban nem elégszik meg az ígéretekkel. Közben közeledik a 2027-es elnökválasztás, amelyen egy korábbi svájci válogatott labdarúgó már jelezte indulási szándékát.

A nemzetközi labdarúgás irányító szervezete az elmúlt hetekben egyre élesebb belső konfliktusba sodródott. Az UEFA átfogó magyarázatot követel Gianni Infantino döntéseiről, a norvég szövetség etikai vizsgálatot kezdeményezett, a FIFA vezető testülete pedig már napirendre vette a vitatott ügyek felülvizsgálatát. A konfliktus tétje nemcsak az érintett döntések tisztázása, hanem az is, milyen ellenőrzés alatt működik a világ egyik legnagyobb sportági szervezete.

A válság egyik legfontosabb kiváltó oka a nyáron bemutatott FIFA Forward Enterprise, röviden FFE nevű üzleti konstrukció volt. A terv szerint a FIFA külön társaságba szervezte volna a világbajnokság és más versenyei kereskedelmi jogainak hasznosítását, majd a cég kisebbségi tulajdonrészét magánbefektetőknek értékesítette volna. A nyilvánosságra került elképzelés legfeljebb 20 százalékos részesedés eladásával mintegy 4,2 milliárd dollár bevonását célozta, a társaság becsült értékét pedig 20 milliárd dollár körülire tették.

Az UEFA és több más regionális labdarúgó-szövetség azért bírálta a konstrukciót, mert állításuk szerint a FIFA vezetése nem vonta be kellő időben a szövetségeket a döntés-előkészítésbe. Az európai szervezet azt is kifogásolta, hogy a tervezett ügyletben szereplő értékelés nem támaszkodott nyilvános versenyeztetésre vagy független értékbecslésre, így szerintük fennállt a veszélye annak, hogy a FIFA a valós értékénél olcsóbban enged át részesedést a legértékesebb kereskedelmi eszközeiből.

A FIFA ezzel szemben vitatta, hogy a terv személyes haszonszerzést szolgált volna. Jogi beadványában arra hivatkozott, hogy a konstrukció a tagországok és a FIFA Tanácsának jóváhagyásától függött volna, az UEFA által vitatott 20 milliárd dolláros összeg pedig a saját tőke értékét jelölte, miközben a társaság teljes vállalatértéke a FIFA számítása szerint meghaladhatta volna a 30 milliárd dollárt. A felek álláspontja tehát nemcsak az eljárás átláthatóságában, hanem az üzleti értékelésben is élesen eltér.

A tervet a nemzetközi tiltakozás után visszavonták. A FIFA október 15-i tanácsülésén Infantino bocsánatot kért a projekt előkészítésének és kommunikációjának hibáiért, és megerősítette, hogy az FFE nem tér vissza. A szervezet ugyanakkor nem tekinti lezártnak a kérdést, a visszavonás ugyanis nem ad választ arra, pontosan kik, milyen felhatalmazással és milyen ellenőrzés mellett készítették elő a konstrukciót.

Az UEFA most már nemcsak magyarázatot kér, hanem dokumentumokat is. Theodore Theodoridis, az európai szövetség főtitkára november 2-ig kért írásos válaszokat és a kapcsolódó iratok átadását a FIFA-tól. A kérdéssor az üzleti konstrukció mellett a Balogun-ügyet, a békedíjat, Donald Trumppal fenntartott kapcsolatokat, valamint a 2027-es elnökválasztás eljárási garanciáit is érinti.

A FIFA jelezte, hogy válaszolni kíván a tanácstagoktól érkező kérdésekre, de nem vállalta egyértelműen a november 2-i határidőt. A szervezet a belső tanácsülések és dokumentumaik bizalmas kezelésére hivatkozik, ezért nem kívánja nyilvánosságra hozni a belső levelezést és iratokat. Az UEFA viszont azt hangsúlyozza, hogy a következő, december 16-i tanácsülésig nem lehet elhalasztani a már meghozott döntések számonkérését.

Trump békedíja miatt is magyarázatot várnak

Újabb vitát váltott ki a FIFA békedíja, amelyet a szervezet 2025 decemberében adott át Donald Trump amerikai elnöknek a 2026-os világbajnokság sorsolásának washingtoni rendezvényén. Az elismerést a FIFA a béke előmozdításáért hozta létre, ám a kiválasztás körülményei és Infantino politikai szerepvállalása miatt többen megkérdőjelezték, hogy az eljárás összhangban állt-e a szervezet politikai semlegességre vonatkozó kötelezettségével.

A FIFA Tanácsának október 15-i ülésén több tag is a díj eltörlését vagy politikai tartalmának megszüntetését sürgette. A FIFA hivatalos közleménye szerint a szervezet társadalmi felelősségvállalással foglalkozó bizottsága felülvizsgálja az elismerést, és a következő, december 16-i tanácsülésre tesz javaslatot. Egyelőre tehát nem született végleges döntés arról, hogy a békedíj fennmarad-e, illetve milyen feltételekkel adhatják át a jövőben.

A probléma nem pusztán az, hogy egy politikus kapott sportági elismerést. A FIFA etikai szabályai politikai semlegességet írnak elő a futball tisztségviselőinek, miközben a kritikusok szerint az elnök Trump melletti nyilvános kiállásai, valamint a díj létrehozásának és odaítélésének folyamata is kérdéseket vet fel. A FairSquare jogvédő szervezet ezért már korábban etikai panaszt nyújtott be, szeptemberben pedig több mint százezer támogatóval bővített beadványában ismét vizsgálatot sürgetett. Ezek egyelőre bejelentett panaszok és az érintettek állításai, nem pedig jogerős vagy végleges etikai megállapítások. Az viszont tény, hogy az ügy már a FIFA saját vezető testületének napirendjére is felkerült.

Egy piros lap felfüggesztése is kényelmetlen kérdéseket vetett fel

A harmadik ügy a 2026-os világbajnokságon történt. Az amerikai válogatott Folarin Balogunt a Bosznia-Hercegovina elleni mérkőzésen kiállították, ami automatikus egymérkőzéses eltiltást vont maga után. A FIFA fegyelmi bizottsága azonban próbaidőre felfüggesztette a büntetés végrehajtását, így a csatár pályára léphetett az Egyesült Államok Belgium elleni nyolcaddöntőjében.

Az ügy azért váltott ki különösen erős visszhangot, mert Trump később azt mondta, személyesen kérte Infantinótól a játékos büntetésének felülvizsgálatát. Ez kérdéseket vetett fel arról, hogy külső politikai szereplő befolyásolhatta-e a sportági fegyelmi eljárást. A belga szövetség magyarázatot kért a döntés hátteréről, és biztosítékokat sürgetett arra, hogy hasonló ügyekben ne érvényesülhessen külső nyomás.

A FIFA azt közölte, hogy a fegyelmi döntések a független igazságszolgáltatási testületek hatáskörébe tartoznak. Az októberi tanácsülésen ugyanakkor megállapodtak arról, hogy felülvizsgálják a fegyelmi szabályzat 27. cikkét, amely kivételes körülmények között lehetővé teszi egy büntetés végrehajtásának felfüggesztését. A tervezett módosításról a december 16-i ülésen tárgyalnak majd.

A szabály felülvizsgálata önmagában nem bizonyítja, hogy a Balogun-ügyben szabálytalanság történt. Azt viszont jelzi, hogy a döntés körüli bizonytalanságot a FIFA-nak saját eljárásain belül is kezelnie kell.

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A norvég szövetség már hivatalos vizsgálatot sürget

Az ügyek közös pontja, hogy egyre többen kérdőjelezik meg a FIFA belső ellenőrzési rendszerének működését. A Norvég Labdarúgó-szövetség október 6-án két külön beadványt nyújtott be a FIFA etikai, illetve irányítási, audit- és megfelelőségi bizottságához. A panaszok a békedíj odaítélését, Balogun fegyelmi ügyét és az FFE-projektet is érintik.

A norvégok azt kérik, vizsgálják meg, hogy Infantino vagy más érintett tisztségviselő megsértette-e a FIFA etikai kódexét, illetve megfelelően működtek-e a szervezet döntéshozatali és pénzügyi ellenőrzési mechanizmusai. A beadvány tehát nem azt jelenti, hogy már megállapították az elnök felelősségét, hanem azt, hogy egy tagország hivatalos vizsgálatot kezdeményezett.

Infantino újraválasztása előtt jön a döntő politikai próba

A konfliktusokat azért is kíséri fokozott figyelem, mert Infantino már májusban bejelentette, hogy indulni kíván a FIFA elnöki tisztségéért a következő választáson. A szavazást 2027. március 18-án, a marokkói Rabatban rendezik meg. A jelölések benyújtásának határideje november 18., vagyis az UEFA által kért dokumentumok átadására szabott november 2-i időpont még azelőtt jár le, hogy véglegessé válna a jelöltek névsora.

A FIFA szabályai szerint egy jelöltnek legalább öt tagszövetség támogatását kell megszereznie, továbbá a megelőző öt évből legalább kettőben aktív szerepet kellett vállalnia a labdarúgásban, és át kell esnie az alkalmassági ellenőrzésen. A 211 tagszövetség képviselői döntenek az elnök személyéről.

Az első nyilvánosan jelentkező kihívó Ramon Vega, a korábbi svájci válogatott védő, aki a Tottenham Hotspurben is futballozott. Október 7-én jelentette be, hogy indulni kíván az elnöki posztért, és a FIFA irányításának reformját, az átláthatóság helyreállítását, valamint a bizalom újjáépítését nevezte meg céljaként.

Vega 2019-ben és 2022-ben is megpróbált elindulni, de akkor nem tudta összegyűjteni a szükséges öt tagszövetségi támogatást. A svájci közszolgálati SRF-nek most azt mondta, hogy ezúttal már rendelkezik a szükséges támogatással. Ez egyelőre az ő közlése, a jelölés végleges elfogadása és az indulás feltételeinek teljesülése azonban külön eljárás.

Az UEFA eközben továbbra is keresi azt a jelöltet, aki mögé az európai tagszövetségek és más régiók képviselői is felsorakozhatnak. Victor Montagliani, az észak- és közép-amerikai, valamint karibi CONCACAF elnöke korábban lehetséges kihívóként merült fel, ám a Guardian október 8-i beszámolója szerint jelezte, hogy a saját szervezetének vezetéséért indul újra. Ez jelentősen szűkíti az UEFA lehetséges választási lehetőségeit, de nem jelenti azt, hogy a márciusi választáson ne léphetne fel más kihívó.

A három ciklus szabálya is vitatéma

Infantino újrázásának jogi háttere szintén vitatott. A FIFA alapszabálya legfeljebb három elnöki ciklust engedélyez, a szervezet azonban 2022-ben úgy foglalt állást, hogy a 2016 és 2019 közötti, Sepp Blatter lemondását követő, befejező jellegű megbízatási időszak nem számít bele a korlátozásba. Ez az értelmezés teszi lehetővé, hogy Infantino a 2019-es és a 2023-as újraválasztása után 2027-ben is induljon.

A FairSquare jogvédő szervezet vitatja ezt a megközelítést, és arra kérte a FIFA irányítási, audit- és megfelelőségi bizottságát, hogy állapítsa meg, az elnök nem érte-e már el a megengedett maximumot. A vita lényege tehát nem az, hogy létezik-e háromciklusos korlát, hanem az, hogyan kell beleszámítani Infantino első, nem teljes időszakát. A FIFA álláspontját és a kritikusok jogi érvelését külön kell kezelni, mert a vita önmagában nem jelenti a 2027-es indulás kizárását.

A következő hetekben ezért két párhuzamos folyamat határozhatja meg a FIFA vezetése körüli vitát. Az UEFA november 2-ig várja a részletes válaszokat, november 18-án pedig lejár a jelölések benyújtásának határideje. A FIFA Tanácsa december 16-án tárgyal majd a békedíjról, a fegyelmi szabályok módosításáról és az irányítási rendszer felülvizsgálatáról.

A szervezet szerint az FFE célja a labdarúgás fejlesztésére fordítható források növelése lett volna, és a FIFA a világbajnokság pénzügyi eredményeire támaszkodva 2027 és 2030 között 6,35 milliárd dollárra emelné a fejlesztési támogatások keretét. A kritikusok viszont azt várják, hogy a pénzügyi ígéretek mellett a döntéshozatal átláthatósága és az elnök feletti intézményi ellenőrzés is erősödjön.