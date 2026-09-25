Kitörhet a totális káosz a focivilágban: súlyos vádakkal estek neki a FIFA-nak a gigabajnokságok

A négy legnagyobb európai labdarúgó-bajnokság – a Premier League, a La Liga, a Serie A és a Bundesliga – közös nyilatkozatban szólította fel a FIFA-t sürgős irányítási reformra, miközben Gianni Infantino a negyedik elnöki ciklusára készül - írta a The Guardian.

Az éles hangvételű közleményben a ligák nyíltan bírálták Infantinót. Azzal vádolják a FIFA elnökét, hogy olyan kizsákmányoló ötleteket népszerűsít, amelyek a nemzetközi labdarúgás alapjait fenyegetik. A négy bajnokság szerint a FIFA jelenlegi irányítási struktúrája nem felel meg a célnak, mivel ellenőrizetlen szabályozási, kereskedelmi és politikai hatalmat összpontosít egyetlen személynél, miközben az érintett szereplőket pusztán tanácsadói szerepbe szorítja.

A nyilatkozat a világbajnoki jogok értékesítése körüli botrány nyomán született. Bár Infantino jelezte nyitottságát egy külső irányítási felülvizsgálat iránt, a Guardian értesülései szerint a FIFA Tanácsának több tagja is elutasította ezt a javaslatot. A ligák úgy vélik, a felszínes, eljárási szintű változtatások nem elegendők, és alapvető strukturális reformra van szükség. A dokumentumban hivatkoztak a Folarin Balogun-ügyre is, hangsúlyozva, hogy az egyedi fegyelmi ügyeknek bizonyíthatóan mentesnek kell maradniuk a politikai beavatkozástól.

A vezető európai ligák és a FIFA közötti feszültségnek régóta számos forrása van, elsősorban az egyre zsúfoltabb mérkőzésnaptár, amelyet a klubvilágbajnoksághoz hasonló új versenysorozatok csak tovább tetéznek. Az European Leagues érdekképviseleti szervezet két évvel ezelőtt versenyellenes gyakorlatok miatt panaszt nyújtott be a FIFA ellen az Európai Bizottságnál, amelyet azóta a női labdarúgásra is kiterjesztett.

A ligák három konkrét irányítási reformot várnak el a következő elnöktől. Egyrészt egy olyan állandó döntéshozó testület létrehozását a FIFA-n belül, amelyben a nemzeti szövetségek, ligák, klubok és játékosok képviselői egyaránt helyet kapnak, másrészt a jelentős döntések mögötti indoklás előzetes nyilvánosságra hozatalát, harmadrészt pedig a FIFA szabályozói és kereskedelmi tevékenységének szétválasztását.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A közlemény arra is felszólítja az elnökjelölteket, hogy az új mandátum első száz napján belül hívjanak össze egy független vezetésű irányítási konvenciót, amely hat hónapon belül nyilvánosan közzétett jelentést készít. A jelöltség bejelentésének határideje november 18., a választásra pedig márciusban kerül sor. Infantino egyelőre az egyetlen bejelentkezett jelölt, így az európai futballban egyre erősebb az aggodalom, hogy végül ellenjelölt nélkül választják újra.