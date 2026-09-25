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Sport

Kitörhet a totális káosz a focivilágban: súlyos vádakkal estek neki a FIFA-nak a gigabajnokságok

Pénzcentrum
2026. szeptember 25. 17:40

A négy legnagyobb európai labdarúgó-bajnokság – a Premier League, a La Liga, a Serie A és a Bundesliga – közös nyilatkozatban szólította fel a FIFA-t sürgős irányítási reformra, miközben Gianni Infantino a negyedik elnöki ciklusára készül - írta a The Guardian.

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Az éles hangvételű közleményben a ligák nyíltan bírálták Infantinót. Azzal vádolják a FIFA elnökét, hogy olyan kizsákmányoló ötleteket népszerűsít, amelyek a nemzetközi labdarúgás alapjait fenyegetik. A négy bajnokság szerint a FIFA jelenlegi irányítási struktúrája nem felel meg a célnak, mivel ellenőrizetlen szabályozási, kereskedelmi és politikai hatalmat összpontosít egyetlen személynél, miközben az érintett szereplőket pusztán tanácsadói szerepbe szorítja.

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A nyilatkozat a világbajnoki jogok értékesítése körüli botrány nyomán született. Bár Infantino jelezte nyitottságát egy külső irányítási felülvizsgálat iránt, a Guardian értesülései szerint a FIFA Tanácsának több tagja is elutasította ezt a javaslatot. A ligák úgy vélik, a felszínes, eljárási szintű változtatások nem elegendők, és alapvető strukturális reformra van szükség. A dokumentumban hivatkoztak a Folarin Balogun-ügyre is, hangsúlyozva, hogy az egyedi fegyelmi ügyeknek bizonyíthatóan mentesnek kell maradniuk a politikai beavatkozástól.

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A vezető európai ligák és a FIFA közötti feszültségnek régóta számos forrása van, elsősorban az egyre zsúfoltabb mérkőzésnaptár, amelyet a klubvilágbajnoksághoz hasonló új versenysorozatok csak tovább tetéznek. Az European Leagues érdekképviseleti szervezet két évvel ezelőtt versenyellenes gyakorlatok miatt panaszt nyújtott be a FIFA ellen az Európai Bizottságnál, amelyet azóta a női labdarúgásra is kiterjesztett.

A ligák három konkrét irányítási reformot várnak el a következő elnöktől. Egyrészt egy olyan állandó döntéshozó testület létrehozását a FIFA-n belül, amelyben a nemzeti szövetségek, ligák, klubok és játékosok képviselői egyaránt helyet kapnak, másrészt a jelentős döntések mögötti indoklás előzetes nyilvánosságra hozatalát, harmadrészt pedig a FIFA szabályozói és kereskedelmi tevékenységének szétválasztását.

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A közlemény arra is felszólítja az elnökjelölteket, hogy az új mandátum első száz napján belül hívjanak össze egy független vezetésű irányítási konvenciót, amely hat hónapon belül nyilvánosan közzétett jelentést készít. A jelöltség bejelentésének határideje november 18., a választásra pedig márciusban kerül sor. Infantino egyelőre az egyetlen bejelentkezett jelölt, így az európai futballban egyre erősebb az aggodalom, hogy végül ellenjelölt nélkül választják újra.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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