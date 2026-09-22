Váratlan lépést tett a FIFA elnöke: saját állásáért küzd Infantino, de lehet, hogy már későn

A lépés a márciusi elnökválasztás előtti pozícióerősítésként is értelmezhető - írja a Reuters.

Gianni Infantino, a FIFA elnöke független külső vizsgálatot javasolt a nemzetközi labdarúgó-szövetség irányítási keretrendszerének felülvizsgálatára, miután júliusban kénytelen volt visszavonni a kereskedelmi jogok részleges értékesítésére vonatkozó, heves ellenállást kiváltó tervét.

Infantino a FIFA Tanácsának és mind a 211 tagszövetség elnökének küldött, a Reuters birtokába jutott levelében arról írt, hogy felkéri a Tanácsot egy független külső felülvizsgálat megrendelésére a FIFA jelenlegi döntéshozatali rendszerével kapcsolatban, különös tekintettel a nagyobb stratégiai kezdeményezésekre. Emellett konzultációkat kezdeményezett a konföderációkkal, a tagszövetségekkel és a többi érintettel a döntéshozatal megerősítése érdekében.

A felülvizsgálat azt elemezné, hogy a jelentős stratégiai kérdésekben milyen hatáskörrel rendelkezik az elnök, a Büró, a Tanács és a Kongresszus, valamint miként lehetne növelni az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot.

Az elnök eredetileg a FIFA kereskedelmi jogainak – beleértve a világbajnokság jogait – 20 százalékos részesedését kívánta magánbefektetőknek értékesíteni. A tervet júliusban vonták vissza, miután az UEFA, az Ázsiai Labdarúgó-szövetség és a CONCACAF is élesen tiltakozott, sőt bojkottal fenyegetett, majd a FIFA irányítási struktúrájának átalakítását követelte. Infantino levelében elismerte, hogy a javaslat a teljes kontextus ismertetése előtt került nyilvánosságra, ami aggodalmat szült, és azt a benyomást keltette, mintha a döntés már megszületett volna, holott valójában soha nem lépett túl a javaslati szakaszon.

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Infantino ellenfelei eddig nem tudtak olyan jelöltet kiállítani, aki érdemben kihívhatná őt a márciusi, rabati tisztújító kongresszuson. A Reuters forrásai szerint az elnök továbbra is elegendő szavazattal rendelkezik az újraválasztáshoz, ezért az ellenzék inkább a hatáskörének szűkítésére összpontosít. Az elnök levelében jelezte, hogy nyitott a különböző elképzelésekre, így arra is, hogy egyes vélemények szerint a Büró egyhangú döntésére lenne szükség a stratégiai kérdésekben, míg mások a Kongresszus és a tagszövetségek közvetlenebb bevonását szorgalmazzák.

Az október 15-i tanácsülésen már napirendre kerülhetnek az addig beérkező javaslatok, és a későbbi beadványok benyújtására is határidőt szabnak majd. Az alapszabály bármilyen módosításához a Kongresszus jóváhagyása szükséges. Infantino ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyetlen tagszövetség megítélését sem befolyásolja majd az, hogy milyen álláspontot képvisel a reformkérdésekben.