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Zürich, Svájc - 2015. október 1: A FIFA zürichi székházának bejárata. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség az egyesületi labdarúgás, a futsal és a strandlabdarúgás irányító szervezete. A FIFA felelős a labdarúgás nagy nemzetközi torn
Sport

Totális háború tört ki a focivilágban, sarokba szorították a FIFA-t: ennyi volt Infantinonak?

Pénzcentrum
2026. szeptember 9. 16:14

A FIFPro immár a női focit érintő ügyekben is eljárást indított, könnyen lehet, hogy ez újabb szög a FIFA-elnök regnálásának a koporsójába - számolt be a BBC Sport.

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Az európai ligákat tömörítő szervezet és a játékosok nemzetközi szakszervezete, a FIFPro kiterjesztette a FIFA elleni jogi eljárását, így a panaszuk immár a női labdarúgást érintő "visszaélésszerű magatartásra" is vonatkozik.

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Az 53 profi bajnokságot és 34 ország 1328 klubját képviselő European Leagues eredetileg 2024 októberében fordult panasszal az Európai Bizottsághoz a férfi labdarúgók érdekeinek védelmében. A beadvány szerint a FIFA az uniós versenyjogot megsértve élt vissza erőfölényével, amikor a 2023-ban bejelentett új férfi nemzetközi versenynaptár kidolgozásából teljesen kihagyta a nemzeti bajnokságokat és a játékosszakszervezeteket.

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A szervezet keddi közleményében tudatta, hogy a beadványt kiterjeszti a FIFA női nemzetközi versenynaptárára, valamint az ahhoz kapcsolódó szabályozási döntéseire is. A European Leagues álláspontja szerint a nemzetközi szövetség lépései veszélyeztetik a női profi bajnokságok fejlődését és pénzügyi fenntarthatóságát, emellett a játékosok egészségét és jólétét is kockáztatják.

A kibővített beadvány ugyanazt a mintázatot mutatja ki, mint az eredeti panasz, rávilágítva arra, hogy a FIFA egyszerre tölt be döntéshozó szabályozói és versenyszervezői szerepet, ami súlyos összeférhetetlenséghez vezet. A szervezet szerint a világszövetség – a férfi szakághoz hasonlóan – arra használja fel szabályozói hatalmát, hogy saját tornáit és üzleti érdekeit helyezze előtérbe a nemzeti bajnokságok kárára.

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A European Leagues júniusban 14 női bajnokságot fogadott soraiba, köztük az angol Women's Super League-et és a skót női élvonalat. A szervezet tagjai közé tartozik mások mellett az angol Premier League, a spanyol La Liga, az olasz Serie A és a német Bundesliga is.

A mostani jogi lépés tovább élezi a FIFA körül amúgy is meglévő feszültséget. Gianni Infantino elnök nyáron azzal váltott ki nemzetközi felháborodást, hogy magánbefektetőknek értékesített volna részesedést a világbajnokság és a FIFA más tornáinak jogaiból. Az UEFA ekkor a FIFA összes versenyének – köztük a világbajnokságnak – a bojkottját helyezte kilátásba, aminek hatására a tervet végül visszavonták. Infantino ennek ellenére márciusban ismét jelölteti magát az elnöki tisztségre, harmadik ciklusát megcélozva 2031-ig. A FIFA a múlt héten "lejáratókampánnyal" vádolta meg az UEFA-t, miközben az európai szövetség az Egyesült Államokban jogi úton követeli bizonyos dokumentumok kiadását, emellett Svájcban büntetőfeljelentést is kilátásba helyezett.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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