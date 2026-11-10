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Nagy bajban a győri kézilabdacsapat: megfelezhetik a sztárjátékosok fizetését, az Audi támogatása is kérdéses
Komoly pénzügyi nehézségekről érkeztek hírek a Győri Audi ETO KC háza tájáról. Nemzetközi és hazai sajtóértesülések szerint a női kézilabdacsapat vezetése jelentős költségcsökkentésre készülhet, amelynek része lehet a játékosok fizetésének akár 50 százalékos mérséklése is. Aki nem fogadja el az új feltételeket, akár távozhat is a klubtól. Közben az is kérdésessé vált, hogyan alakul a névadó szponzorral kötött együttműködés a következő idényben. Az Audi Hungaria már reagált a hírekre.
A győri kézilabdaklub pénzügyi helyzetéről elsőként a dán TV2 számolt be, értesüléseiket pedig a magyar sportsajtóban is több helyen megerősítették. A Nemzeti Sport információi szerint is komoly bércsökkentés kerülhet napirendre, és azok a játékosok, akik nem fogadják el az ajánlatot, más csapatokhoz igazolhatnak. A dán televízió úgy tudja, a klub akár a jelenlegi fizetések felére csökkentését is kérheti a játékosoktól. A vezetőség emellett arra is nyitott lehet, hogy megfelelő ajánlat esetén egyes sztárjátékosokat elengedjenek, akár a szezon közben is, amennyiben egy másik egyesület kivásárolja őket a szerződésükből.
A győri klub a dán megkeresésre nem erősítette meg és nem is cáfolta a konkrét értesüléseket. Válaszában azt hangsúlyozta, hogy a játékosok és a klubok közötti megállapodások bizalmasak, az ezekkel kapcsolatos találgatások pedig árthatnak az érintetteknek és a női kézilabda nemzetközi megítélésének.
Az Audi is megszólalt a győri kézilabdacsapat jövőjéről
A pénzügyi hírek mellett a névadó szponzoráció jövője is kérdésessé vált. Az információk szerint nem biztos, hogy az Audi Hungaria a 2027–2028-as idénytől is támogatja a női kézilabdacsapatot, legalábbis nem feltétlenül a jelenlegi névadó főszponzori konstrukcióban. A vállalat és a klub kapcsolata több mint húsz évre nyúlik vissza. Az Audi 2006-ban lett a győri együttes főszponzora, 2024-ben pedig újabb hároméves szponzorációs megállapodást kötöttek. A jelenlegi szerződés a 2026–2027-es szezon végéig érvényes.
Az Audi Hungaria az Index megkeresésére a következő választ adta: „Az Audi Hungaria Zrt. és a Győri AUDI ETO KC között érvényes szponzorációs szerződés van hatályban. Vállalatunk minden, a megállapodásban vállalt kötelezettségét teljesíti.”
Ez tehát egyelőre nem jelent be szponzorációs visszalépést, de a következő idényre vonatkozó együttműködésről sem közöl új információt.
Az EKHO átalakítása is nehéz helyzetbe hozhatja a klubokat
A pénzügyi nehézségek lehetséges hátterében a sportolók adózását érintő változások is szerepet játszhatnak. A 2027. január 1-jétől tervezett, illetve elfogadott szabályozási változások értelmében megszűnik a hivatásos sportolókra vonatkozó évi 500 millió forintos EKHO-bevételi határ, és az általános, 60 millió forintos keret válik irányadóvá.
A változás különösen a magas jövedelmű profi sportolók és az őket foglalkoztató klubok számára jelenthet többletterhet. A Győri Audi ETO KC azonban korábban azt közölte, hogy a tervezett módosítás várhatóan lényegesen kisebb mértékben érinti majd őket, mint több más, hasonló szinten működő sportszervezetet. A klub akkor azt is jelezte, hogy a végleges jogszabályi környezet ismerete nélkül még korai lenne pontos pénzügyi hatásokról beszélni.
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A háttérben az is fontos körülmény, hogy a győri női csapat az elmúlt két idényben jelentős állami szponzorációs támogatásban részesült. A Telex szeptemberi beszámolója szerint a Start Garancia Zrt. a 2024/2025-ös és a 2025/2026-os szezonra összesen 700 millió forintos szponzorációs szerződést kötött a klubbal. A támogatásból 2025-ben 530 millió forintot számoltak el.
A két idényre szóló megállapodás azonban a 2025/2026-os szezon végével lezárult. A támogatás jövőbeni folytatásáról egyelőre nincs megerősített információ.
A győri sikercsapat jövője is kérdésessé válhat
A Győri Audi ETO KC a női kézilabda egyik legsikeresebb európai klubja. A csapat hétszer nyerte meg a Bajnokok Ligáját, emellett tizenkilenc magyar bajnoki címmel büszkélkedhet. Az együttes az elmúlt években rendszeresen a nemzetközi mezőny élvonalában szerepelt, és a legjobb játékosok megszerzésében is komoly anyagi lehetőségekkel rendelkezett.
A dán TV2 szakértője, Peter Bruun Jörgensen szerint, ha valóban ilyen mértékű pénzügyi átalakításra kényszerül a győri klub, az az egész európai női kézilabda erőviszonyaira hatással lehet. A korábban kiemelkedő fizetéseket kínáló egyesület ugyanis elveszítheti azt az előnyét, amely eddig a legjobb játékosok megszerzésében segítette.
Egyelőre azonban több fontos kérdés is nyitott: nem tudni, milyen konkrét intézkedéseket tervez a klubvezetés, valóban sor kerül-e a fizetések csökkentésére, és hogyan alakul a meghatározó játékosok jövője. Azt sem lehet még biztosan tudni, hogy az Audi a jelenlegi szerződés lejárta után milyen formában marad a csapat támogatója.
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