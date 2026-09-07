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Zürich, Svájc - 2015. október 1: A FIFA zürichi székházának bejárata. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség az egyesületi labdarúgás, a futsal és a strandlabdarúgás irányító szervezete. A FIFA felelős a labdarúgás nagy nemzetközi tornáinak,
Sport

Vége a dalnak? Milliárdos botrány és a súlyos pofonok után eldőlt a FIFA elnökének sorsa

Pénzcentrum
2026. szeptember 7. 10:13

A nyári botrányok és a jelentős bizalomvesztés ellenére Gianni Infantino ismét harcba száll a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöki posztjáért a jövő márciusi tisztújításon. Bár az elmúlt hetekben több meghatározó szövetség és vezető – köztük Csányi Sándor alelnök – is kihátrált mögüle, a sportvezető bízik a megmaradt támogatóiban, és a negyedik ciklusára készül.

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Elindul Gianni Infantino, a FIFA jelenlegi elnöke a márciusban esedékes tisztújításon - ezt ő maga közölte. A nemzetközi szövetség szóvivője vasárnap megerősítette, hogy nincs változás abban a korábbi döntésben, miszerint a szervezet vezetője jövőre is megméretteti magát.

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Infantino az elmúlt hetekben komoly össztűz alá került, miután idén júliusban előállt egy több milliárd dolláros tervvel. Ennek keretében magánbefektetőknek adta volna el a világbajnokságok és egyéb FIFA-tornák közvetítési, valamint kereskedelmi jogait. A tervezet hatalmas felháborodást és bojkottfenyegetéseket váltott ki, így az elnök napokkal később kénytelen volt visszavonni a javaslatot.

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A tervet az európai (UEFA), az észak- és közép-amerikai (CONCACAF), a dél-amerikai (CONMEBOL), valamint az ázsiai (AFC) szövetség is élesen elutasította. A botrány hatására a FIFA belső vezetése is repedezni kezdett, Carlos Cordeiro főtanácsadó ugyanis megszakította a munkakapcsolatot Infantinóval, majd nem sokkal később a nyilvánosság előtt is kritikát megfogalmazó Kevin Lamour operatív igazgató is távozott.

Lamour felmondása volt az utolsó csepp a pohárban Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke számára is. A FIFA nyolc alelnökének egyikeként Csányi bejelentette, hogy a történtek után megvonja támogatását Infantinótól. Példáját több más szövetség is követte, egyértelművé téve, hogy nem kívánják meghosszabbítani az elnök mandátumát.

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A széles körű ellenállás dacára Infantino kitart a jövő tavaszi indulás mellett. Döntését elsősorban arra alapozza, hogy az Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) tagországainak jelentős része, valamint néhány ázsiai állam továbbra is mögötte áll. Amennyiben a jövő évi kongresszuson ismét bizalmat szavaznak neki, a sportvezető a negyedik ciklusát kezdheti meg, amely 2031-ig szólna.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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TolllerBela
1 órája
Az afrikai meg polinéz szövetségek meg fogják tudni menteni azt a gazembert ! Ha meg még juttat is nekik valamicskét ezekben a tiszta, korrupciómentes, gazdag országokban, siker nem maradhat el ! Hja, és néhány európai meg amerikai szavazatra is nyugton számíthat....
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