Meglépték a franciák: kihátrálnak Infantino mögül, így fosztanák meg hatalmától a FIFA-elnököt

A Francia Labdarúgó-szövetség (FFF) elnöke, Philippe Diallo bejelentette, hogy Franciaország megvonja támogatását Gianni Infantino FIFA-elnök újraválasztásától, mivel véleménye szerint a sportvezető működése "súlyosan károsította a labdarúgás imázsát és egységét" - írta a The Guardian.

Az FFF végrehajtó bizottsága csütörtökön egyhangúlag szavazta meg a támogatás megvonását, amelyet eredetileg még június végén formalizáltak. Diallo a világbajnokság alatti eseményekre, valamint Infantino júliusban nyilvánosságra került, majd a széles körű tiltakozás hatására visszavont értékesítési koncepciójára hivatkozott, amely a FIFA kereskedelmi jogainak kiárusítását célozta volna.

A világbajnokság során a FIFA törölte az amerikai válogatott játékos, Folarin Balogun eltiltását, miután Donald Trump személyesen lobbizott Infantinónál az ügyben. A szervezet álláspontja szerint a fegyelmi bizottság döntése "kiegyensúlyozott intézkedés" volt, amely "a vonatkozó szabályzat kifejezett rendelkezésén alapult".

EZ IS ÉRDEKELHET Elképesztő botrány a világbajnokságon: Trump nyomására törölhették egy amerikai játékos piros lapját A lépés több mint hat évtizede teljesen példátlan a nemzetközi labdarúgás történetében: a források szerint maga az elnök hívta fel Gianni Infantinot, és az eltiltást fel is függesztették.

Diallo elismerte, hogy Infantino mandátuma alatt történtek pozitív változások is a sportágban, de hozzátette:

Amikor magát a játékot akarják megváltoztatni, egyoldalúan és átláthatatlan módon, kiárusítva a közös értékeinket, az megváltoztatja a megítélésünket

- fogalmazott. Az FFF elnöke szerint a bizalom visszavonhatatlanul megsérült.

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Franciaország – a FIFA egyik alapító tagjaként és az elmúlt tíz év világranglistájának meghatározó élcsapataként – történelmi és sportbeli legitimációjára hivatkozva bejelentette, hogy aktívan részt kíván venni az UEFA alternatív elnökjelöltjének keresésében. A jelölteket a november 18-i határidőig kell állítani, a választást pedig márciusban, a FIFA következő kongresszusán tartják meg.

Diallo közölte, hogy az FFF az átláthatóság és a felelős szervezetirányítás szakértőihez fordul a FIFA átfogó reformjára vonatkozó francia javaslatok kidolgozása érdekében. A konzultálandó szakemberek között említette Kevin Lamourt, a FIFA korábbi operatív igazgatóját, akit azt követően bocsátottak el, hogy nyilvánosan bírálta a kiárusítási tervet. Franciaország döntésével csatlakozott azokhoz az európai országokhoz – köztük Angliához és Waleshez –, amelyek korábban már megvonták támogatásukat Infantinótól.