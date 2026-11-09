Elkerülhetnek a Forma-1 közvetítési jogai a köztévétől? Megszólalt a közmédia programigazgatója a tervekről

Egyelőre semmilyen konkrét tárgyalásról vagy megállapodásról nincs információ, de a TV2 nyíltan jelezte, hogy a jövőben szívesen megszerezné a Forma–1 közvetítési jogait. A csatorna ráadásul nem akárkikkel képzeli el az esetleges visszatérést. Fischer Gábor vezérigazgató-helyettes a Palik László–Czollner Gyula kommentátorpárost látná szívesen a mikrofonok mögött. Szeleczky Ádám, a közmédia átmeneti programigazgatója szerint azonban legkorábban 2028-ban lehet esély a váltásra, és több komoly akadályt is le kell küzdenie annak, aki meg akarja szerezni a méregdrága jogokat.

A téma a múlt heti Big Picture televíziós konferencián került elő. Fischer Gábor, a TV2 vezérigazgató-helyettese a csatorna prezentációjának végén arról beszélt, hogy szeretnék megszerezni a Forma–1 közvetítési jogait, és a sportágat ismét Palik László és Czollner Gyula tolmácsolásában látná szívesen a magyar közönség.

A felvetés gyorsan bejárta a hazai sajtót, a szakmában pedig azonnal elindultak a találgatások. Szeleczky Ádám egy Facebook-bejegyzésben reagált a hírre. Mint írta, jelenleg pontosan annyit tud a TV2 terveiről, mint a sportág jogtulajdonosai, a Liberty Media és a Forma–1 kereskedelmi jogait kezelő FOM. Vagyis egyelőre semmilyen konkrétum nem ismert.

A TV2 számára nem lenne teljesen új terep a jogok megszerzésének gondolata. A csatorna 2023-ban már megpróbálkozott a Forma–1-es közvetítési jogok megszerzésével, ám végül az utolsó pillanatban visszalépett.

Legkorábban 2028-ban válthat gazdát a közvetítés

Aki arra számít, hogy már a következő szezonban új csatornán követheti a versenyeket, annak még várnia kell. Szeleczky szerint a közvetítési jogok a következő évben még a közmédiánál maradnak, így a legkorábbi lehetséges váltás 2028-ban jöhet.

A jogokról szóló egyeztetéseket jellemzően jóval a szerződés lejárta előtt elindítják. A szakember szerint érdemes lehet a jövő nyári időszakot figyelni, bár a legutóbbi hosszabbítás bejelentése egészen a szezon utolsó futama előtti időszakig váratott magára. A következő jogcsomagért várhatóan komoly verseny alakulhat ki. A Forma–1 közvetítési jogai világszerte értékes médiaterméknek számítanak, megszerzésük pedig jelentős pénzügyi vállalást követel.

A streaming lehet a legnagyobb akadály

A jogok értékesítését az is bonyolítja, hogy a Forma–1-nél különösen fontos a hagyományos televíziós közvetítés és az online tartalomszolgáltatás elválasztása. Magyarországon is elérhető az F1 TV, amely saját digitális felületén kínál élő közvetítéseket és további tartalmakat.

Szeleczky szerint a Liberty Media emiatt nem szívesen engedi ki a kezéből a streamingjogokat. Aki megszerzi a televíziós közvetítési lehetőséget, az így nem feltétlenül kap teljes szabadságot az online tartalmak terén. Az élő televíziós adás párhuzamos internetes követése még elképzelhető, de ennél szélesebb jogosultságokra nem biztos, hogy számíthat a nyertes pályázó.

Ez azért is lényeges, mert a sportközvetítések fogyasztása az elmúlt években jelentősen átalakult. A nézők egy része már nem kizárólag a televízió képernyőjén követi a futamokat, hanem digitális felületeken is kiegészítő információkat, adatokat és más tartalmakat keres.

Palik László és Czollner Gyula visszatérése nosztalgikus húzás lehet

A TV2 elképzelésének egyik legérdekesebb eleme a Palik László–Czollner Gyula páros lehetséges visszatérése. A duó hosszú éveken át meghatározta a magyar Forma–1-es közvetítéseket, így sok néző számára a hangjuk egyet jelent a sportág hazai televíziós aranykorával.

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Szeleczky is elismeri, hogy szívesen hallgatná újra a párost, hiszen annak idején ő is az ő közvetítéseiken keresztül követte a versenyeket. Ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy az elmúlt másfél évtizedben jelentősen megváltozott a Forma–1 és a nézői elvárások világa.Ma már egészen más mennyiségű technikai és stratégiai információ áramlik egy-egy futam alatt, a közönség pedig sokkal könnyebben ellenőrzi a kommentátorok állításait. A közösségi médiában néhány perc alatt szétszedhetik a téves vagy pontatlan szakmai megjegyzéseket.

A kommentátoroknak ezért naprakész technológiai ismeretekre, alapos versenyzői és stratégiai háttértudásra van szükségük. Szeleczky szerint ezen a téren Wéber Gábor és Nagy Dániel különösen magasra tette a mércét. Egy esetleges új közvetítőcsapatnak már ehhez a színvonalhoz kellene igazodnia.

Az RTL is komoly kihívó lehet

A versenyben az RTL-t sem lehet figyelmen kívül hagyni. Szeleczky szerint a csatorna korábbi sportközvetítési tapasztalatai és a Bajnokok Ligája megszerzésével bizonyított tárgyalási képessége miatt komoly szereplő lehet, amennyiben ismét elérhetővé válnak a Forma–1-es jogok.

Az RTL már éveken át közvetített Forma–1-et, így rendelkezik a szükséges tapasztalattal és szakmai háttérrel. A csatornánál sportújságírók és olyan szakemberek dolgoznak, akik ismerik a prémium sportközvetítések működését. Egy ilyen versenyben ez jelentős előnyt jelenthet.

A következő időszakban tehát nemcsak az lesz a kérdés, hogy a TV2 mennyire gondolja komolyan a Forma–1-es terveit, hanem az is, hogy milyen ajánlatot tudnak tenni a jogtulajdonosoknak, és kik szállnak még versenybe a közvetítésekért. A Palik–Czollner-páros visszatérése egyelőre inkább vágyott forgatókönyv, mint konkrét terv.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA