Kérdéses Szoboszlai játéka a Nemzetek Ligájában: térdsérüléssel érkezett a magyar válogatotthoz a csapatkapitány

Térdrándulás miatt kérdésessé vált Szoboszlai Dominik játéka a magyar labdarúgó-válogatott soron következő, Georgia és Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésein. Az orvosi stáb mindent megtesz azért, hogy a csapatkapitány pályára léphessen, de a végső döntés várhatóan csak az utolsó pillanatban születik meg.

A Magyar Labdarúgó Szövetség kedd délelőtti tájékoztatása szerint a középpályás a válogatott edzőtáborába érkezését követően esett át a protokoll szerinti egészségügyi vizsgálatokon, ekkor derült fény a sérülésre. A nemzeti csapat orvosi stábja az elkövetkező napokban intenzíven dolgozik a felépülésén, hogy a játékos mihamarabb a szakmai vezetőség rendelkezésére állhasson.

Szoboszlait a Liverpool legutóbbi, vasárnapi bajnoki mérkőzésén a 69. percben le kellett cserélni. Klubcsapatának edzője, Andoni Iraola a találkozót követően elmondta, hogy a játékos térde nincs tökéletes állapotban, ezért klubja szempontjából annak örülne a legjobban, ha a középpályás kihagyná a válogatott őszi zárómeccseit.

A sérülés időzítése különösen balszerencsés, hiszen az előző válogatott szünetet követően egy combsérülés miatt már többhetes kihagyásra kényszerült, és csak a közelmúltban tudott visszatérni a kezdőcsapatba.

A magyar válogatott szombaton 18 órakor idegenben lép pályára Georgia ellen a Nemzetek Ligája B divíziójának ötödik fordulójában, majd jövő kedden Budapesten fogadja az északíreket. A mieink jelenleg a második helyen állnak a csoportban a nyolcpontos éllovas Észak-Írország mögött, megelőzve a négypontos ukránokat és a kétpontos georgiaiakat.

Címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA