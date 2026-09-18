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Zürich, Svájc - 2015. október 1: A FIFA zürichi székházának bejárata. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség az egyesületi labdarúgás, a futsal és a strandlabdarúgás irányító szervezete. A FIFA felelős a labdarúgás nagy nemzetközi tornáinak,
Sport

Fű alatt akarták eladni a focivébé jogait? Tovább szorul a hurok Infantino körül, ebbe tényleg belebukhat

Pénzcentrum
2026. szeptember 18. 15:52

Az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) elnöke felszólította Gianni Infantinót, a FIFA elnökét, hogy hozza nyilvánosságra a világbajnokság kereskedelmi jogainak részleges eladásáról szóló, heves vitákat kiváltó terv összes dokumentumát, továbbá adjon írásbeli magyarázatot egy amerikai játékos eltiltásának indokolatlan eltörlésére. A kiszivárgott levél súlyos irányítási és vállalati kultúrával kapcsolatos hiányosságokkal vádolja a nemzetközi szövetséget - írta meg a BBC Sport.

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Debbie Hewitt, aki egyben a FIFA alelnöke is, Mattias Grafström főtitkárnak is megküldte a levelet, melyet Gianni Infantino, a FIFA jelenlegi elnöke kapott tőle a napokban. A sportvezető azt követeli, hogy Infantino még a FIFA Tanácsának október 15-i ülése előtt bocsássa rendelkezésre a kért iratokat arról, pontosan hogyan adta volna el a világbajnokság kereskedelmi jogait.

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A FIFA elnökére egyre nagyobb nyomás nehezedik a végül elvetett "Fifa Forward Enterprise" (FFE) nevű javaslat miatt. A tervezet egy új vállalat létrehozását irányozta elő, amely a nemzetközi tornák – köztük a világbajnokságok – kereskedelmi és jegyértékesítési jogait kezelte volna, és amelynek 21 százalékos részesedését egy magánbefektetőnek adták volna el. Bár a nemzeti szövetségek heves ellenállása miatt az ötletet elvetették, Hewitt független vizsgálatot követel annak kiderítésére, hogyan és kinek a kezdeményezésére született meg a tervezet, valamint miként írták ki a magánbefektetői tendert.

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A múlt hónapban az UEFA jogi eljárásokat készített elő Infantino ellen három amerikai bíróságon az FFE-terv miatt, és szintén a dokumentumok kiadását sürgette. A FIFA reakciójában azzal vádolta meg az UEFA-t, hogy rágalmazási kampányt folytat a szövetség és annak vezetése ellen.

A szervezet működésével kapcsolatos aggályokat tovább fokozta az amerikai válogatott csatárának, Folarin Balogunnak az esete a világbajnokságon. A játékos a legjobb 32 között piros lapot kapott a bosnyákok elleni mérkőzésen, ám az automatikus, egy mérkőzésre szóló eltiltását a FIFA minden érdemi indoklás nélkül egy évre felfüggesztette, így pályára léphetett a belgák elleni nyolcaddöntőben. Az eset miatt az FA komoly aggodalmát fejezte ki a lehetséges politikai beavatkozás miatt, különösen azután, hogy Donald Trump amerikai elnök elismerte, személyesen hívta fel Infantinót a játékos büntetésének felülvizsgálata érdekében.

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A történtek – a politikai beavatkozás gyanúja és az FFE-terv bizalmas előkészítése – súlyos törést okoztak a nemzetközi labdarúgásban. Számos nemzeti szövetség, köztük az angol, a walesi és a skót is visszavonta az Infantino márciusi újraválasztását támogató nyilatkozatát. Bár az 56 éves sportvezető a negyedik ciklusáért indul, és Afrika, Dél-Amerika, valamint Óceánia konföderációi továbbra is kitartanak mellette, a következő hónapban magyarázatot kell adnia Hewittnak és a FIFA Tanács további 35 tagjának a megkérdőjelezhető döntésekre.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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