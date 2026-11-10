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Megbukhat Gianni Infantino egyeduralma? Nagy név készülhet a FIFA elnöki székére
Komoly fordulat jöhet a nemzetközi labdarúgás vezetésében. Arsène Wenger, az Arsenal korábbi legendás menedzsere már komolyan fontolgatja, hogy elindul a FIFA elnöki posztjáért, és kihívja a jelenlegi vezetőt, Gianni Infantinót. A francia szakembert több európai futballvezető is szívesen látná a szervezet élén, döntése azonban még nem született meg. A jelöltség bejelentésére november 18-ig van lehetőség, a választást pedig 2027 márciusában rendezik Marokkóban.
A BBC Sport november 10-i beszámolója szerint Wenger az elmúlt hetekben egyre komolyabban foglalkozik az indulás gondolatával. Az európai labdarúgás több meghatározó szereplője már korábban is szerette volna, ha a francia szakember vállalja a jelöltséget, most pedig úgy tűnik, ő maga is mérlegeli a lehetőséget.
A 77 éves Wenger 2019 óta a FIFA globális futballfejlesztésért felelős vezetője. Ez különös helyzetet teremt, hiszen lényegében saját főnökével, Gianni Infantinóval szemben kellene ringbe szállnia. Az egykori Arsenal-edző ugyanakkor nem kívülről érkezne a szervezet élére, jól ismeri annak működését és a nemzetközi futball vezetőit.
Wenger mellett szólhat a nemzetközi tekintélye is. Az Arsenalnál eltöltött 22 éve alatt a világ egyik legismertebb edzőjévé vált, japán és angliai munkája, valamint a FIFA-nál végzett tevékenysége révén pedig Európán kívül is jelentős kapcsolatrendszert épített ki.
Infantino pozíciója megingott, de továbbra is ő a favorit
A FIFA elnökének helyzete az elmúlt hónapokban komoly nyomás alá került. A szervezet vezetését bírálatok érték a FIFA Forward Enterprise nevű kezdeményezés miatt, amelynek keretében a világbajnoksághoz kapcsolódó kereskedelmi érdekeltségek egy részét magánbefektetőknek értékesítették volna.
A terv komoly ellenállásba ütközött, több kontinentális szövetség is elutasította, az UEFA pedig nyomást gyakorolt a FIFA-ra a részletek nyilvánosságra hozatala érdekében. Infantino végül augusztusban visszavonta az elképzelést. Wenger akkor közölte, hogy nem vett részt a stratégia kidolgozásában, és csak a sajtóból értesült róla.
A botrány ugyanakkor nem törte meg teljesen Infantino pozícióját. Az elnök az elmúlt időszakban több fontos támogatást is megszerzett Afrikában, Ázsiában és Dél-Amerikában, így továbbra is ő számít a választás esélyesének. A BBC értesülései szerint a FIFA-elnök híveinek egy része akkor is támogatná Wengert, ha csak egyetlen ciklusra vállalná a feladatot, majd átadná a helyét egy másik vezetőnek.
Japánból is érkezett kihívó, az UEFA még keresi a megfelelő jelöltet
Wenger nem az egyetlen, aki megpróbálhatja megállítani Infantinót. A korábbi Tottenham-játékos Ramón Vega már októberben jelezte indulási szándékát, november 5-én pedig Kozo Tashima, a Japán Labdarúgó-szövetség tiszteletbeli elnöke is bejelentette, hogy megméretteti magát.
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Tashima a Reutersnek azt mondta, a FIFA irányításában a szervezet működésének átláthatóságát és integritását tartja az egyik legfontosabb kérdésnek. A japán sportvezető 2015 óta tagja a FIFA Tanácsának, és 2016-tól 2024-ig vezette hazája labdarúgó-szövetségét.
Az európai szövetségek eközben olyan jelöltet keresnek, aki képes lehet egységes kihívást állítani Infantino elé. Wenger neve azért is merült fel, mert nem pusztán európai támogatásra számíthat, hanem a világ más régióiban is elismerik a munkáját.
A jelöltség ugyanakkor nem kockázatmentes. Egyes FIFA-közeli szereplők szerint Wengernek komoly futballszakmai tekintélye van, de kérdéses, mennyire tudná kezelni a szervezet vezetésével járó politikai és diplomáciai feladatokat. Korábbi javaslatai, például a kétévente megrendezett világbajnokság ötlete vagy a les szabályának átalakítása is vitákat váltottak ki.
November 18-ig kell dönteni, márciusban választanak elnököt
A jelölteknek november 18-ig kell hivatalosan jelezniük indulási szándékukat, és legalább öt nemzeti labdarúgó-szövetség támogatását is meg kell szerezniük. A választást 2027. március 18-án, a FIFA marokkói kongresszusán tartják Rabatban.
Wenger esetleges indulása alaposan felkavarhatja az eddigi erőviszonyokat. A francia szakember még nem kötelezte el magát, Infantino viszont továbbra is komoly támogatói háttérrel rendelkezik. A következő napokban eldőlhet, hogy az Arsenal egykori edzője valóban vállalja-e a kihívást, vagy más jelölt próbálja majd megszorítani a FIFA jelenlegi elnökét.
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