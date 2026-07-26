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Hivatalos, új futam jön a 2026-os F1-naptárban: itt pótolják az elhalasztott bahreini versenyhétvégét
A malajziai Sepangban pótolják október elején a Forma-1-es világbajnoki sorozat áprilisban elhalasztott bahreini futamát - jelentette be az F1 és a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) vasárnap a 41. Magyar Nagydíj helyszínén, a Hungaroringen.
A két szervezet közös közleménye szerint az azeri és a szingapúri versenyhétvégék között, október 2-től 4-ig rendezik a Malajziai Nagydíjat Sepangban, ahol legutóbb 2017-ben járt a száguldó cirkusz.
Az esemény megrendezését és időpontját még jóvá kell hagynia az FIA Motorsport Világtanácsának (WMSC), a közlemény szerint ugyanakkor az idei versenynaptár többi része változatlan marad.
A bahreini hétvégét áprilisban az iráni háborús konfliktus és annak közel-keleti hatása miatt halasztották el, s ehhez hasonlóan a szaúdi viadalt sem rendezték meg.
A malajziai futam naptárba kerülésével az idei vb 23 nagydíjból áll.
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Nagyon büszke vagyok az együttműködésre és arra, hogy a folyamat során az FIA, a Forma-1 vezetősége és a bahreini partnerek fáradhatatlanul dolgoztak azon, hogy az összes lehetőséget megvizsgálják, miközben a legfontosabb a csapatok, az önkéntesek, a tisztviselők, a kollégáink és a szurkolók biztonsága és jóléte volt
- jelentette ki Mohammed ben-Szulajem, az FIA elnöke. Stefano Domenicali, a Forma-1 elnök-vezérigazgatója úgy fogalmazott: "a sportágunk ismét bizonyította alkalmazkodóképességét, valamint azt, hogy megoldásokat tud keresni és sikereket tud elérni úgy, hogy közben izgalmas pillanatokat teremt mindazok számára, akik követik a Forma-1-et."
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