Páros lábbal szállt bele az F1 vezetésébe Lando Norris: szerinte csak a pénz számít a Libertynek

A brit pilóta szerint a versenyzőknek sokkal nagyobb beleszólást kellett volna kapniuk az energiatakarékosságról szóló szabálykidolgozási folyamatba - írta a The Guardian.

Lando Norris éles bírálattal illette a Forma–1 vezetését, amiért az új szabályok kialakításakor a sportszakmai szempontok helyett elsősorban az anyagi érdekeket helyezték előtérbe. A címvédő brit versenyző egyike annak a számos pilótának, akik az idei szezonban nyíltan hangot adtak elégedetlenségüknek az új szabályok miatt. A versenyzők különösen az energiagazdálkodásra helyezett hangsúlyt kifogásolják, ami véleményük szerint rontja a vezetés élményét.

Norris szerint mindez azért alakult így, mert a szabályrendszert kifejezetten azzal a céllal alakították ki, hogy új motorgyártókat vonzzanak a sportágba.

Az a szomorú, hogy a Forma–1-et manapság túlságosan az üzleti szempontok vezérlik, nem pedig az, hogyan lehetne a lehető legjobb sportággá tenni. Egyszerűen csak az a kérdés, hogyan lehet a legtöbb pénzt kihozni belőle mint üzletből, pedig nem ennek kellene a lényegnek lennie. Egy sportágat nem így kellene működtetni

- mondta a címvédő.

Az elektromos és a belső égésű motorok teljesítményének nagyjából fele-fele arányú megosztása kulcsfontosságú volt abban, hogy olyan új gyártók csatlakozzanak a szériához, mint az Audi vagy a Honda. Ez a megoldás azonban rendkívül népszerűtlen a pilóták körében, akiknek így folyamatosan az energiafelhasználással kell gazdálkodniuk ahelyett, hogy végig padlógázon versenyeznének. Az elektromos teljesítmény leadását szabályozó algoritmus ráadásul új, kiszámíthatatlan tényezőket is behozott a küzdelembe.

Norris úgy véli, hogy a panaszokat ugyan meghallgatják, de azok nem nyomnak sokat a latba a pénzügyi érdekekkel szemben.

A motorokat nem lehet év közben lecserélni, de még egy-két éves előrejelzéssel sem, mert nem a lehető legjobb teljesítmény elérése a cél, hanem az üzlet

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– mondta. Szerinte a versenyzők szavának kellene a legfontosabbnak lennie, hiszen ők tudják a legjobban, milyen a valódi versenyzés.

A szabályrendszer gyengeségei a silverstone-i és a spái futamon mutatkoztak meg leginkább. Mindkét aszfaltcsík rendkívül nehéz helyzetbe hozza a rendszert a kevés fékezési fázis miatt, Spában pedig a hibrid teljesítmény visszaesése szinte teljesen tönkretette a versenyt a legendás pályán. A Hungaroringen ugyanakkor könnyebb dolguk lesz a csapatoknak, mivel a sok kanyar bőséges lehetőséget nyújt az energia-visszanyerésre, így a futam végig nagy tempóban zajlhat.

A Mercedes motorerőből adódó előnye a szűk, kanyargós magyar pályán kevésbé lesz meghatározó, így a Ferrari és a Red Bull is jó formában várhatja a hétvégét.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA