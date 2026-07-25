2026. július 25. szombat Kristóf, Jakab
26 °C Budapest
OTP Bank Liga
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Mogyoród, 2025. augusztus 3.Lando Norris, a McLaren brit versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 3-án.MTI/Balogh Zoltán
Sport

Páros lábbal szállt bele az F1 vezetésébe Lando Norris: szerinte csak a pénz számít a Libertynek

Pénzcentrum
2026. július 25. 18:25

A brit pilóta szerint a versenyzőknek sokkal nagyobb beleszólást kellett volna kapniuk az energiatakarékosságról szóló szabálykidolgozási folyamatba - írta a The Guardian.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Lando Norris éles bírálattal illette a Forma–1 vezetését, amiért az új szabályok kialakításakor a sportszakmai szempontok helyett elsősorban az anyagi érdekeket helyezték előtérbe. A címvédő brit versenyző egyike annak a számos pilótának, akik az idei szezonban nyíltan hangot adtak elégedetlenségüknek az új szabályok miatt. A versenyzők különösen az energiagazdálkodásra helyezett hangsúlyt kifogásolják, ami véleményük szerint rontja a vezetés élményét.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Norris szerint mindez azért alakult így, mert a szabályrendszert kifejezetten azzal a céllal alakították ki, hogy új motorgyártókat vonzzanak a sportágba.

Az a szomorú, hogy a Forma–1-et manapság túlságosan az üzleti szempontok vezérlik, nem pedig az, hogyan lehetne a lehető legjobb sportággá tenni. Egyszerűen csak az a kérdés, hogyan lehet a legtöbb pénzt kihozni belőle mint üzletből, pedig nem ennek kellene a lényegnek lennie. Egy sportágat nem így kellene működtetni

 - mondta a címvédő.

Az elektromos és a belső égésű motorok teljesítményének nagyjából fele-fele arányú megosztása kulcsfontosságú volt abban, hogy olyan új gyártók csatlakozzanak a szériához, mint az Audi vagy a Honda. Ez a megoldás azonban rendkívül népszerűtlen a pilóták körében, akiknek így folyamatosan az energiafelhasználással kell gazdálkodniuk ahelyett, hogy végig padlógázon versenyeznének. Az elektromos teljesítmény leadását szabályozó algoritmus ráadásul új, kiszámíthatatlan tényezőket is behozott a küzdelembe.

Kapcsolódó cikkeink:

Norris úgy véli, hogy a panaszokat ugyan meghallgatják, de azok nem nyomnak sokat a latba a pénzügyi érdekekkel szemben.

A motorokat nem lehet év közben lecserélni, de még egy-két éves előrejelzéssel sem, mert nem a lehető legjobb teljesítmény elérése a cél, hanem az üzlet

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

– mondta. Szerinte a versenyzők szavának kellene a legfontosabbnak lennie, hiszen ők tudják a legjobban, milyen a valódi versenyzés.

A szabályrendszer gyengeségei a silverstone-i és a spái futamon mutatkoztak meg leginkább. Mindkét aszfaltcsík rendkívül nehéz helyzetbe hozza a rendszert a kevés fékezési fázis miatt, Spában pedig a hibrid teljesítmény visszaesése szinte teljesen tönkretette a versenyt a legendás pályán. A Hungaroringen ugyanakkor könnyebb dolguk lesz a csapatoknak, mivel a sok kanyar bőséges lehetőséget nyújt az energia-visszanyerésre, így a futam végig nagy tempóban zajlhat.

A Mercedes motorerőből adódó előnye a szűk, kanyargós magyar pályán kevésbé lesz meghatározó, így a Ferrari és a Red Bull is jó formában várhatja a hétvégét.

Forma-1 Magyar Nagydíj 2026: itt van minden fontos időpont, az edzés és a futam kezdete a Magyar Nagydíjon, Mogyoródon
EZ IS ÉRDEKELHET
Forma-1 Magyar Nagydíj 2026: itt van minden fontos időpont, az edzés és a futam kezdete a Magyar Nagydíjon, Mogyoródon
A nyári szünet előtti utolsó nagydíj következik a Forma 1 2026-os világbajnokságán, és ez nekünk, magyaroknak a legkedvesebb: a mezőny a mogyoródi Hungaroringre látogat.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
#sport #forma-1 #ferrari #autóverseny #max verstappen #lando norris #lewis hamilton #autósport #f1 #red bull #f1hírek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:25
17:55
17:20
17:10
17:05
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 25.
Kitálalt a magyar író a kötelező olvasmányokról: "ezzel a művel majdnem keresztbe törték minden érdeklődésemet az olvasás iránt"
2026. július 24.
Pokoli hetek várnak rengeteg magyar dolgozóra: meglepő, de ezt is megtilthatja a főnököd a kánikulában
2026. július 25.
Egyszerű trükkel spórolnak egy vagyont az élelmes magyarok 2026-ban: íme legális, teljesen ingyenes módszer
2026. július 25.
2026 augusztusa igazán különleges lesz: évszázados élmény vár az emberiségre, csak pár órát kell utazni érte Budapestről
2026. július 24.
Nem várt egészségügyi veszély fenyegeti a magyarokat: egyre többen száműzik ezt az alapvető élelmiszert az asztalukról
NAPTÁR
Tovább
2026. július 25. szombat
Kristóf, Jakab
30. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Rakonczay Gábor: Évekig gondolkodtam azon, miért nem haltam meg az óceán közepén
2
5 napja
Rossz hír jött Klein Dávid expedíciójáról: megszakította a csúcstámadást a magyar hegymászó
3
6 napja
Forma-1 Magyar Nagydíj 2026: itt van minden fontos időpont, az edzés és a futam kezdete a Magyar Nagydíjon, Mogyoródon
4
5 napja
Köztársasági elnöknek választhatják, de kicsoda Polgár Judit? Íme a magyar sakknagymester élete és pályafutása
5
1 hete
Legenda veszi át a francia kispadot: megvan Deschamps utódja, de nem nehéz kitalálni, ki az
PÉNZÜGYI KISOKOS
Home banking
a házibank angol neve, az a rendszer, amellyel egy számítógépről, amely engedélyezett elérjük a számlát vezető bankunk elektronikus rendszerét és a számítógépünkre telepített programon keresztül számlánk felett rendelkezhetünk, aktív műveleteket hajthatunk végre.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 25. 17:55
Kvíz: Nagy horgász vagy, jól ismered a balatoni halakat? Teszteld, átmennél-e most a horgászvizsgán!
Pénzcentrum  |  2026. július 25. 17:10
Óriási meglepetés a Hungaroringen: Norris indul az élről a Magyar Nagydíjon, a Mercedes hatalmasat betlizett
Agrárszektor  |  2026. július 25. 18:29
Kemény, ami a Balaton vizével történt: erre nem sokan számítottak