Egész nap erősebb járműmozgásra kell készülni az M3-as autópályán, Mogyoród térségében, mindkét irányból, valamint a 3-as főúton, Kerepes környékén is a Magyar Nagydíj miatt.
Óriási a baj a Hungaroringen: rendkívüli éjszakai aszfaltozást rendeltek el a Magyar Nagydíj előtt
Rendkívüli éjszakai aszfaltjavítást rendelt el a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) a Hungaroringen, miután a Forma–1-es Magyar Nagydíj pénteki szabadedzésein a pilóták a frissen felújított pálya burkolatának töredezésére és a veszélyesen alacsony tapadásra panaszkodtak - tudósított a szeretlekmagyarorszag.hu.
A Motorsport.com beszámolója szerint a beavatkozás során az 1-es kanyar két pontját hozták helyre, mégpedig az egyiket a versenyíven, a másikat pedig attól jobbra, az előzési zónában. A szövetség egy rövid közleményben meg is erősítette az éjszakai helyreállítási munkálatok tényét. A problémát a Mercedes versenyzője, George Russell már a gyakorlás után jelezte, furcsának nevezve a pénteki napot. A McLaren pilótája, Oscar Piastri szintén megerősítette a nehézségeket, ugyanis elmondása szerint az új pályarészeken rendkívül gyenge a tapadás, és a felület kifejezetten elhasználtnak érződik.
A pálya állapota a vezetési hibákban is látványosan megmutatkozott, így többen is elrontották a féktávokat. Az Alpine versenyzője, Franco Colapinto a 12-es kanyarban a falnak is csapta az autóját, ami miatt piros zászlóval kellett megszakítani a szabadedzést.
A csapatokat azonban nem érte teljesen váratlanul a helyzet, hiszen a minőségromlásra utaló első jeleket már két héttel korábban, egy GT Open versenyhétvégén is észlelték. A gondokat vélhetően a forró, száraz nyár miatti altalajsüllyedés és a pálya korábbi, részleges újraaszfaltozása együttesen idézte elő.
A mogyoródi aszfaltcsík – amely a tavalyi, 40. Magyar Nagydíj előtt egy komolyabb, a kiszolgálóépületeket és a pálya bizonyos szakaszait is érintő modernizáción esett át – egyébként is tartogat kihívásokat. A tavalyi versenyhétvégén például Charles Leclerc szenvedett súlyos balesetet, amikor a falnak csapódott.
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Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
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