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Mogyoród, 2025. augusztus 3.A gyõztes Lando Norris, a McLaren brit versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíj után a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 3-án.MTI/Czeglédi Zsolt
Sport

Óriási meglepetés a Hungaroringen: Norris indul az élről a Magyar Nagydíjon, a Mercedes hatalmasat betlizett

MTI
2026. július 25. 17:10

A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a 41. Forma-1-es Magyar Nagydíj szombati időmérő edzését a Hungaroringen.

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A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a 41. Forma-1-es Magyar Nagydíj szombati időmérő edzését a Hungaroringen, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről Mogyoródon.

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A 26 éves pilótának ez az idei első, pályafutása során pedig a 17. pole pozíciója. Norris tavaly megnyerte a magyarországi futamot.

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A vb-címvédő mögött a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője végzett a második helyen, harmadikként pedig csapattársa, a monacói Charles Leclerc zárt.

Az összetettben vezető Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a negyedik helyről várhatja majd a piros lámpák kialvását. Utána Piastri, Verstappen, Russell, Hadjar, Lindblad és Hülkenberg a sorrend a top 10-ben. 

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A 70 körös Magyar Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol.

Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
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