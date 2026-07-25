Óriási meglepetés a Hungaroringen: Norris indul az élről a Magyar Nagydíjon, a Mercedes hatalmasat betlizett

A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a 41. Forma-1-es Magyar Nagydíj szombati időmérő edzését a Hungaroringen.

A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a 41. Forma-1-es Magyar Nagydíj szombati időmérő edzését a Hungaroringen, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről Mogyoródon.

A 26 éves pilótának ez az idei első, pályafutása során pedig a 17. pole pozíciója. Norris tavaly megnyerte a magyarországi futamot.

A vb-címvédő mögött a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője végzett a második helyen, harmadikként pedig csapattársa, a monacói Charles Leclerc zárt.

Az összetettben vezető Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a negyedik helyről várhatja majd a piros lámpák kialvását. Utána Piastri, Verstappen, Russell, Hadjar, Lindblad és Hülkenberg a sorrend a top 10-ben.

A 70 körös Magyar Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol.

Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA