Feje tetejére állt a Magyar Nagydíj rajtsorrendje: újabb büntetésekkel forgatták fel a Forma-1 mezőnyét

A Forma–1-es Magyar Nagydíj szombati időmérő edzésén a címvédő Lando Norris szerezte meg az első rajthelyet, a hivatalos rajtsorrendet azonban a késő esti bírói döntések alaposan felforgatták. Különböző szabálytalanságok miatt a második helyen végző Lewis Hamiltont és a világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonellit is hátrasorolták, ami alapjaiban írja át a vasárnapi futam esélyeit

Az időmérő edzés rendkívül szoros küzdelmet hozott, amelyben a mclarenes Norris mindössze 12 ezredmásodperccel előzte meg a Ferrari hétszeres világbajnokát, Lewis Hamiltont. Az igazi fordulatok azonban csak a leintés után következtek. A versenybírók először Hamiltont sújtották három rajthelyes hátrasorolással, amiért a kvalifikáció harmadik szakaszában feltartotta az ausztrál Oscar Piastrit. Nem sokkal később a Mercedes versenyzője, Antonelli is hasonló büntetést kapott, mivel az olasz pilóta nem lassított le megfelelően a Max Verstappen megpördülése miatt érvényben lévő sárga zászlós jelzésnél.

A tavalyi Magyar Nagydíjon is diadalmaskodó Norris elégedetten értékelte csapata teljesítményét. Elmondása szerint a McLaren új fejlesztési csomaggal érkezett a mogyoródi hétvégére, és bár ezek pontos hatását még korai lenne megítélni, egész nap magabiztosan vezetett. Hamilton elismerte riválisa kiváló teljesítményét, és bár nehéz vasárnapi futamra számít, a versenyautó tempója alapján bizakodóan várja a rajtot.

A versenyhétvége nem indult zökkenőmentesen, ugyanis a pilóták pénteki panaszai nyomán a pálya üzemeltetőinek az éjszaka folyamán újra kellett aszfaltozniuk a pálya bizonyos kritikus, rossz állapotú szakaszait.

A 70 körös Magyar Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol. A büntetések alkalmazása után a mezőny az alábbi sorrendben vághat neki a futamnak.

Az első rajtsort a brit Lando Norris (McLaren) és a monacói Charles Leclerc (Ferrari) foglalja el, mögülük pedig az ausztrál Oscar Piastri (McLaren) és a holland Max Verstappen (Red Bull) indulhat. A harmadik sorba a hátrasorolt brit Lewis Hamilton (Ferrari) és honfitársa, George Russell (Mercedes) sorakozhat fel, míg a negyedik rajtsort az olasz Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) és a francia Isack Hadjar (Red Bull) alkotja.

Az ötödik sorból a brit Arvid Lindblad (Racing Bulls) és a német Nico Hülkenberg (Audi), a hatodikból az új-zélandi Liam Lawson (Racing Bulls) és a francia Pierre Gasly (Alpine), a hetedikből pedig az argentin Franco Colapinto (Alpine) és a brazil Gabriel Bortoleto (Audi) vághat neki a távnak.

A mezőny hátsó felében, a nyolcadik sorban a francia Esteban Ocon (Haas) és a spanyol Fernando Alonso (Aston Martin), a kilencedikben a brit Oliver Bearman (Haas) és a spanyol Carlos Sainz Jr. (Williams), a tizedikben a thaiföldi Alexander Albon (Williams) és a kanadai Lance Stroll (Aston Martin), míg a tizenegyedik sorban a finn Valtteri Bottas (Cadillac) és a mexikói Sergio Pérez (Cadillac) foglalhat helyet.

Címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA