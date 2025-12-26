Armand Duplantis olimpiai, világ- és Európa-bajnok, világcsúcstartó svéd rúdugró végzett az élen az európai hírügynökségek 2025 legjobb európai sportolóiról rendezett szavazásán.
Szoboszlai világsztárrá érett, óriási meglepetések és bukták: ezek voltak a legjobb sportsztorik idén
2025 sem volt mentes a hatalmas sportteljesítményektől, az óriási sztoriktól sem. Most összegyűjtöttünk néhányat, videókat is mutatunk a legnagyobbakról, hogy velünk együtt tekints vissza a 2025-ös sportévre.
Karácsony a sportrajongóknak is a lelassulás, a számvetés időszaka: nem véletlen, hogy a tévécsatornák is például ilyenkor szokták leadni az éves összefoglalóikat, számba véve, mi is történt ebben az évben. Nos, 2025-ben nagy focitornát (persze a klubvébét leszámítva) nem rendeztek, nem volt nyári vagy téli olimpia sem - mindennek ellenére azért bőségesen lehet mazsolázni az idei nagy sztorikból.
A Pénzcentrum az év végi újranézéshez 11 nagy pillanatot választott ki a 2025-ös sportévből - ezúttal viszont nem csak magyar érdekeltségűeket, hanem külföldi is került bele jó néhány. Ezek voltak a mi kedvenc sportsztorijaink 2025-ben!
Luke Littler esélyt se adott másoknak
Az év egyik első világbajnoki címét a szokásoknak megfelelően már január elején kiosztották, mégpedig Londonban. Az éppen most is zajló dartsvilágbajnokság szinte egésze arról szólt, hogy vajon a döntő napján még tizennyolcadik életévét sem betöltő zseni, Luke Littler mire lesz képes: újra agyonnyomja a teher, vagy egy rutinos ellenfele a fiatalságát használja ki?
Nos, egyik sem történt meg. A fiatal angol dartsos ellentmondást nem tűrően menetelt a döntőig, és még ott sem érdekelte a rutin és az idősebbek tisztelete: egy nagyon sima döntben verte a háromszoros vb-győztes Michael van Gerwent, és a vébétörténelem legfiatalabb dartsvilágbajnoka lett. Michael van Gerwen azonban nemrég lenyilatkozta: a maga részéről szeretne visszajutni a csúcsra.
Egy dinasztia végét látjuk? Az Eagles ledobta a trónról a Chiefst
Februárban az NFL elmúlt éveinek legeredményesebb csapata, a 2020 óta többször is bajnoki címet szerző Kansas City Chiefs arra készült, hogy megugorja, ami soha korábban nem sikerült egy csapatnak sem: zsinórban háromszor győzni a döntőn. Ehhez "csak" a szintén nagy szezonokat futó Philadelphia Eagles állt már az útjukban, de mindkét csapat úgy érkezett meg a New Orleansban rendezett nagydöntőre, hogy nagyon erősen fogadkoztak.
A végeredményre, pontosabban annak alakulására azonban nagyon kevesen számítottak: a kétszeres címvédő csapat a harmadik negyed közepéig pontot sem tudott szerezni, viszont addigra bekapott negyvenet. Az Eagles végül 40-22-re győzött, kétséget sem hagyva afelől, hogy komolyan gondolták a trónfosztást. A Kansas 2025-ös alapszakasza ezután finoman szólva a várakozások alatt sikerült: még a rájátszásba sem jutottak be, ráadásul a sztárirányító Patrick Mahomesra hosszú rehabilitáció vár majd a holtszezonban.
Hokitörténelem I: Alex Ovecskin megdönti a megdönthetetlent
Nem sokkal az NHL-rájátszás kezdete előtt, áprilisban két teljes héten át minden hokiszurkoló egyetlen szám növekedését figyelte: azt, hogy a Washington Capitals orosz legendája, Alekszandr Ovecskin mikor üti már meg karrierje 895. gólját. S hogy miért fontos éppen ez a szám? Azért, mert egy másik élő legenda, a kanadai Wayne Gretzky úgy vonult vissza 1999-ben, hogy mindenki azt hitte: 894 gólja örökre megdönthetetlen rekord marad.
Ovecskin már több éve készült erre a rekordra, igaz, voltak pillanatok, amikor úgy tűnt, hogy idő előtt abbahagyja, és ő maga is többször csak nagyon távoli célként emlegette. Április elején aztán New Yorkban mégis sikerült: akkor már egy hete ott volt minden egyes Capitals-meccsen Ovecskin családja és maga Gretzky is, aki természetesen az elsők között gratulált az orosznak.
Hokitörténelem II: A-csoportos maradt a magyar válogatott
Maradjunk még egy kicsit a jégkorongnál, de egy sokkal közelebbi sportesemény is történt, ami nekünk, magyaroknak sokkal kedvesebb is tudott lenni. Májusban rendezték Svédországban és Norvégiában a szokásos éves hokivébét, ahol a magyar csapat ismét a legmagasabb "osztályban" volt érdekelt.
A sorsolás ilyenkor nem szokott kegyes lenni az aktuális feljutóval, és most sem tette: többek között Norvégiával, a címvédő csehekkel és a későbbi győztes amerikaiakkal is meg kellett ütközni.A megváltást végül azt hozta, hogy a magyar válogatott legyőzte Kazahsztánt, és mivel ezt Svájc is megtette később, ez azt jelentette, hogy a magyar jégkorong válogatott története során először tudott megragadni az elitben. 2026 májusában Svájcban rendezik a hokivébét, és ha túl nagy pechünk nincsen, most is meglehet a bennmaradás. Legyen így!
Amikor végre kiadja: nagyon kemény Inter-veréssel lett BL-győztes a PSG
Jelentős túltejesítésnek nevezték a futballszakírók azt, hogy a PSG bejutott a Bajnokok Ligája június elején, Münchenben megrendezett döntőjébe. Az Internek jóval simább útja vezetett a fináléig: a BL-döntő előtt pár héttel még az volt a kérdés, hogy az akkor még Simone Inzaghi által vezetett milánóiak meg tudják-e csinálni a triplát.
Nos, a szezon végére nemhogy a tripla nem lett meg, de egyetlen trófeát sem nyertek, a BL-döntő után pedig - mely minden idők legsimábbja volt, 5-0-ra győzött a PSG, akik már nagyon régen vágyták ezt a trófeát - Simone Inzaghinak megköszönték a munkáját, jelenleg az al-Hilal mestere.
Az űrtenisz új korszaka: Alcaraz és Sinner vitték a prímet
Az egy ideje nem volt kérdés, hogy a férfi teniszezők között - miután elmúlt a Nadal-Federer-Djokovic-korszak, melyben rendre ez a három legenda nyerte a különböző GS-tornákat - jöbbi fog legalább egy új szupersztár. Nos, 2025-ben azt is megtudtuk, hogy nem is egy, hanem rögtön kettő: az olasz Jannik Sinner és a spanyol Carlos Alcaraz csatáiról szólt ez az év, mint a lenti videóban is újra megmutatjuk. Nyáron, a francia nyílt teniszbajnokság döntőjében egy örökké klasszikus, több mint öt órás (!) meccset vívtak, amit akkor Alcaraz nyert.
Júliusban, Wimbledonban azonban már visszavágott az olasz szupersztár, és egy nem kevésbé kis döntőben ő tudott felülkerekedni ellenfelén - év végére is jutott azonban meglepetéshír, Alcaraz akkor jelentette be, hogy szakít eddigi edzőjével. 2026-ban, ha valaki újabb csodagyerek nem bukkan fel, nehezen elképzelhető, hogy ne a két szupersztárról szóljon majdnem minden a teniszben.
Szoboszlai álomgólja: végképp az elitbe került a válogatott kapitánya
Nem túlzunk azzal, ha azt írjuk az augusztus utolsó napján tartott Liverpool-Arsenal PL-meccsről, hogy az idegek harcának nevezzük. Bár lehetett számítani nagy taktikai csatára, a két mester konkrétan egy sakkpartira készült, ami úgy látszott, hogy valódi remivel is ér véget. Ekkor történt azonban egy olyan szabadrúgás, amit nem csak mi, magyar fociszurkolók, de még a Premier League-t követő százmilliók is évtizedekig fognak emlegetni.
A meccs finisében, már túl a nyolcvanadik percen jutott szabadrúgáshoz a Liverpool, jó 26 méterre David Raya kapujától. Szoboszlai sokáig gondolkodott, majd nekifutott, és mintha zsinóron húznák, egy hihetetlen gólt tekert az Arsenalnak. A találat után természetesen a szurkolók a hónap játékosává választották Liverpoolban, és a hónap góljának díját is megkapta a bajnokságban. Persze nem véletlen, hogy az idei szezon legnagyobb magyar góljai közé mi is beválasztottuk:
200 nagydíj után: Hülkenberg dobogós az F1-ben
A végére két eseményt választottunk a Száguldó Cirkuszból. A 2025-ös szezon összesen hozott annyi izgalmat, mint az előző pár év összesen, de a világbajnoki címért folytatott verseny mellett is voltak nagy sztorik bőven. Az egyik legemlékezetesebb talán éppen az volt, hogy a több mint 200 nagydíjon indult, jelenleg Sauberes Nico Hülkenberg sok-sok év után végre felállhatott a dobogóra, mikor harmadik lett Silverstone-ban.
Az előjelek ráadásul kicsit se kedveztek, a német pilóta csak a 19. helyről tudott indulni. Azonban lecsapott az eső, a boxtaktika pedig kiválóan működött, így Hülkenberg megdicsőülhetett. Mint utólag kiderült: alaposan meg is ünnepelték csapatával, és mint a papírforma is szólt: utána ennek az eredménynek ebben az évben a közelébe sem került.
Verstappen visszamászik, de Norris a világbajnok
A végére pedig maradt az év utolsó major világbajnoki címe, ami a Forma 1-é volt az idén is. Három futammla a vége előtt egyre nagyobb lett a baj, és az volt a kérdés: ki tud-e tartani Lando Norris és a McLaren, vagy Max Verstappen talán minden idők legnagyobb comeback-jével be tudja-e húzni ötödik világbajnoki címét?
A lendület viszont kitartott, és az évad alatt mutatott teljesítménye után senkinek nincsek kétsége afelől, hogy megérdemelten lett világbajnok a fiatal brit versenyző. Norris természetesen elkérte az 1-es rajtszámot, ami mindig az aktuális világbajnoké: de hogy 2026-ban se lesz kevésbé izgalmas a vébé, az szinte bizonyos.
Az év tehát bőven elkényeztetett minket nagy teljesítményekkel és emlékezetes sportsztorikkal. Ha tesztelnéd a tudásodat, hogy mire emlékszel ezekből, még kvízzel is bebizonyíthatod.
Kvíz: Mindenre emlékszel, ami 2025-ben a sportban történt? Teszteld le nálunk!
címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
