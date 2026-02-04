Meg se nyílt az olimpia, máris volt egy súlyos sérülés: helikopterrel vitték el a sízőt

Súlyos edzésbalesetet szenvedett a norvég alpesi síző, Fredrik Möller, így veszélybe került a szereplése a Milano–Cortina-i téli olimpián - közölte a 24.hu.

A férfi lesiklók hivatalos edzésnapján Möller egy balos kanyarban veszítette el az egyensúlyát. Esés közben az egyik léce is leoldódott, de szerencsére még a védőháló előtt megállt. Bal karját fájdalmasan lógatva maradt a pályán, az egészségügyi stáb pedig azonnal a segítségére sietett.

Az edzést ideiglenesen félbeszakították, a sízőt pedig mentőhelikopterrel egy közeli kórházba szállították. A sérülés pontos súlyosságáról későbbre ígértek tájékoztatást.

A norvég TV2 beszámolója szerint Möllertől érmet vártak az olimpián, noha decemberben már átesett egy komoly bukáson. Akkor eltört a szegycsontja, és két fogát is elveszítette.

A 25 éves versenyző eddig háromszor állhatott dobogón a Világkupában. Legnagyobb sikere a 2024-es bormiói szuperóriás-műlesiklás megnyerése volt, emellett további hat alkalommal végzett a legjobb tíz között.

Nem csak Möllernek, hanem egy másik legendának, Lindsey Vonnak is sérüléssel kell szembenéznie. A legendás alpesi síző a hétvégén szakította el elülső keresztszalagját, de biztos abban, hogy a verseny kezdetére felépül.