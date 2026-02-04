2026. február 4. szerda Ráhel, Csenge
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
gyászhír
Sport

Gyászol a sportvilág: legendás kommentátor távozott, 79 éves volt

Pénzcentrum
2026. február 4. 11:43

Hetvenkilenc éves korában elhunyt John Virgo, a snooker egyik legendás alakja és a BBC népszerű kommentátora - írta a BBC.

Virgo 18 éven át volt profi játékos, ez idő alatt négy, nem rangsorolt tornát nyert, köztük az 1979-es UK Championshipet. Ugyanebben az évben a világbajnokság elődöntőjéig jutott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nagyközönség elsősorban játékospályafutása utáni tevékenységéből ismerhette: 1991 és 2002 között Jim Davidson komikussal együtt vezette a Big Break című snooker-szórakoztató műsort. Az 1994-es visszavonulása után a BBC kommentátoraként dolgozott. Utoljára 17 nappal ezelőtt, a Masters döntőjében hallhatták a nézők, amikor Kyren Wilson legyőzte John Higginst.

Kommentátorként is közkedveltté vált: jellegzetes szófordulatával – "Hová megy a fehér?" – mindig felhívta a figyelmet, amikor egy játékos közel állt ahhoz, hogy hibát kövessen el.

A World Snooker Tour közleményben búcsúzott tőle: "Mély fájdalommal értesültünk John Virgo, a legendás snookerjátékos és műsorvezető haláláról. Gondolatban családjával és szeretteivel vagyunk. Nyugodj békében, JV."
Címlapkép: Getty Images
#televízió #gyász #sport #halál #haláleset #műsor #brit #gyászhír #BBC #döntő

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:03
11:43
11:33
11:14
11:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 4.
Sosem látott társadalmi káosz a küszöbön: hamarosan semmiben sem lehetünk biztosak abból, amit látunk, hallunk
2026. február 3.
Városi túlélőbolt-lánc terjeszkedik itthon: brutál árakkal nyomják le az Aldit, Lidlt és még a kínait is
2026. február 4.
Brutál akció robbant a magyar szállodákban: különleges hétvége jön, indulhat a roham
2026. február 3.
Felzárkózás helyett toporgó lemaradás lett Magyarország jussa: borzasztó, mennyire kilógunk a V4-ek közül
2026. február 3.
Wellness pihenés 10 ezer forint alatt? Nem lehetetlen, mutatjuk a legjobb ajánlatokat 2026-ban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 4. szerda
Ráhel, Csenge
6. hét
Február 4.
Rákellenes világnap
Február 4.
A magyar katonai térképészet napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Most már tényleg világelitbe kerülhet Szoboszlai Dominik: hatalmas pénzt kaszálhat a magyar focista
2
2 hete
Nagyon elégedetlen Kerkez Milos a Liverpoolban: hamarosan távozhat a válogatott védő?
3
3 napja
NFL Super Bowl 2026: itt a kezdés időpontja, a fellépők és a résztvevő csapatok - hol nézheted az NFL döntőjét?
4
6 napja
Gyászol a magyar sportközösség: meghalt a világ-és Európa-bajnok dartsversenyző
5
3 napja
Bombaigazolás Újpesten: innen még sose hoztak senkit a lilák, vajon vele elindulnak felfelé?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adósminősítés
Egy bank hosszabb távú értékelése hitelért folyamodó ügyfeléről. A bank részben erre a dokumentumra alapozza hitelkérelemről szóló döntését. A hitelnyújtás kockázatokkal is jár a bankok számára. Adósminősítés során ezért felmérik a leendő ügyfél fizetőképességét. Lakossági ügyfelek esetén ez általában automatikusan történik, jövedelemszint és egyéb feltételek mentén kategóriákba sorolják a hiteligénylőket, ami alapján eltérő díjakat is megállapíthatnak a bankok, a legkockázatosabbnak tűnő ügyfeleket vissza is utasíthatják.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 4. 10:04
Brutál akció robbant a magyar szállodákban: különleges hétvége jön, indulhat a roham
Pénzcentrum  |  2026. február 4. 08:53
Fennakadások a hazai nagybanknál: nem működik a mobilbank, netbank
Agrárszektor  |  2026. február 4. 11:32
Beindult a biznisz az ukránoknál: ezzel a növénnyel nagyot tarolnak most