Lindsey Vonn egy sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a múlt pénteki, Crans-Montana-i világkupa-lesiklás során teljesen elszakadt az elülső keresztszalagja.
Gyászol a sportvilág: legendás kommentátor távozott, 79 éves volt
Hetvenkilenc éves korában elhunyt John Virgo, a snooker egyik legendás alakja és a BBC népszerű kommentátora - írta a BBC.
Virgo 18 éven át volt profi játékos, ez idő alatt négy, nem rangsorolt tornát nyert, köztük az 1979-es UK Championshipet. Ugyanebben az évben a világbajnokság elődöntőjéig jutott.
A nagyközönség elsősorban játékospályafutása utáni tevékenységéből ismerhette: 1991 és 2002 között Jim Davidson komikussal együtt vezette a Big Break című snooker-szórakoztató műsort. Az 1994-es visszavonulása után a BBC kommentátoraként dolgozott. Utoljára 17 nappal ezelőtt, a Masters döntőjében hallhatták a nézők, amikor Kyren Wilson legyőzte John Higginst.
Kommentátorként is közkedveltté vált: jellegzetes szófordulatával – "Hová megy a fehér?" – mindig felhívta a figyelmet, amikor egy játékos közel állt ahhoz, hogy hibát kövessen el.
A World Snooker Tour közleményben búcsúzott tőle: "Mély fájdalommal értesültünk John Virgo, a legendás snookerjátékos és műsorvezető haláláról. Gondolatban családjával és szeretteivel vagyunk. Nyugodj békében, JV."
Néhány hete még biztosnak tűnt, hogy a West Ham, a Burnley és a Wolves búcsúzik a Premier League-től, azóta azonban váratlanul kiéleződött a kiesés elleni...
Nagy dobásra készül a FIFA-elnök Infantino: teljesen kiakadtak Ukrajnában, az oroszok várják a lépést
Felelőtlennek és infantilisnek nevezte Matvii Bidnyi ukrán sportminiszter Gianni Infantinót, amiért az jelezte: kész megfontolni az Oroszország elleni futballtilalom feloldását.
Mikel Arteta nevetve utasította vissza Paul Scholes kritikáját, amely szerint az Arsenal lenne a Premier League történetének legunalmasabb bajnokcsapata.
Toto Wolff határozottan visszautasította a riválisok vádjait a Mercedes új motorjának szabályosságával kapcsolatban.
Közel vagyunk egy hatalmas teniszbotrányhoz: még mindig a pénzen vitatkoznak, nem engednek a játékosok
A teniszvilágban egyre élesebb vita zajlik a pénzdíjakról: a világ tíz legjobb férfi és női játékosa visszautasította a Grand Slam-tornák ajánlatát.
A félrediagnosztizálás miatt a felépülés elhúzódik, és hónapokkal később sem teljes az állapota, de még nem adta fel.
Meg vannak számlálva Ronaldo napjai Szaúd-Arábiában? Nagyon kiakadt csapatára a világsztár, ez lehet az oka
Bizonytalanná vált Cristiano Ronaldo jövője az Al-Nassrnál: a negyvenéves portugál sztár kimaradt a csapat hétfői, az Al-Riyadh elleni mérkőzésének keretéből.
A World Aquatics és a magyar szervezők rögzítették a június 26. és július 18. közötti esemény részletes menetrendjét.
Megvan az egyezség, a személyes feltételekben is sikerült megegyezni, már csak az orvosi vizsgálat van hátra: ilyenkor jön az orvosi vizsgálat a focistáknak.
Az NB II 16. fordulójában a Szentlőrinc 5–3-ra legyőzte a Budafokot, Kocsis Bence látványos félpályás góllal mutatkozott be új csapatában.
A 26 éves középpályás ősszel igazolt Portugáliába, ahol eddig csak csereként kapott lehetőséget.
Djokovic egykori ütője 540 ezer dollárért cserélt gazdát, jócskán megdöntve a korábbi csúcsot, amelyet Carlos Alcaraz wimbledoni ütője tartott.
Az edzőt bilincsben vezették ki a teremből, emiatt most jogi lépéseket fontolgat.
Jude Bellingham sérülés miatt egy hónapra kidőlt, ami komoly aggodalmat kelt Angliában a vébéfelkészülés előtti pillanatokban.
A 72 éves Felix Magath ismét jelezte, hogy szívesen visszatérne a kispadra, és ezúttal egykori klubjánál, a Werder Bremennél vállalna szerepet.
NFL Super Bowl 2026: itt a kezdés időpontja, a fellépők és a résztvevő csapatok - hol nézheted az NFL döntőjét?
Itt találsz minden fontos tudnivalót az NFL döntőjéről! Kik játszanak, hol lesz a meccs, hol tudod megnézni? Ki lesz az idei sztárfellépő? Mikor kezdődik a...
Az Újpest FC jelentős erősítést szerzett a német élvonalból: az Augsburgtól érkező Arne Maier személyében tapasztalt középpályással bővült a lila-fehérek kerete.
A Liverpool tárgyalásokat folytat Lutsharel Geertruida kölcsönvételéről; ha azonban ő nem mehet a csapathoz, akkor akár újabb magyar is odakerülhet.
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
-
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!