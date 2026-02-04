Gyászol a sportvilág: legendás kommentátor távozott, 79 éves volt

Hetvenkilenc éves korában elhunyt John Virgo, a snooker egyik legendás alakja és a BBC népszerű kommentátora - írta a BBC.

Virgo 18 éven át volt profi játékos, ez idő alatt négy, nem rangsorolt tornát nyert, köztük az 1979-es UK Championshipet. Ugyanebben az évben a világbajnokság elődöntőjéig jutott.

A nagyközönség elsősorban játékospályafutása utáni tevékenységéből ismerhette: 1991 és 2002 között Jim Davidson komikussal együtt vezette a Big Break című snooker-szórakoztató műsort. Az 1994-es visszavonulása után a BBC kommentátoraként dolgozott. Utoljára 17 nappal ezelőtt, a Masters döntőjében hallhatták a nézők, amikor Kyren Wilson legyőzte John Higginst.

Kommentátorként is közkedveltté vált: jellegzetes szófordulatával – "Hová megy a fehér?" – mindig felhívta a figyelmet, amikor egy játékos közel állt ahhoz, hogy hibát kövessen el.

A World Snooker Tour közleményben búcsúzott tőle: "Mély fájdalommal értesültünk John Virgo, a legendás snookerjátékos és műsorvezető haláláról. Gondolatban családjával és szeretteivel vagyunk. Nyugodj békében, JV."