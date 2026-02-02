Meg is van a budapesti vizes vébé menetrendje: íme, ekkor szurkolhatunk majd itthon a magyaroknak

Véglegesítették a 2027-es budapesti vizes világbajnokság sportágankénti programját: a World Aquatics és a magyar szervezők rögzítették a június 26. és július 18. közötti esemény részletes menetrendjét, amely pontosan meghatározza, hogy az egyes versenyszámok mikor és mely helyszíneken zajlanak.

A világbajnokság a vízilabda- és műugróversenyekkel indul június 26-án. Ezeknek a küzdelmeknek az MVM Dome és a Duna Aréna ad otthont.

A hivatalos programot ma hozták nyilvánosságra a több héten át zajló világbajnokságra, ennek alapján pedig a következő lesz a menetrend:

A nyíltvízi úszók július 3. és 8. között szállnak vízbe.

Ezt követően július 10-én kezdődnek a szinkronúszóversenyek a Duna Arénában.

Az óriás-toronyugrás küzdelmeit július 8. és 11. között rendezik meg. Ennek a versenyszámnak a pontos helyszínét még nem jelölték ki.

A medencés úszószámokat július 10. és 18. között tartják az MVM Dome-ban, azt követően, hogy befejeződik a vízilabdatorna.

Különlegessége lesz a budapesti eseménynek, hogy a felnőtt világbajnoksággal egy időben rendezik meg a masters-világbajnokságot is. Ennek versenyeit a margitszigeti Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda valamennyi medencéjében bonyolítják le.

A magyar főváros harmadik alkalommal látja vendégül a vizes sportágak világbajnokságát, amely az úszást, a vízilabdát, a nyíltvízi úszást, a szinkronúszást, a műugrást és az óriás-toronyugrást foglalja magában. Jelentős különbség a 2017-es és a 2022-es eseményekhez képest, hogy ezúttal Magyarország nem más helyszín visszalépése miatt, az utolsó pillanatban kapta meg a rendezés jogát, hanem a rendes pályázati eljárás keretében nyerte el a világbajnokság házigazda szerepét.