Milorad (Mike) Cavic, European champion (2007) in the 50-meter butterfly is photographed on location at Founders Park swimming pool during an ad shoot.
Sport

Meg is van a budapesti vizes vébé menetrendje: íme, ekkor szurkolhatunk majd itthon a magyaroknak

Pénzcentrum
2026. február 2. 19:14

Véglegesítették a 2027-es budapesti vizes világbajnokság sportágankénti programját: a World Aquatics és a magyar szervezők rögzítették a június 26. és július 18. közötti esemény részletes menetrendjét, amely pontosan meghatározza, hogy az egyes versenyszámok mikor és mely helyszíneken zajlanak.

A világbajnokság a vízilabda- és műugróversenyekkel indul június 26-án. Ezeknek a küzdelmeknek az MVM Dome és a Duna Aréna ad otthont.

A hivatalos programot ma hozták nyilvánosságra a több héten át zajló világbajnokságra, ennek alapján pedig a következő lesz a menetrend:

  • A nyíltvízi úszók július 3. és 8. között szállnak vízbe.
  • Ezt követően július 10-én kezdődnek a szinkronúszóversenyek a Duna Arénában.
  • Az óriás-toronyugrás küzdelmeit július 8. és 11. között rendezik meg. Ennek a versenyszámnak a pontos helyszínét még nem jelölték ki.
  • A medencés úszószámokat július 10. és 18. között tartják az MVM Dome-ban, azt követően, hogy befejeződik a vízilabdatorna.

Különlegessége lesz a budapesti eseménynek, hogy a felnőtt világbajnoksággal egy időben rendezik meg a masters-világbajnokságot is. Ennek versenyeit a margitszigeti Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda valamennyi medencéjében bonyolítják le.

A magyar főváros harmadik alkalommal látja vendégül a vizes sportágak világbajnokságát, amely az úszást, a vízilabdát, a nyíltvízi úszást, a szinkronúszást, a műugrást és az óriás-toronyugrást foglalja magában. Jelentős különbség a 2017-es és a 2022-es eseményekhez képest, hogy ezúttal Magyarország nem más helyszín visszalépése miatt, az utolsó pillanatban kapta meg a rendezés jogát, hanem a rendes pályázati eljárás keretében nyerte el a világbajnokság házigazda szerepét.
Címlapkép: Getty Images
