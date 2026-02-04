2026. február 4. szerda Ráhel, Csenge
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
2025. június 27: Los Angeles, Kalifornia, Egyesült Államok - A képen a Los Angeles Memorial Coliseum látható Dél-Kaliforniában. A stadion 1932-ben és 1984-ben adott otthont a nyári olimpiai játékoknak. A tervek szerint 2028-ban harmads
Sport

Beállt az oroszok mögé a NOB is? Döbbenetes bejelentést tett az elnök, sokan nem fognak örülni

Pénzcentrum
2026. február 4. 10:14

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság új elnöke, Kirsty Coventry eddig a legvilágosabb jelzést adta arra, hogy Oroszország visszatérhet a 2028-as los angeles-i olimpián, egy nappal azután, hogy Gianni Infantino, a FIFA elnöke a nemzetközi labdarúgásba való visszaengedését sürgette - írta a The Guardian.

Coventry a 145. NOB-kongresszus megnyitóján, Milánóban arról beszélt, hogy minden sportolónak lehetőséget kell biztosítani a versenyzésre, függetlenül attól, mit tesz a kormánya. Úgy fogalmazott, a sportnak semleges térnek kell maradnia, ahol mindenki szabadon indulhat, és nem tarthatja vissza a kormányok politikája vagy a köztük lévő megosztottság.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kongresszuson széles körben úgy értelmezték szavait, hogy Oroszország kizárására utal, amely 2022 óta van érvényben, miután Moszkva megtámadta Ukrajnát. A megnyilatkozást gyorsan üdvözölte Samil Tarpiscsev orosz NOB-tag, aki szerint az utóbbi időben érezhetően javult a kapcsolatuk a szervezettel.

Ukrajna élesen bírálta Coventry és Infantino üzenetét. Matvij Bidnij ukrán sportminiszter felelőtlennek, sőt infantilisnak nevezte a FIFA-elnök kijelentéseit. Felidézte, hogy a háború kezdete óta több mint 650 ukrán sportolót és edzőt öltek meg az orosz erők, köztük mintegy száz labdarúgót, és konkrét példákat sorolt fiatal játékosokról, akik rakétatámadásokban és ágyúzásokban vesztették életüket. A FIFA elnöke, Gianni Infantino a napokban beszélt arról, hogy az orosz válogatott visszaengedését megfontolják a következő világbajnokságra.

Nagy dobásra készül a FIFA-elnök Infantino: teljesen kiakadtak Ukrajnában, az oroszok várják a lépést
EZ IS ÉRDEKELHET
Nagy dobásra készül a FIFA-elnök Infantino: teljesen kiakadtak Ukrajnában, az oroszok várják a lépést
Felelőtlennek és infantilisnek nevezte Matvii Bidnyi ukrán sportminiszter Gianni Infantinót, amiért az jelezte: kész megfontolni az Oroszország elleni futballtilalom feloldását.

 

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A NOB decemberben azt javasolta a nemzetközi sportági szövetségeknek, hogy engedjék rajthoz állni az orosz utánpótláskorú sportolókat a nemzetközi versenyeken saját zászlajuk és himnuszuk alatt. A Milano Cortina-i téli olimpián várhatóan tizenhárom orosz sportoló indul majd, de kizárólag semleges színekben.

A labdarúgásban a teljes visszatérés egyelőre valószínűtlen. Az európai ellenállás továbbra is erős, és ez vezetett az eredeti tiltáshoz is, amikor több válogatott egyszerűen megtagadta, hogy Oroszországgal játsszon a 2022-es világbajnoki selejtezőkben. Minden jel arra utal, hogy bármilyen szavazás a FIFA Tanácsában vagy az UEFA-ban jelenleg szinte biztosan elbukna.
Címlapkép: Getty Images
#olimpia #foci #sport #ukrajna #oroszország #politika #nob #háború #orosz-ukrán háború #FIFA #vb 2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:32
10:14
10:04
09:56
09:51
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 4.
Sosem látott társadalmi káosz a küszöbön: hamarosan semmiben sem lehetünk biztosak abból, amit látunk, hallunk
2026. február 3.
Városi túlélőbolt-lánc terjeszkedik itthon: brutál árakkal nyomják le az Aldit, Lidlt és még a kínait is
2026. február 4.
Brutál akció robbant a magyar szállodákban: különleges hétvége jön, indulhat a roham
2026. február 3.
Felzárkózás helyett toporgó lemaradás lett Magyarország jussa: borzasztó, mennyire kilógunk a V4-ek közül
2026. február 3.
Wellness pihenés 10 ezer forint alatt? Nem lehetetlen, mutatjuk a legjobb ajánlatokat 2026-ban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 4. szerda
Ráhel, Csenge
6. hét
Február 4.
Rákellenes világnap
Február 4.
A magyar katonai térképészet napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Most már tényleg világelitbe kerülhet Szoboszlai Dominik: hatalmas pénzt kaszálhat a magyar focista
2
2 hete
Nagyon elégedetlen Kerkez Milos a Liverpoolban: hamarosan távozhat a válogatott védő?
3
2 napja
NFL Super Bowl 2026: itt a kezdés időpontja, a fellépők és a résztvevő csapatok - hol nézheted az NFL döntőjét?
4
6 napja
Gyászol a magyar sportközösség: meghalt a világ-és Európa-bajnok dartsversenyző
5
3 napja
Bombaigazolás Újpesten: innen még sose hoztak senkit a lilák, vajon vele elindulnak felfelé?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Közraktárjegy fedezet mellett nyújtott hitel
Vállalati ügyfélkörnek nyújtható éven belüli hitel. Közraktári jegy fedezete mellett, elsősorban búza, takarmánykukorica, szója, árpa, napraforgó, rozs terményekre vonatkozik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 4. 10:04
Brutál akció robbant a magyar szállodákban: különleges hétvége jön, indulhat a roham
Pénzcentrum  |  2026. február 4. 08:53
Fennakadások a hazai nagybanknál: nem működik a mobilbank, netbank
Agrárszektor  |  2026. február 4. 09:01
Ennyibe kerül most egy tonna búza, kukorica itthon: ezt látnod kell