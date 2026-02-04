Kiderült a Tour de Hongrie 2026-os útvonala, mely idén Dél-Magyarországra fókuszál.
Beállt az oroszok mögé a NOB is? Döbbenetes bejelentést tett az elnök, sokan nem fognak örülni
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság új elnöke, Kirsty Coventry eddig a legvilágosabb jelzést adta arra, hogy Oroszország visszatérhet a 2028-as los angeles-i olimpián, egy nappal azután, hogy Gianni Infantino, a FIFA elnöke a nemzetközi labdarúgásba való visszaengedését sürgette - írta a The Guardian.
Coventry a 145. NOB-kongresszus megnyitóján, Milánóban arról beszélt, hogy minden sportolónak lehetőséget kell biztosítani a versenyzésre, függetlenül attól, mit tesz a kormánya. Úgy fogalmazott, a sportnak semleges térnek kell maradnia, ahol mindenki szabadon indulhat, és nem tarthatja vissza a kormányok politikája vagy a köztük lévő megosztottság.
A kongresszuson széles körben úgy értelmezték szavait, hogy Oroszország kizárására utal, amely 2022 óta van érvényben, miután Moszkva megtámadta Ukrajnát. A megnyilatkozást gyorsan üdvözölte Samil Tarpiscsev orosz NOB-tag, aki szerint az utóbbi időben érezhetően javult a kapcsolatuk a szervezettel.
Ukrajna élesen bírálta Coventry és Infantino üzenetét. Matvij Bidnij ukrán sportminiszter felelőtlennek, sőt infantilisnak nevezte a FIFA-elnök kijelentéseit. Felidézte, hogy a háború kezdete óta több mint 650 ukrán sportolót és edzőt öltek meg az orosz erők, köztük mintegy száz labdarúgót, és konkrét példákat sorolt fiatal játékosokról, akik rakétatámadásokban és ágyúzásokban vesztették életüket. A FIFA elnöke, Gianni Infantino a napokban beszélt arról, hogy az orosz válogatott visszaengedését megfontolják a következő világbajnokságra.
A NOB decemberben azt javasolta a nemzetközi sportági szövetségeknek, hogy engedjék rajthoz állni az orosz utánpótláskorú sportolókat a nemzetközi versenyeken saját zászlajuk és himnuszuk alatt. A Milano Cortina-i téli olimpián várhatóan tizenhárom orosz sportoló indul majd, de kizárólag semleges színekben.
A labdarúgásban a teljes visszatérés egyelőre valószínűtlen. Az európai ellenállás továbbra is erős, és ez vezetett az eredeti tiltáshoz is, amikor több válogatott egyszerűen megtagadta, hogy Oroszországgal játsszon a 2022-es világbajnoki selejtezőkben. Minden jel arra utal, hogy bármilyen szavazás a FIFA Tanácsában vagy az UEFA-ban jelenleg szinte biztosan elbukna.
Toto Wolff határozottan visszautasította a riválisok vádjait a Mercedes új motorjának szabályosságával kapcsolatban.
Közel vagyunk egy hatalmas teniszbotrányhoz: még mindig a pénzen vitatkoznak, nem engednek a játékosok
A teniszvilágban egyre élesebb vita zajlik a pénzdíjakról: a világ tíz legjobb férfi és női játékosa visszautasította a Grand Slam-tornák ajánlatát.
A félrediagnosztizálás miatt a felépülés elhúzódik, és hónapokkal később sem teljes az állapota, de még nem adta fel.
Meg vannak számlálva Ronaldo napjai Szaúd-Arábiában? Nagyon kiakadt csapatára a világsztár, ez lehet az oka
Bizonytalanná vált Cristiano Ronaldo jövője az Al-Nassrnál: a negyvenéves portugál sztár kimaradt a csapat hétfői, az Al-Riyadh elleni mérkőzésének keretéből.
A World Aquatics és a magyar szervezők rögzítették a június 26. és július 18. közötti esemény részletes menetrendjét.
Megvan az egyezség, a személyes feltételekben is sikerült megegyezni, már csak az orvosi vizsgálat van hátra: ilyenkor jön az orvosi vizsgálat a focistáknak.
Az NB II 16. fordulójában a Szentlőrinc 5–3-ra legyőzte a Budafokot, Kocsis Bence látványos félpályás góllal mutatkozott be új csapatában.
A 26 éves középpályás ősszel igazolt Portugáliába, ahol eddig csak csereként kapott lehetőséget.
Djokovic egykori ütője 540 ezer dollárért cserélt gazdát, jócskán megdöntve a korábbi csúcsot, amelyet Carlos Alcaraz wimbledoni ütője tartott.
Az edzőt bilincsben vezették ki a teremből, emiatt most jogi lépéseket fontolgat.
Jude Bellingham sérülés miatt egy hónapra kidőlt, ami komoly aggodalmat kelt Angliában a vébéfelkészülés előtti pillanatokban.
A 72 éves Felix Magath ismét jelezte, hogy szívesen visszatérne a kispadra, és ezúttal egykori klubjánál, a Werder Bremennél vállalna szerepet.
Az Újpest FC jelentős erősítést szerzett a német élvonalból: az Augsburgtól érkező Arne Maier személyében tapasztalt középpályással bővült a lila-fehérek kerete.
A Liverpool tárgyalásokat folytat Lutsharel Geertruida kölcsönvételéről; ha azonban ő nem mehet a csapathoz, akkor akár újabb magyar is odakerülhet.
Christian Horner a dublini Európai Autószalonon szólalt meg először nyilvánosan azóta, hogy távozott a Red Bulltól.
Carlos Alcaraz történelmet írt Melbourne-ben: a spanyol teniszező első alkalommal hódította el az ausztrál nyílt teniszbajnokság trófeáját.
Snoop Dogg rapper szerint a Swansea Cityből világszerte ismert klubot lehet építeni, ezért tavaly júliusban kisebbségi részesedést vásárolt a másodosztályú walesi egyesületben.
