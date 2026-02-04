Beállt az oroszok mögé a NOB is? Döbbenetes bejelentést tett az elnök, sokan nem fognak örülni

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság új elnöke, Kirsty Coventry eddig a legvilágosabb jelzést adta arra, hogy Oroszország visszatérhet a 2028-as los angeles-i olimpián, egy nappal azután, hogy Gianni Infantino, a FIFA elnöke a nemzetközi labdarúgásba való visszaengedését sürgette - írta a The Guardian.

Coventry a 145. NOB-kongresszus megnyitóján, Milánóban arról beszélt, hogy minden sportolónak lehetőséget kell biztosítani a versenyzésre, függetlenül attól, mit tesz a kormánya. Úgy fogalmazott, a sportnak semleges térnek kell maradnia, ahol mindenki szabadon indulhat, és nem tarthatja vissza a kormányok politikája vagy a köztük lévő megosztottság.

A kongresszuson széles körben úgy értelmezték szavait, hogy Oroszország kizárására utal, amely 2022 óta van érvényben, miután Moszkva megtámadta Ukrajnát. A megnyilatkozást gyorsan üdvözölte Samil Tarpiscsev orosz NOB-tag, aki szerint az utóbbi időben érezhetően javult a kapcsolatuk a szervezettel.

Ukrajna élesen bírálta Coventry és Infantino üzenetét. Matvij Bidnij ukrán sportminiszter felelőtlennek, sőt infantilisnak nevezte a FIFA-elnök kijelentéseit. Felidézte, hogy a háború kezdete óta több mint 650 ukrán sportolót és edzőt öltek meg az orosz erők, köztük mintegy száz labdarúgót, és konkrét példákat sorolt fiatal játékosokról, akik rakétatámadásokban és ágyúzásokban vesztették életüket. A FIFA elnöke, Gianni Infantino a napokban beszélt arról, hogy az orosz válogatott visszaengedését megfontolják a következő világbajnokságra.

A NOB decemberben azt javasolta a nemzetközi sportági szövetségeknek, hogy engedjék rajthoz állni az orosz utánpótláskorú sportolókat a nemzetközi versenyeken saját zászlajuk és himnuszuk alatt. A Milano Cortina-i téli olimpián várhatóan tizenhárom orosz sportoló indul majd, de kizárólag semleges színekben.

A labdarúgásban a teljes visszatérés egyelőre valószínűtlen. Az európai ellenállás továbbra is erős, és ez vezetett az eredeti tiltáshoz is, amikor több válogatott egyszerűen megtagadta, hogy Oroszországgal játsszon a 2022-es világbajnoki selejtezőkben. Minden jel arra utal, hogy bármilyen szavazás a FIFA Tanácsában vagy az UEFA-ban jelenleg szinte biztosan elbukna.