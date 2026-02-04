Az európai tapasztalatok szerint a kínai járművek nem bizonyultak olcsóbbnak a nyugati alternatíváknál, engedélyeztetésük pedig hosszadalmas folyamat.
Brutál akció robbant a magyar szállodákban: különleges hétvége jön, indulhat a roham
A Valentin-napi hétvége idén is kiemelt időszak a hazai szállodáknál: sok helyen tematikus csomagokkal, máshol hangulati és gasztronómiai extrákkal készülnek február közepére. Bár a vendégek egy része megfontoltabban költ, a foglaltsági adatok alapján több helyszínen is közel teltházas hétvége várható.
2025 decemberében erősödött a hazai turizmus: a turisztikai szálláshelyeken 1,4 millió vendéget és 3,2 millió vendégéjszakát regisztráltak, ami 12, illetve 9,2 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A hónap forgalmát hagyományosan a karácsonyi időszak és a szilveszteri csúcs húzza meg, és ez tavaly sem volt másként: a belföldi vendégek száma 10, a külföldieké 13 százalékkal nőtt decemberben.
A lendület azonban jellemzően nem tart ki januárra és februárra. A két hónap évek óta a turizmus leggyengébb időszaka, amikor a szállodák kihasználtsága visszaesik, és a foglalások nagy része utolsó pillanatos döntés eredménye. Idén ráadásul a március 15-i nemzeti ünnep szombatra esik, így hosszú hétvége sem segíti a tavaszi szezon korai beindulását.
Mindez azt jelenti, hogy a Valentin-nap idén különösen fontos dátum a hazai szállodák számára: ez lehet az első olyan hétvége, amikor érezhetően megmozdul a kereslet, és a párok foglalásai érdemben javítják a szezon eleji forgalmat.
Idén nem külön Valentin-napi csomaggal, hanem a meglévő ajánlatok kibővítésével készülnek a február közepi hétvégére.
Speciális Valentin-napi csomagunk nincs, a vendégek a sztenderd ajánlatot tudják foglalni, ugyanakkor Valentin-napon extra meglepetéssel és különleges hangulattal várjuk őket
– mondta Kovács Dániel, az Aquaticum Debrecen Kft. marketingigazgatója.
Egerben ezzel szemben kifejezetten erre az időszakra összeállított Valentin-napi ajánlattal készülnek.
A programok között gyertyafényes vacsora szerepel élőzenével, az est folyamán pedig páros fotózásra is lehetőség nyílik, hogy a vendégek maradandó emlékkel gazdagodjanak
– emelte ki Bozsik Nikolett, a Hunguest Flóra**** értékesítési igazgatója.
A prémium szegmensben működő szállodánál a gasztronómia és a wellness kerül a középpontba.
Az ‘Ízek és érintések hétvégéje’ elnevezésű csomagunk a közösen megélt minőségi időre épít: többfogásos vacsorával és pároknak kialakított spa- és relaxációs programokkal
– fogalmazott Szántó Mónika, a Le Primore Hotel & Spa Communications & PR munkatársa. A Valentin-hétvégén a szálloda rooftop gourmet étterme is különleges menüsorral készül.
Sárváron nem kizárólag erre a hétvégére létrehozott csomagot kínálnak, hanem egy már ismert, több kategóriában elérhető romantikus ajánlatot.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
A hangsúly a közös élményeken és az érzelmi feltöltődésen van" – mondta Rakos Bence, a Spirit Hotel Thermal Spa superior marketingmenedzsere. A programok között pezsgő- és borkóstolók, párkapcsolati elemzés, zenés estek, tematikus szaunafelöntések, valamint kifejezetten pároknak szóló spa- és meditációs programok is szerepelnek.
Erős kihasználtság, óvatosabb vendégek
A foglaltsági adatok alapján a Valentin-napi hétvége több helyszínen is kiemelkedően alakul. Egerben gyakorlatilag teltházas hétvégére számítanak, a vendégek többsége két éjszakára érkezik. A foglalási szokásokat továbbra is az utolsó pillanatos döntések jellemzik, ugyanakkor az év eleji promócióknak köszönhetően egyre többen foglalnak 1–2 hónappal előre.
Sárváron a kihasználtság megközelíti a 95%-ot, míg a Vas vármegyei prémiumszállodában a Valentin-hétvége várhatóan az év eddigi legjobb kihasználtságát hozza. Ezt nemcsak az ünnepi ajánlatok, hanem a magas visszatérő vendégarány is támogatja: decemberben ez az arány megközelítette a 48%-ot.
Debrecenben jelenleg 70%-os foglaltság látható február közepére, a foglalási időablak pedig nem tér el jelentősen más időszakokétól. Ugyanakkor Kovács Dániel szerint a kereslet jelenleg mintegy 10%-kal elmarad a tavalyi év azonos időszakától.
Belföldi párok dominálnak, de jönnek a külföldiek is
A megkérdezett szállodák tapasztalatai szerint a Valentin-napi időszakban elsősorban párok érkeznek, többségük belföldről. Debrecenben a vendégek 80%-a hazai, a külföldiek aránya 20%, jellemzően román vendégekkel. Sárváron általánosságban is közel 60% a belföldi vendégek aránya, és február közepén szinte kizárólag párok foglalnak.
Egerben minden korosztály képviselteti magát: a szenior vendégek elsősorban a gyógyvíz miatt érkeznek, jellemzően hétköznapokon, míg a családok és a párok inkább hétvégi tartózkodásra választják a várost az egri programkínálat és a wellness-szolgáltatások miatt.
A Hévizen a Valentin-hétvégére várhatóan a vendégek 60%-a belföldről érkezik, míg a külföldiek között osztrák, szlovák, német, cseh és izraeli vendégek is megjelennek. A nyitást követő évben összesen 72 különböző nemzetből fogadtak vendégeket.
Prémium élmények és árérzékenység egyszerre van jelen
A vendégek költési szokásai vegyes képet mutatnak. Debrecenben nem tapasztalnak érdemi változást ezen a téren, míg Egerben korosztályonként eltérő a viselkedés: a fiatalabb vendégek szívesen választanak extra, testi-lelki feltöltődést szolgáló programokat, az idősebbek megfontoltabban döntenek.
Sárváron a költési szokások szegmentáltabbá váltak: egyes vendégek árérzékenyebbek lettek, míg mások továbbra is hajlandók többet fizetni a minőségért és az egyedi élményekért. A Le Primore Hotel & Spa-ban a vendégek tudatosan választják a magasabb hozzáadott értékű szolgáltatásokat, különösen népszerűek a lakosztályok, valamint a gourmet éttermi és bárkínálat.
Óvatos optimizmus a tavaszi szezon előtt
A Valentin-nap utáni időszakra vonatkozó várakozások összességében pozitívak, ugyanakkor több szereplő is rugalmas tervezésre készül. Debrecenben a belföldi piacon legalább a tavalyi szint megtartására számítanak, áprilistól pedig a tel-avivi járat újraindítása miatt fokozódó izraeli érdeklődést várnak.
Egerben a rendezvényfoglalások és az egyéni vendégek érdeklődése is kedvező képet mutat, míg Sárváron a célzott ajánlatok továbbra is kulcsszerepet játszanak majd a kihasználtság alakulásában. A prémium szegmensben pedig stabil, egészséges kereslet körvonalazódik a tavaszi hónapokra.
