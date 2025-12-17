2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
teniszlabda füves teniszpályán, tenisz, sport, vonal
Sport

Erre semmi jel nem utalt! Edzőt vált Carlos Alcaraz, teljes sokkban a teniszvilág

Pénzcentrum
2025. december 17. 15:24

Carlos Alcaraz váratlan bejelentéssel sokkolta a teniszvilágot: a hatszoros Grand Slam-győztes spanyol játékos és edzője, Juan Carlos Ferrero útjai különváltak - tudósított a BBC.

A 22 éves világelső tizenöt éves kora óta dolgozott együtt honfitársával. Ferrero, a 2001-es Roland Garros bajnoka, saját akadémiáján csiszolta Alcaraz tehetségét, és egészen a profi pályafutás csúcsáig kísérte.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A váratlan szakítás okáról egyikük sem nyilatkozott. Alcaraz egyelőre azt sem árulta el, ki váltja Ferrerót. "Köszönöm, hogy a gyerekkori álmaimat valósággá változtattad" – írta közleményében Alcaraz. "Szinte gyerekként vágtunk bele ebbe az útba, és azóta hihetetlen utazáson kísértél végig, a pályán és azon kívül is."

A spanyol játékos mind a hat Grand Slam-trófeáját Ferrero irányítása alatt nyerte: 2022-ben a US Opent, 2023-ban Wimbledont, majd tavaly a Roland Garrost és ismét Wimbledont, idén pedig újra diadalmaskodott Párizsban és New Yorkban. A 45 éves Ferrero így reagált: "Szerettem volna folytatni. Meggyőződésem, hogy a szép emlékek és a jó emberek útjai mindig újra keresztezik egymást."

Alcaraz a januári Australian Openen arra készül, hogy minden idők legfiatalabb játékosaként teljesítse a karrier Grand Slamet.
Címlapkép: Getty Images
#sport #tenisz #spanyol #roland garros #teniszező #carlos alcaraz #wimbledon #grand slam #us open #edzőváltás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:29
16:20
16:13
16:02
15:53
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 17.
20 millió forintba is kerülhet a szilveszteri petárdázás: nem árt figyelni, ezt még mindig nagyon sok magyar nem tudja
2025. december 16.
Virovácz Péter: A magyar gazdaság nem követi a tankönyvi példákat, 2026 pozitív meglepetést hozhat
2025. december 17.
Hallani sem akarnak erről a magyarok 2025-ben: teljesen mást akarnak, vakarhatják a fejüket odafent
2025. december 17.
Óriási csapda ez az új vallás: egyre több magyar sétál bele, nagyon megbánhatják
2025. december 17.
Letérkövezik a Balaton egyik legszebb sétányát: ezeréves hangulatot öntenek betonba
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 17. szerda
Lázár, Olimpia
51. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Teljesen összeomlott Mohamed Salah, keményen nekiment az edzőnek a Liverpool sztárja: "A klub engem tett bűnbakká"
2
1 hete
Heteken belül eleshet milliós fizetésétől Milák Kristóf: van baj a sportoló körül, minden egy irányba mutat
3
1 hete
Komoly bajban lehet az Arsenal: jelezte Mikel Arteta, hatalmas változások készülnek télen
4
2 napja
Végre kiderült, folytatja-e Milák Kristóf az úszást: barátján keresztül üzent az olimpiai bajnok
5
1 hete
Durva gyanúba keveredett az Arsenal vezetőedzője: határozottan tagadja, más okokat nevezett meg
PÉNZÜGYI KISOKOS
Debit cards
betéti kártyák angol megfelelője, ennek igényléhez általában nyitóösszeg, vagy/és jövedelemigazolás vagy/és jövedelemátutalás vagy/és óvadék szükséges és betéti számlához kapcsolódnak. Saját pénzed használod nem a bankét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 17. 16:13
Lezárult a vizsgálat: ezért tankolt több autót is vizet az egyik Shell benzinkúton, kártérítést kapnak
Pénzcentrum  |  2025. december 17. 16:02
Hallani sem akarnak erről a magyarok 2025-ben: teljesen mást akarnak, vakarhatják a fejüket odafent
Agrárszektor  |  2025. december 17. 15:31
Súlyos gond ütött be Magyarországon: ez padlóra küldte a gazdákat