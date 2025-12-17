Erre semmi jel nem utalt! Edzőt vált Carlos Alcaraz, teljes sokkban a teniszvilág

Carlos Alcaraz váratlan bejelentéssel sokkolta a teniszvilágot: a hatszoros Grand Slam-győztes spanyol játékos és edzője, Juan Carlos Ferrero útjai különváltak - tudósított a BBC.

A 22 éves világelső tizenöt éves kora óta dolgozott együtt honfitársával. Ferrero, a 2001-es Roland Garros bajnoka, saját akadémiáján csiszolta Alcaraz tehetségét, és egészen a profi pályafutás csúcsáig kísérte.

A váratlan szakítás okáról egyikük sem nyilatkozott. Alcaraz egyelőre azt sem árulta el, ki váltja Ferrerót. "Köszönöm, hogy a gyerekkori álmaimat valósággá változtattad" – írta közleményében Alcaraz. "Szinte gyerekként vágtunk bele ebbe az útba, és azóta hihetetlen utazáson kísértél végig, a pályán és azon kívül is."

A spanyol játékos mind a hat Grand Slam-trófeáját Ferrero irányítása alatt nyerte: 2022-ben a US Opent, 2023-ban Wimbledont, majd tavaly a Roland Garrost és ismét Wimbledont, idén pedig újra diadalmaskodott Párizsban és New Yorkban. A 45 éves Ferrero így reagált: "Szerettem volna folytatni. Meggyőződésem, hogy a szép emlékek és a jó emberek útjai mindig újra keresztezik egymást."

Alcaraz a januári Australian Openen arra készül, hogy minden idők legfiatalabb játékosaként teljesítse a karrier Grand Slamet.