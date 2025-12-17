Kovács Patrik csütörtökön kezdi meg szereplését az Alexandra Palace-ban rendezett darts vb-n, 2008 óta először lesz ott magyar versenyző.
Erre semmi jel nem utalt! Edzőt vált Carlos Alcaraz, teljes sokkban a teniszvilág
Carlos Alcaraz váratlan bejelentéssel sokkolta a teniszvilágot: a hatszoros Grand Slam-győztes spanyol játékos és edzője, Juan Carlos Ferrero útjai különváltak - tudósított a BBC.
A 22 éves világelső tizenöt éves kora óta dolgozott együtt honfitársával. Ferrero, a 2001-es Roland Garros bajnoka, saját akadémiáján csiszolta Alcaraz tehetségét, és egészen a profi pályafutás csúcsáig kísérte.
A váratlan szakítás okáról egyikük sem nyilatkozott. Alcaraz egyelőre azt sem árulta el, ki váltja Ferrerót. "Köszönöm, hogy a gyerekkori álmaimat valósággá változtattad" – írta közleményében Alcaraz. "Szinte gyerekként vágtunk bele ebbe az útba, és azóta hihetetlen utazáson kísértél végig, a pályán és azon kívül is."
A spanyol játékos mind a hat Grand Slam-trófeáját Ferrero irányítása alatt nyerte: 2022-ben a US Opent, 2023-ban Wimbledont, majd tavaly a Roland Garrost és ismét Wimbledont, idén pedig újra diadalmaskodott Párizsban és New Yorkban. A 45 éves Ferrero így reagált: "Szerettem volna folytatni. Meggyőződésem, hogy a szép emlékek és a jó emberek útjai mindig újra keresztezik egymást."
Alcaraz a januári Australian Openen arra készül, hogy minden idők legfiatalabb játékosaként teljesítse a karrier Grand Slamet.
Szoboszlai Arsenalnak rúgott találatától Dzsudzsák és Vitális szabadrúgásáig: ezek voltak szerintünk a naptári év legnagyobbjai.
A francia munkaügyi bíróság 60 millió eurós kifizetésre kötelezte a Paris Saint-Germaint Kylian Mbappé javára elmaradt fizetés és bónuszok miatt.
Az ATP új hőségriadó-szabályt vezet be 2026-tól: ez 10 perces hűtési szünetet biztosít a három nyert játszmás mérkőzéseken, extrém időjárási körülmények esetén.
A sztárirányító második szakvéleményt kér elszakadt térdszalagjáról, jelenleg bizonytalan a visszatérése a szeptemberi kezdésre is
Antonelli elárulta, hogy az olasz nagydíj után tartott kemény megbeszélés fordulópontot jelentett Formula 1-es újonc szezonjában.
Mindössze 32 évesen elhunyt Nicholas Hum, a tokiói paralimpián bronzérmes ausztrál távolugró.
Több mint 21 év börtönbüntetésre ítéltek egy volt tengerészgyalogost, aki autójával Liverpool szurkolók tömegébe hajtott még tavasszal.
Legutóbb még hatan is voltak, most egy afrikai légiós sem kapott meghívót hazája válogatottjába az afrikai kontinenstornára.
Egyetlen meccsen még a kispadon marad Horváth Dávid, de ez lesz az utolsó az MTK padján - a tavaszt már új edzővel kezdik meg a...
Hat év szünet után 2026-ban visszatér a mezőny Portugáliába, a bejelentést nagy örömmel fogadták a rajongók,
Két nap után mondott fel az angol csapat vezetőedzője: sötét árnyék került elő a múltjából, a szurkolók elzavarták
A Bury FC vezetőedzője két nap után mondott le, miután a szurkolók heves tiltakozása miatt távoznia kellett a klubtól.
Milák Kristóf Los Angelesben zárná le a pályafutását - azt viszont nem tudni, hogy most újrakezdi-e az edzéseket.
Öngyilkosságon gondolkodott kihagyott tizenegyese után a Chelsea legendája: most beszélt erről először
John Terry, a Chelsea legendája elárulta, hogy öngyilkosságot fontolgatott a 2008-as Bajnokok Ligája döntőben kihagyott tizenegyese után.
Az amerikai popsztár, Mariah Carey fellép a milánói-cortinai téli olimpia megnyitóünnepségén - ezt ma közölték a szervezők.
A Manchester United alulteljesít, teljesen jogosak a kritikák a klub korábbi legendáitól - mondta Rubén Amorim vezetőedző.
A Kansas City Chiefs lemaradása a rájátszásból a 14. NFL-forduló legmegdöbbentőbb eseménye volt
A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) feloldja az orosz sakkozókkal szembeni összes korlátozást.
A fiatal védő elterült a gyepen, a stadion pedig egy emberként aggódott azért, hogy vajon magához tér-e.
