2026. február 3. kedd Balázs
0 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
teniszütők és teniszlabda, tenisz, salak, salakos teniszpálya
Sport

Közel vagyunk egy hatalmas teniszbotrányhoz: még mindig a pénzen vitatkoznak, nem engednek a játékosok

Pénzcentrum
2026. február 3. 12:43

A teniszvilágban egyre élesebb vita zajlik a pénzdíjakról: a világ tíz legjobb férfi és női játékosa visszautasította a Grand Slam-tornák ajánlatát, amely egy új játékostanács létrehozásával nagyobb beleszólást adott volna nekik a nagy versenyek működésébe - számolt be a The Guardian.

A játékosok a múlt héten levélben mondták le a Wimbledon, a Roland Garros és a US Open képviselőivel tervezett, márciusi találkozót az Indian Wells-i Mastersen. Azzal vádolták a szervezőket, hogy figyelmen kívül hagyják a pénzdíjakkal és a játékosok jólétével kapcsolatos aggályaikat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az élvonalbeli teniszezők tavaly a Roland Garroson kezdték el lobbizni azért, hogy nagyobb részt kapjanak a Grand Slam-tornák bevételeiből. Az egyeztetésen Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Arina Sabalenka és Coco Gauff is részt vett. Azt kérték, hogy 2030-ra a pénzdíjak érjék el a bevételek 22 százalékát, összhangban az ATP- és WTA-tornák gyakorlatával.

Alcaraz 2,8 millió ausztrál dollárt (körülbelül 650 millió forintot) kapott azért, hogy vasárnap Melbourne-ben Novak Djokovics legyőzésével teljessé tette Grand Slam-gyűjteményét. A rekordösszegű, 85 millió ausztrál dolláros díjalappal rendelkező Australian Open így is csak a bevételek mintegy 16 százalékát osztja szét a versenyzők között. Wimbledonban tavaly ez az arány mindössze 12,3 százalék volt.

KATTINTS a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalálra hírekért, friss és élő sporteredményekért!

Három Grand Slam-torna – az Australian Open kivételével – decemberben levelet írt a játékosoknak, és felajánlotta, hogy egyeztetnek a tanács létrehozásáról. A fizetési követeléseket azonban figyelmen kívül hagyták. A Tennis Australia azért nem vesz részt a vitában, mert a Hivatásos Teniszezők Szövetségével (PTPA) működik együtt, amely jelenleg New Yorkban perli a másik három szervezetet versenykorlátozó gyakorlatok miatt.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A vezető női játékosok körében az Australian Open történései miatt különösen nőtt az elégedetlenség. Felháborodást keltett, hogy előzetes egyeztetés nélkül extra kamerákat szereltek fel a bemelegítő- és pihenőhelyiségekbe. Ennek következtében széles körben terjedt el a közösségi médiában az a felvétel, amelyen Gauff a negyeddöntős veresége után – a korábban privát térnek számító helyen – összetöri az ütőjét.

A játékosokat az is felzaklatta, hogy Craig Tiley, a tornaigazgató vasárnap bejelentette: az Australian Open fontolóra veszi, hogy a negyeddöntőtől a nőknél is három nyert szettre játsszák a mérkőzéseket. Ezt a jelentős változtatást szintén nem egyeztették előre a versenyzőkkel.
Címlapkép: Getty Images
#per #sport #tenisz #roland garros #carlos alcaraz #sportgazdaság #novak djokovic #wimbledon #grand slam #us open

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:01
13:54
13:45
13:34
13:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 3.
Városi túlélőbolt-lánc terjeszkedik itthon: brutál árakkal nyomják le az Aldit, Lidlt és még a kínait is
2026. február 2.
Így vezetik be fű alatt az eurót Magyarországon: már javában tart a folyamat, nem lehet megállítani?
2026. február 3.
Tarolnak a kínai autók Magyarországon: sorra előzik a nagy európai márkákat, mit keresnek ennyien?
2026. február 3.
Jó ez nekünk? Így lett 2026-ra Budapest a filléres luxus fővárosa: csúnyán lemaradtunk az európai versenyben
2026. február 2.
Mennyire nagy az esélye, hogy terrorcselekmény történjen Magyarországon: ezek az országok a legérintettebbek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 3. kedd
Balázs
6. hét
Február 3.
A magyar rejtvényfejtők napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Most már tényleg világelitbe kerülhet Szoboszlai Dominik: hatalmas pénzt kaszálhat a magyar focista
2
2 hete
Nagyon elégedetlen Kerkez Milos a Liverpoolban: hamarosan távozhat a válogatott védő?
3
2 napja
NFL Super Bowl 2026: itt a kezdés időpontja, a fellépők és a résztvevő csapatok - hol nézheted az NFL döntőjét?
4
5 napja
Gyászol a magyar sportközösség: meghalt a világ-és Európa-bajnok dartsversenyző
5
2 napja
Bombaigazolás Újpesten: innen még sose hoztak senkit a lilák, vajon vele elindulnak felfelé?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Eladási nettó és bruttó árfolyam
Az állampapírok jegyzése és kereskedése az árfolyam alapján történik és ebből adódik a piacon elérhető hozam (ld. hozam oszlop alább). Egy elméleti példában szereplő egyszerű kötvényt a névérték (pl. 10 ezer forint) 100%-án bocsátanak ki, és ahogy haladunk előre az időben az első kamatfizetésig (esedékesség napja), úgy a piacon elérhető nettó árfolyamhoz hozzá kell adni a még kifizetetlen kamat időarányos részét is. E két tétel összege adja a bruttó árfolyamot, amely mellett ténylegesen hozzá juthatunk a megvásárlandó papírunkhoz.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 3. 13:45
Brutális orosz támadás után óriási a vészhelyzet Ukrajnában: több százezer ember fűtés nélkül maradt
Pénzcentrum  |  2026. február 3. 13:02
Tarolnak a kínai autók Magyarországon: sorra előzik a nagy európai márkákat, mit keresnek ennyien?
Agrárszektor  |  2026. február 3. 13:31
Megszületett a törvény az osztatlan közös földtulajdon rendezésére