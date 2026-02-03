A félrediagnosztizálás miatt a felépülés elhúzódik, és hónapokkal később sem teljes az állapota, de még nem adta fel.
Közel vagyunk egy hatalmas teniszbotrányhoz: még mindig a pénzen vitatkoznak, nem engednek a játékosok
A teniszvilágban egyre élesebb vita zajlik a pénzdíjakról: a világ tíz legjobb férfi és női játékosa visszautasította a Grand Slam-tornák ajánlatát, amely egy új játékostanács létrehozásával nagyobb beleszólást adott volna nekik a nagy versenyek működésébe - számolt be a The Guardian.
A játékosok a múlt héten levélben mondták le a Wimbledon, a Roland Garros és a US Open képviselőivel tervezett, márciusi találkozót az Indian Wells-i Mastersen. Azzal vádolták a szervezőket, hogy figyelmen kívül hagyják a pénzdíjakkal és a játékosok jólétével kapcsolatos aggályaikat.
Az élvonalbeli teniszezők tavaly a Roland Garroson kezdték el lobbizni azért, hogy nagyobb részt kapjanak a Grand Slam-tornák bevételeiből. Az egyeztetésen Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Arina Sabalenka és Coco Gauff is részt vett. Azt kérték, hogy 2030-ra a pénzdíjak érjék el a bevételek 22 százalékát, összhangban az ATP- és WTA-tornák gyakorlatával.
Alcaraz 2,8 millió ausztrál dollárt (körülbelül 650 millió forintot) kapott azért, hogy vasárnap Melbourne-ben Novak Djokovics legyőzésével teljessé tette Grand Slam-gyűjteményét. A rekordösszegű, 85 millió ausztrál dolláros díjalappal rendelkező Australian Open így is csak a bevételek mintegy 16 százalékát osztja szét a versenyzők között. Wimbledonban tavaly ez az arány mindössze 12,3 százalék volt.
Három Grand Slam-torna – az Australian Open kivételével – decemberben levelet írt a játékosoknak, és felajánlotta, hogy egyeztetnek a tanács létrehozásáról. A fizetési követeléseket azonban figyelmen kívül hagyták. A Tennis Australia azért nem vesz részt a vitában, mert a Hivatásos Teniszezők Szövetségével (PTPA) működik együtt, amely jelenleg New Yorkban perli a másik három szervezetet versenykorlátozó gyakorlatok miatt.
A vezető női játékosok körében az Australian Open történései miatt különösen nőtt az elégedetlenség. Felháborodást keltett, hogy előzetes egyeztetés nélkül extra kamerákat szereltek fel a bemelegítő- és pihenőhelyiségekbe. Ennek következtében széles körben terjedt el a közösségi médiában az a felvétel, amelyen Gauff a negyeddöntős veresége után – a korábban privát térnek számító helyen – összetöri az ütőjét.
A játékosokat az is felzaklatta, hogy Craig Tiley, a tornaigazgató vasárnap bejelentette: az Australian Open fontolóra veszi, hogy a negyeddöntőtől a nőknél is három nyert szettre játsszák a mérkőzéseket. Ezt a jelentős változtatást szintén nem egyeztették előre a versenyzőkkel.
