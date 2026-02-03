Meg vannak számlálva Ronaldo napjai Szaúd-Arábiában? Nagyon kiakadt csapatára a világsztár, ez lehet az oka

Bizonytalanná vált Cristiano Ronaldo jövője az Al-Nassrnál: a negyvenéves portugál sztár kimaradt a csapat hétfői, az Al-Riyadh elleni mérkőzésének keretéből, mert lapértesülések szerint megtagadta a játékot. Ronaldo elégedetlen a Szaúd-arábiai Állami Befektetési Alap (PIF) irányítása alatt működő klubbal - számolt be a BBC.

Cristiano Ronaldo 2022-ben csatlakozott az Al-Nassrhoz, miután a szezon közben távozott a Manchester Unitedtől. Évi 177 millió fontos fizetésével a futballtörténelem legjobban kereső játékosa lett, ám azóta mindössze egyetlen trófeát, az Arab Klubbajnokok Kupáját nyerte meg a csapattal.

Az ötszörös aranylabdás a szerződését 2025 júniusáig hosszabbította meg, de előtte már felmerült a távozás lehetősége is. A BBC Sport értesülései szerint Ronaldo frusztrációjának egyik fő oka, hogy csapatának riválisa, az Al-Hilal megszerezte Karim Benzemát. A francia csatár, aki korábban a Real Madridnál volt Ronaldo csapattársa, hétfőn írt alá az Al-Hilalhoz.

Ronaldo az Al-Nassrban egyénileg kiemelkedő teljesítményt nyújtott: a legutóbbi két szezonban 35, illetve 25 góllal a Szaúd Pro Liga gólkirálya lett. Legutóbb pénteken, az Al-Kholood ellen szerzett találatával pályafutása 961. gólját érte el, így már csak 39 gól választja el az általa kitűzött, ezres álomhatártól.

A trófeák azonban elmaradtak. Az Al-Nassr Ronaldo első két idényében bajnoki ezüstérmes lett, tavaly pedig harmadik helyen zárt, tizenhárom ponttal lemaradva a bajnok Al-Ittihad mögött. A 2023–2024-es Király Kupa döntőjében tizenegyespárbajban maradtak alul az Al-Hilallal szemben, az Ázsiai Bajnokok Ligájából pedig az elődöntőben estek ki a japán Kavaszaki Frontale ellen. Ronaldo frusztrációját tovább fokozza, hogy korábbi realos csapattársa, Benzema, valamint portugál válogatottbeli társa, Rúben Neves időközben bajnoki címet ünnepelhetett Szaúd-Arábiában.

A szaúdi klubok 2023 óta több mint 1,1 milliárd fontot költöttek játékosokra, de a korlátlan költekezés korszaka úgy tűnik, véget ér. A sportminisztérium tavaly júliusban bejelentett új szabályozása takarékosabb és fenntarthatóbb működési modellre kötelezi a klubokat. Miközben riválisai, az Al-Hilal és az Al-Ahli a januári átigazolási időszakban is erősítettek, az Al-Nassr a Joãó Félix és Kingsley Coman nyári szerződtetése óta nem volt aktív a piacon – annak ellenére, hogy hármas versenyfutásban van a bajnoki címért.

A Manchester United szurkolói jól tudják, hogy ha Ronaldo elhatároz valamit, kevéssé foglalkozik a következményekkel. Unitedes távozása előtt, a klubot nyilvánosan bíráló interjúja után gyakorlatilag lehetetlenné vált a maradása. Most, magasabb tétekkel és idősebben, különösen érdekes lesz figyelni, miként kezeli a kialakult helyzetet – egyelőre ugyanis hallgat.