Meg vannak számlálva Ronaldo napjai Szaúd-Arábiában? Nagyon kiakadt csapatára a világsztár, ez lehet az oka
Bizonytalanná vált Cristiano Ronaldo jövője az Al-Nassrnál: a negyvenéves portugál sztár kimaradt a csapat hétfői, az Al-Riyadh elleni mérkőzésének keretéből, mert lapértesülések szerint megtagadta a játékot. Ronaldo elégedetlen a Szaúd-arábiai Állami Befektetési Alap (PIF) irányítása alatt működő klubbal - számolt be a BBC.
Cristiano Ronaldo 2022-ben csatlakozott az Al-Nassrhoz, miután a szezon közben távozott a Manchester Unitedtől. Évi 177 millió fontos fizetésével a futballtörténelem legjobban kereső játékosa lett, ám azóta mindössze egyetlen trófeát, az Arab Klubbajnokok Kupáját nyerte meg a csapattal.
Az ötszörös aranylabdás a szerződését 2025 júniusáig hosszabbította meg, de előtte már felmerült a távozás lehetősége is. A BBC Sport értesülései szerint Ronaldo frusztrációjának egyik fő oka, hogy csapatának riválisa, az Al-Hilal megszerezte Karim Benzemát. A francia csatár, aki korábban a Real Madridnál volt Ronaldo csapattársa, hétfőn írt alá az Al-Hilalhoz.
Ronaldo az Al-Nassrban egyénileg kiemelkedő teljesítményt nyújtott: a legutóbbi két szezonban 35, illetve 25 góllal a Szaúd Pro Liga gólkirálya lett. Legutóbb pénteken, az Al-Kholood ellen szerzett találatával pályafutása 961. gólját érte el, így már csak 39 gól választja el az általa kitűzött, ezres álomhatártól.
A trófeák azonban elmaradtak. Az Al-Nassr Ronaldo első két idényében bajnoki ezüstérmes lett, tavaly pedig harmadik helyen zárt, tizenhárom ponttal lemaradva a bajnok Al-Ittihad mögött. A 2023–2024-es Király Kupa döntőjében tizenegyespárbajban maradtak alul az Al-Hilallal szemben, az Ázsiai Bajnokok Ligájából pedig az elődöntőben estek ki a japán Kavaszaki Frontale ellen. Ronaldo frusztrációját tovább fokozza, hogy korábbi realos csapattársa, Benzema, valamint portugál válogatottbeli társa, Rúben Neves időközben bajnoki címet ünnepelhetett Szaúd-Arábiában.
A szaúdi klubok 2023 óta több mint 1,1 milliárd fontot költöttek játékosokra, de a korlátlan költekezés korszaka úgy tűnik, véget ér. A sportminisztérium tavaly júliusban bejelentett új szabályozása takarékosabb és fenntarthatóbb működési modellre kötelezi a klubokat. Miközben riválisai, az Al-Hilal és az Al-Ahli a januári átigazolási időszakban is erősítettek, az Al-Nassr a Joãó Félix és Kingsley Coman nyári szerződtetése óta nem volt aktív a piacon – annak ellenére, hogy hármas versenyfutásban van a bajnoki címért.
A Manchester United szurkolói jól tudják, hogy ha Ronaldo elhatároz valamit, kevéssé foglalkozik a következményekkel. Unitedes távozása előtt, a klubot nyilvánosan bíráló interjúja után gyakorlatilag lehetetlenné vált a maradása. Most, magasabb tétekkel és idősebben, különösen érdekes lesz figyelni, miként kezeli a kialakult helyzetet – egyelőre ugyanis hallgat.
Djokovic egykori ütője 540 ezer dollárért cserélt gazdát, jócskán megdöntve a korábbi csúcsot, amelyet Carlos Alcaraz wimbledoni ütője tartott.
Az edzőt bilincsben vezették ki a teremből, emiatt most jogi lépéseket fontolgat.
Jude Bellingham sérülés miatt egy hónapra kidőlt, ami komoly aggodalmat kelt Angliában a vébéfelkészülés előtti pillanatokban.
A 72 éves Felix Magath ismét jelezte, hogy szívesen visszatérne a kispadra, és ezúttal egykori klubjánál, a Werder Bremennél vállalna szerepet.
NFL Super Bowl 2026: itt a kezdés időpontja, a fellépők és a résztvevő csapatok - hol nézheted az NFL döntőjét?
Itt találsz minden fontos tudnivalót az NFL döntőjéről! Kik játszanak, hol lesz a meccs, hol tudod megnézni? Ki lesz az idei sztárfellépő? Mikor kezdődik a...
Az Újpest FC jelentős erősítést szerzett a német élvonalból: az Augsburgtól érkező Arne Maier személyében tapasztalt középpályással bővült a lila-fehérek kerete.
A Liverpool tárgyalásokat folytat Lutsharel Geertruida kölcsönvételéről; ha azonban ő nem mehet a csapathoz, akkor akár újabb magyar is odakerülhet.
Christian Horner a dublini Európai Autószalonon szólalt meg először nyilvánosan azóta, hogy távozott a Red Bulltól.
Carlos Alcaraz történelmet írt Melbourne-ben: a spanyol teniszező első alkalommal hódította el az ausztrál nyílt teniszbajnokság trófeáját.
Snoop Dogg rapper szerint a Swansea Cityből világszerte ismert klubot lehet építeni, ezért tavaly júliusban kisebbségi részesedést vásárolt a másodosztályú walesi egyesületben.
A Seattle Seahawks a Super Bowl után máris tulajdonost cserélhet: a források szerint a vezetés a döntő után megkezdi a klub értékesítését.
Már történtek próbálkozások a maffia részéről arra, hogy az egy hét múlva kezdődő játékokon ők is minél nagyobbat kaszáljanak.
Irtózatos botrány az NFL-ben: nyakig benne van az Epstein-ügyben egy csapattulajdonos, most mi lesz?
Steve Tischnek, a New York Giants amerikaifutball-csapat társtulajdonosának a neve számos, az Igazságügyi Minisztérium által pénteken nyilvánosságra hozott iratban szerepel.
A West Ham United öt hazai mérkőzésről tiltotta el egyik bérletesét, amiért a múlt szombati meccsen a klubvezetés távozását követelő transzparenst tartott fel.
A kapus beszállt a nézőtéri verekedésbe, kiállítása után nem ment ki a csarnokból. A bizottság pedig nem kegyelmezett.
Meg vannak számlálva Kerkez napjai a Liverpool kezdőjében? Megszólalt az angol válogatott legendája, sejtelmes választ adott
Természetesen Kerkez még nagyon fiatal, és nem szabad elfelejteni, hogy rendkívül magas mércéhez mérik.
Ellenfelet kapott a Fradi az Európa-ligában: ismerős csapattal mérkőznek Dibuszék a következő körért
A Ferencváros a 12. helyen zárta az Európa-liga alapszakaszát, így a rájátszásban a bolgár Ludogorec ellen folytatja szereplését.
Péntek délben elkészült a Bajnokok Ligája rájátszásának sorsolása, amely több rangadót és érdekes visszatérést is tartogat.
