Egyre súlyosabb bajban vannak ezek a PL-csapatok: őket semmi sem menti már meg tavaszig?

Néhány hete még biztosnak tűnt, hogy a West Ham, a Burnley és a Wolves búcsúzik a Premier League-től, azóta azonban váratlanul kiéleződött a kiesés elleni harc - írta meg a BBC.

A szezon elején úgy festett, hogy a West Ham, a Burnley és a Wolverhampton egyenes úton halad a Championship felé. Az új év első heteiben azonban több fordulat is átrendezte a kiesés elől menekülő csapatok esélyeit.

A West Ham tíz bajnoki meccsből mindössze egy győzelemmel fordult rá az új esztendőre, ám a QPR elleni FA-kupa-siker óta felszabadultabban futballozik. Azóta két bajnoki győzelmet is arattak, és bár legutóbb vereséget szenvedtek, hátrányuk már csak hat pont a bennmaradást jelentő 17. helyhez képest. A Burnley néhány tisztes döntetlennel gyarapította pontjai számát, de a hétfői 3–0-s vereség után továbbra is tizenegy ponttal van lemaradva a bennmaradást jelentő pozíciótól.

A számok alapján minimális az esélye annak, hogy bármelyikük megmeneküljön. Az Opta modellje szerint a Wolves mindössze 0,02, a Burnley 2,02, míg a West Ham 17,06 százalékos valószínűséggel maradhat bent.

A liga 33 befejezett szezonjából csupán kilencszer fordult elő, hogy egy csapat hat vagy annál több pontos hátrányt ledolgozva megőrizte tagságát a 23. forduló után.

A kiesés elleni küzdelemben jelenleg még több más csapat is érintett. Az utolsó három helyen álló együttes mellett a Tottenham és a Crystal Palace szurkolói sem dőlhetnek hátra. Közülük a Palace különösen nehéz helyzetben van: Marc Guehi eladása és Oliver Glasner bejelentett távozása után a csapat már tizenkét mérkőzés óta nyeretlen.

A történelmi adatok alapján a húszcsapatos korszakban átlagosan 36 pont kellett a biztos bennmaradáshoz, ez az esetek mintegy hatvan százalékában bizonyult elegendőnek. A 38 pont már nagyjából nyolcvan, a 40 pont kilencven, a 43 pont pedig gyakorlatilag száz százalékos biztonságot jelentett. Akadt azonban kivétel is: a West Ham 2003-ban 42 ponttal esett ki, ami máig negatív rekordnak számít.