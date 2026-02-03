2026. február 3. kedd Balázs
0 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
anglia, egyesült királyság UK, nagy-britannia, united kingdom, england, british, flag, zászló, angol zászló
Sport

Egyre súlyosabb bajban vannak ezek a PL-csapatok: őket semmi sem menti már meg tavaszig?

Pénzcentrum
2026. február 3. 17:44

Néhány hete még biztosnak tűnt, hogy a West Ham, a Burnley és a Wolves búcsúzik a Premier League-től, azóta azonban váratlanul kiéleződött a kiesés elleni harc - írta meg a BBC.

A szezon elején úgy festett, hogy a West Ham, a Burnley és a Wolverhampton egyenes úton halad a Championship felé. Az új év első heteiben azonban több fordulat is átrendezte a kiesés elől menekülő csapatok esélyeit.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A West Ham tíz bajnoki meccsből mindössze egy győzelemmel fordult rá az új esztendőre, ám a QPR elleni FA-kupa-siker óta felszabadultabban futballozik. Azóta két bajnoki győzelmet is arattak, és bár legutóbb vereséget szenvedtek, hátrányuk már csak hat pont a bennmaradást jelentő 17. helyhez képest. A Burnley néhány tisztes döntetlennel gyarapította pontjai számát, de a hétfői 3–0-s vereség után továbbra is tizenegy ponttal van lemaradva a bennmaradást jelentő pozíciótól. 

Anglia  |  2025-2026
Premier League
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Arsenal
53
2.
Manchester City
47
3.
Aston Villa
46
4.
Manchester United
41
5.
Chelsea
40
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Erling Haaland
(Manchester City)
20
2.
Igor Thiago
(Brentford)
16
3.
Antoine Semenyo
(Manchester City)
12
4.
Hugo Ekitiké
(Liverpool)
10
5.
João Pedro
(Chelsea)
9
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.02.03.

A számok alapján minimális az esélye annak, hogy bármelyikük megmeneküljön. Az Opta modellje szerint a Wolves mindössze 0,02, a Burnley 2,02, míg a West Ham 17,06 százalékos valószínűséggel maradhat bent.

A liga 33 befejezett szezonjából csupán kilencszer fordult elő, hogy egy csapat hat vagy annál több pontos hátrányt ledolgozva megőrizte tagságát a 23. forduló után.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A kiesés elleni küzdelemben jelenleg még több más csapat is érintett. Az utolsó három helyen álló együttes mellett a Tottenham és a Crystal Palace szurkolói sem dőlhetnek hátra. Közülük a Palace különösen nehéz helyzetben van: Marc Guehi eladása és Oliver Glasner bejelentett távozása után a csapat már tizenkét mérkőzés óta nyeretlen. 

A történelmi adatok alapján a húszcsapatos korszakban átlagosan 36 pont kellett a biztos bennmaradáshoz, ez az esetek mintegy hatvan százalékában bizonyult elegendőnek. A 38 pont már nagyjából nyolcvan, a 40 pont kilencven, a 43 pont pedig gyakorlatilag száz százalékos biztonságot jelentett. Akadt azonban kivétel is: a West Ham 2003-ban 42 ponttal esett ki, ami máig negatív rekordnak számít.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #kiesés #premier league #tottenham #angol foci #crystal palace #angol bajnokság #west ham united #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:43
18:29
18:15
18:03
17:49
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 3.
Városi túlélőbolt-lánc terjeszkedik itthon: brutál árakkal nyomják le az Aldit, Lidlt és még a kínait is
2026. február 2.
Így vezetik be fű alatt az eurót Magyarországon: már javában tart a folyamat, nem lehet megállítani?
2026. február 3.
Wellness pihenés 10 ezer forint alatt? Nem lehetetlen, mutatjuk a legjobb ajánlatokat 2026-ban
2026. február 3.
Tarolnak a kínai autók Magyarországon: sorra előzik a nagy európai márkákat, mit keresnek ennyien?
2026. február 3.
Jó ez nekünk? Így lett 2026-ra Budapest a filléres luxus fővárosa: csúnyán lemaradtunk az európai versenyben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 3. kedd
Balázs
6. hét
Február 3.
A magyar rejtvényfejtők napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Most már tényleg világelitbe kerülhet Szoboszlai Dominik: hatalmas pénzt kaszálhat a magyar focista
2
2 hete
Nagyon elégedetlen Kerkez Milos a Liverpoolban: hamarosan távozhat a válogatott védő?
3
2 napja
NFL Super Bowl 2026: itt a kezdés időpontja, a fellépők és a résztvevő csapatok - hol nézheted az NFL döntőjét?
4
2 napja
Bombaigazolás Újpesten: innen még sose hoztak senkit a lilák, vajon vele elindulnak felfelé?
5
5 napja
Gyászol a magyar sportközösség: meghalt a világ-és Európa-bajnok dartsversenyző
PÉNZÜGYI KISOKOS
Konverziós árfolyam
az az árfolyam, melyen a konverzió megvalósul, a bank feltüntetni a számlakivonaton

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 3. 18:03
Kvíz: Hiteltfelvételt tervezel, lakást vennél? Teszteld, mennyit tudsz a magyar lakáshitelekről!
Pénzcentrum  |  2026. február 3. 17:01
Fontos dolgokat közölt a kormány az új rezsistopról: ez sokaknak nem fog tetszeni
Agrárszektor  |  2026. február 3. 18:28
Ezt sokaknak el kell intézni március 20-ig: ha nem teszed, bírságot kapsz