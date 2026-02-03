Felelőtlennek és infantilisnek nevezte Matvii Bidnyi ukrán sportminiszter Gianni Infantinót, amiért az jelezte: kész megfontolni az Oroszország elleni futballtilalom feloldását.
Egyre súlyosabb bajban vannak ezek a PL-csapatok: őket semmi sem menti már meg tavaszig?
Néhány hete még biztosnak tűnt, hogy a West Ham, a Burnley és a Wolves búcsúzik a Premier League-től, azóta azonban váratlanul kiéleződött a kiesés elleni harc - írta meg a BBC.
A szezon elején úgy festett, hogy a West Ham, a Burnley és a Wolverhampton egyenes úton halad a Championship felé. Az új év első heteiben azonban több fordulat is átrendezte a kiesés elől menekülő csapatok esélyeit.
A West Ham tíz bajnoki meccsből mindössze egy győzelemmel fordult rá az új esztendőre, ám a QPR elleni FA-kupa-siker óta felszabadultabban futballozik. Azóta két bajnoki győzelmet is arattak, és bár legutóbb vereséget szenvedtek, hátrányuk már csak hat pont a bennmaradást jelentő 17. helyhez képest. A Burnley néhány tisztes döntetlennel gyarapította pontjai számát, de a hétfői 3–0-s vereség után továbbra is tizenegy ponttal van lemaradva a bennmaradást jelentő pozíciótól.
A számok alapján minimális az esélye annak, hogy bármelyikük megmeneküljön. Az Opta modellje szerint a Wolves mindössze 0,02, a Burnley 2,02, míg a West Ham 17,06 százalékos valószínűséggel maradhat bent.
A liga 33 befejezett szezonjából csupán kilencszer fordult elő, hogy egy csapat hat vagy annál több pontos hátrányt ledolgozva megőrizte tagságát a 23. forduló után.
A kiesés elleni küzdelemben jelenleg még több más csapat is érintett. Az utolsó három helyen álló együttes mellett a Tottenham és a Crystal Palace szurkolói sem dőlhetnek hátra. Közülük a Palace különösen nehéz helyzetben van: Marc Guehi eladása és Oliver Glasner bejelentett távozása után a csapat már tizenkét mérkőzés óta nyeretlen.
A történelmi adatok alapján a húszcsapatos korszakban átlagosan 36 pont kellett a biztos bennmaradáshoz, ez az esetek mintegy hatvan százalékában bizonyult elegendőnek. A 38 pont már nagyjából nyolcvan, a 40 pont kilencven, a 43 pont pedig gyakorlatilag száz százalékos biztonságot jelentett. Akadt azonban kivétel is: a West Ham 2003-ban 42 ponttal esett ki, ami máig negatív rekordnak számít.
Robert Kraft, a New England Patriots tulajdonosa – korábbi vezetőedzőjéhez, Bill Belichickhez hasonlóan – nem került be a Pro Football Hall of Fame idei évfolyamába.
Közel vagyunk egy hatalmas teniszbotrányhoz: még mindig a pénzen vitatkoznak, nem engednek a játékosok
A teniszvilágban egyre élesebb vita zajlik a pénzdíjakról: a világ tíz legjobb férfi és női játékosa visszautasította a Grand Slam-tornák ajánlatát.
A félrediagnosztizálás miatt a felépülés elhúzódik, és hónapokkal később sem teljes az állapota, de még nem adta fel.
Meg vannak számlálva Ronaldo napjai Szaúd-Arábiában? Nagyon kiakadt csapatára a világsztár, ez lehet az oka
Bizonytalanná vált Cristiano Ronaldo jövője az Al-Nassrnál: a negyvenéves portugál sztár kimaradt a csapat hétfői, az Al-Riyadh elleni mérkőzésének keretéből.
A World Aquatics és a magyar szervezők rögzítették a június 26. és július 18. közötti esemény részletes menetrendjét.
Megvan az egyezség, a személyes feltételekben is sikerült megegyezni, már csak az orvosi vizsgálat van hátra: ilyenkor jön az orvosi vizsgálat a focistáknak.
Az NB II 16. fordulójában a Szentlőrinc 5–3-ra legyőzte a Budafokot, Kocsis Bence látványos félpályás góllal mutatkozott be új csapatában.
A 26 éves középpályás ősszel igazolt Portugáliába, ahol eddig csak csereként kapott lehetőséget.
Djokovic egykori ütője 540 ezer dollárért cserélt gazdát, jócskán megdöntve a korábbi csúcsot, amelyet Carlos Alcaraz wimbledoni ütője tartott.
Az edzőt bilincsben vezették ki a teremből, emiatt most jogi lépéseket fontolgat.
Jude Bellingham sérülés miatt egy hónapra kidőlt, ami komoly aggodalmat kelt Angliában a vébéfelkészülés előtti pillanatokban.
A 72 éves Felix Magath ismét jelezte, hogy szívesen visszatérne a kispadra, és ezúttal egykori klubjánál, a Werder Bremennél vállalna szerepet.
NFL Super Bowl 2026: itt a kezdés időpontja, a fellépők és a résztvevő csapatok - hol nézheted az NFL döntőjét?
Itt találsz minden fontos tudnivalót az NFL döntőjéről! Kik játszanak, hol lesz a meccs, hol tudod megnézni? Ki lesz az idei sztárfellépő? Mikor kezdődik a...
Az Újpest FC jelentős erősítést szerzett a német élvonalból: az Augsburgtól érkező Arne Maier személyében tapasztalt középpályással bővült a lila-fehérek kerete.
A Liverpool tárgyalásokat folytat Lutsharel Geertruida kölcsönvételéről; ha azonban ő nem mehet a csapathoz, akkor akár újabb magyar is odakerülhet.
Christian Horner a dublini Európai Autószalonon szólalt meg először nyilvánosan azóta, hogy távozott a Red Bulltól.
Carlos Alcaraz történelmet írt Melbourne-ben: a spanyol teniszező első alkalommal hódította el az ausztrál nyílt teniszbajnokság trófeáját.
Snoop Dogg rapper szerint a Swansea Cityből világszerte ismert klubot lehet építeni, ezért tavaly júliusban kisebbségi részesedést vásárolt a másodosztályú walesi egyesületben.
