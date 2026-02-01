NFL Super Bowl 2026: itt a kezdés időpontja, a fellépők és a résztvevő csapatok - hol nézheted az NFL döntőjét?

Itt találsz minden fontos tudnivalót az NFL döntőjéről! Kik játszanak, hol lesz a meccs, hol tudod megnézni? Ki lesz az idei sztárfellépő? Mikor kezdődik a mérkőzés? Egy helyen minden!

Egy hét múlva, február 8-án (magyar idő szerint már 9-én hajnalban) rendezik a leghíresebb és legnagyobb amerikai futball-bajnokság, az NFL nagydöntőjét, amit Super Bowl néven szokás emlegetni. A két résztvevő csapat, a New England Patriots és a Seattle Seahawks hosszú utat járt be, mire eljutottak idáig, és vélhetően egyikük sem adja majd könnyen magát.

A Super Bowl-nak nem csak az Egyesült Államokban, hanem az egész világon régi és komoly kultusza van az NFL-rajongóinak körében, de más sportok szerelmeseinél sem ritka, hogy a késői időpont ellenére rászánnak egy éjszakát. Nézzük most a legfontosabb tudnivalókat: hol rendezik a mérkőzést, ki lesz a félidei műsor, a Halftime Show sztárfellépője, és hol nézheted a Super Bowl-t Magyarországon?

Super Bowl közvetítés 2026: magyar kommentár, közvetítés, kezdési időpont

Az NFL 2026-os döntőjét, a Super Bowl-t magyar idő szerint február 9-én, 0.30-kor rendezik meg a kaliforniai Santa Clarában, a San Francisco 49ers csapat otthonában. Ebben a stadtionban korábban már rendeztek egy döntőt, 2016-ban történt ez.

A mérkőzést az Egyesült Államokban az NBC tévécsatorna közvetíti, de figyelemmel lehet kísérni streaming platformon is Magyarországról. Hazánkban ismét az Arena4 lesz a közvetítő csatorna, akik stúdiós felvezetéssel is készülnek a meccsre.

Bár a meccs maga 0.30-kor kezdődik az ünnepség már jó félórával a Super Bowl hivatalos kezdése előtt megindul: sok énekes produkció, díjátadások és a himnusz eléneklése is ekkor szokott történni. Idén az amerikai himnuszt Charlie Puth énekli majd el. A félidei sztárvendég, azaza a Halftime Show fellépője ezúttal poerto rico-i énekes-rapper, Bad Bunny lesz. Ő már másodszor szerepel félidei show-ban a Super Bowl-on, miután néhány éve meghívott vendég volt Shakira és Jennifer Lopez közös fellépésén.

Itt vannak a friss és élő sporteredmények, hírek a Pénzcentrum sportoldalán: KATTINTS!

Kik játszanak a Super Bowl-on: a résztvevő csapatok, Seattle Seahawks és New England Patriots

A Super Bowl-on minden esetben a két konferencia, az AFC és az NFC győztesei mérkőznek meg egymással. Idén az AFC-t a New England Patriots, az NFC-t a Seattle Seahawks képviseli majd. Érdekesség, hogy a Seattle legutolsó döntőjét éppen a New England ellen vívta, 2015-ben: akkor a Patriots 28-24-re győzött.

A Patriots azóta háromszor játszott Super Bowlt, amelyből kettőt meg is nyertek. Legutoljára 2019 februrárjában jártak döntőben, és azt a meccset 13-3-ra megnyerték a Los Angeles Rams ellen.

A fogadóirodák most a Seattle győzelmét tartják valószínűbbnek: szerintük a Seahawks 4,5 pontos favoritja a 2026-os döntőnek.

Botrányok a Super Bowl-on: mi történt 2026-ban?

Bár a Super Bowl az egyik legnépszerűbb programnak számat az Egyesült Államokban, nem ritka, hogy valamilyen balhék már a kezdés előtt hetekkel vagy hónapokkal körüllengik a meccset. Az idei meccs előtt pár hónappal Donald Trump amerkai elnök azt mondta: nagyon rossz választásnak tartja, hogy BAd Bunny lesz a félidei show fellépője, és kijelentette, hogy semmiképp nem vesz részt a mérkőzésen.

Santa Clara vezetése emellett még egy súlyos problémával kell hogy szembenézzen: mint a Pénzcentrum is beszámolt róla, a hírhedt Bevándorlási Hivatal ügynökei, az ICE is kijelentette, hogy mindenképpen ügynököket szeretne küldeni a meccsre, hogy "kiszrjék" az illegális bevándolról jelenlétét. A város vezetése közölte, hogy nagyon rossz ötletnek tartják mindezt, és a szurkolók kedve is megsínyli majd a dolgot, ha az ICE jelen lesz a meccsen.