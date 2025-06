Elképesztő, mit csinált a spanyol teniszcsillag: 5 és fél órás meccsen húzta be a trófeát

Minden idők leghosszabb fináléjával ért véget a francia nyílt teniszbajnokság: Carlos Alcaraz és Janik SInner öt és fél órás (!) mérkőzést játszottak, aminek végén a spanyol örülhetett címvédésének.

A címvédő spanyol Carlos Alcaraz nyerte meg a férfi egyest a francia nyílt teniszbajnokságon, mivel a vasárnapi döntőben öt és fél órás csatában legyőzte a világelső olasz Jannik Sinnert.

Akárcsak szombaton a nőknél, a férfiaknál is az első és a második kiemelt vívta a finálét a zsúfolásig telt Philippe Chatrier Stadionban, a murciai játékos négy, a vörös hajú déltiroli pedig három Grand Slam-trófeát gyűjtött eddig, utóbbi először jutott el a salakszezon csúcseseményéig, és közben egyetlen szettet sem vesztett - még a 24-szeres GS-bajnok Novak Djokovic sem tudta megszorítani őt az elődöntőben.

A 23 éves Sinner húsz mérkőzés óta veretlen volt GS-eken, mivel a szeptemberi US Openen és a januári Australian Openen is diadalmaskodott, míg egy esztendővel fiatalabb riválisa mezőnycsúcsot jelentő 21/1-es győzelmi mérlegnél tartott a vörös borításon. Ami az egymás elleni mutatójukat illeti, Alcaraz - egy alicantei challengert is beleszámítva - 8-4-re vezetett a lassan klasszikussá nemesedő különpárharcukban, és a legutóbbi négy találkozójukon rendre ő bizonyult jobbnak. Grand Slam-fináléban ez volt az első összecsapásuk, és előzőleg egyikük sem veszített GS-döntőt.

A csata kiegyenlítettsége már a 12 (!) perces első gémben megmutatkozott, mindkét oldalon sorjáztak a bréklabdák, és fél óra elteltével még csak 2:2 állt az eredményjelzőn. Az első ATP-főtáblás mérkőzését 2019-ben Budapesten vívó olasz ekkor elbukta az adogatását, de rögtön visszabrékelt, majd a spanyolnak belefújta a salakot a szél a szemébe, ezért szemcseppeket kapott a fizióstól. Nem tudni, hogy ez mennyire zavarta, de 4:5-nél több alapütést is elrontott, és egy óra elteltével Sinner került szettelőnybe.

A folytatásban a világelső - aki májusban töltötte le három hónapos doppingeltiltását - tartotta saját szintjét, a második fordulóban Marozsán Fábiánt búcsúztató Alcaraz viszont alig ütött be első szervát, továbbra is sokat rontott, és ismét elvesztette az adogatását. Ekkor újabb fordulatként Sinner 5:4-nél nem tudta kiszerválni a szettet, a címvédő 2:5-ről utolérte őt, de a rövidítésben ismét sokat rontott, és 2 óra 11 perc után már kétjátszmás hátrányban volt - ahonnan még sosem fordított. A harmadik felvonásban Alcaraz negyedszer is elvesztette az adogatását, és úgy tűnt, hogy eldőlt a finálé, de a spanyol összeszedte magát, 5:3-ra ellépett, de csak fogadóként sikerült lezárnia a játszmát.

Ez volt az olasz játékos első elvesztett szettje az idei Garroson. A rendíthetetlen nyugalma azonban kitartott, és szélvészgyors "űrtenisszel" 3:3-nál megint elvette Alcaraz szerváját, és 5:3-nál fogadóként még elszalasztott három mérkőzéslabdát, majd kiszerválni sem tudta a meccset. Jöhetett a finálé második tie-breakje, amelyben az eksztázisban küzdő spanyol volt jobb, és kiharcolta az ötödik szettet. A döbbenetes színvonal ebben sem csökkent, mindketten elérhetetlennek tűnő labdákat futottak be, Alcaraz kezdeti brékje után az olasznak voltak lehetőségei a visszazárkózásra, de 5:4-nél a spanyol adogathatott a mérkőzésért - és ő sem járt sikerrel.

Bő öt óra után folytatódott tehát az ütközet, tovább szórták a nyerő ütéseket, a csúcstalálkozó megint rövidítésbe torkollott, amely - tekintettel az ötödik szettre - nem hét, hanem tíz nyert pontig tartott. Ebben a spanyol szinte alig rontott, így a drámai csata végén ő ünnepelhetett, az első Alcaraz-Sinner GS-döntő 5 óra 29 percig tartott - ez volt a Roland Garros történetének leghosszabb fináléja.

Alcaraz pályafutása 20. serlege és ötödik GS-trófeája, a Muskétások Kupája mellé 2,5 millió eurót (egymilliárd forintot) kapott.

Roland Garros, férfi egyes, döntő:

Carlos Alcaraz (spanyol, 2.)-Jannik Sinner (olasz, 1.) 4:6, 6:7 (4-7), 6:4, 7:6 (7-3), 7:6 (10-2)