Djokovic egykori ütője 540 ezer dollárért cserélt gazdát, jócskán megdöntve a korábbi csúcsot, amelyet Carlos Alcaraz wimbledoni ütője tartott.
Megszólalt a Portugáliában légióskodó magyar középpályás: mindent megtesz, hogy ezt elérje
A portugál élvonalbeli Rio Ave magyar légiósa, Nikitscher Tamás bízik benne, hogy kemény munkával kiharcolja helyét a kezdőcsapatban, és visszatérhet a magyar válogatottba. A 26 éves középpályás ősszel igazolt Portugáliába, ahol eddig csak csereként kapott lehetőséget.
A kilencszeres magyar válogatott Nikitscher Tamás szeptember óta a portugál első osztályú Rio Ave játékosa. Jelenleg azon dolgozik, hogy állandó helyet vívjon ki magának a kezdőtizenegyben.
A középpályás legutóbb júniusban, a svédek elleni felkészülési mérkőzésen szerepelt Marco Rossi szövetségi kapitány csapatában, az őszi világbajnoki selejtezőkre azonban már nem kapott meghívót. A köztévének nyilatkozva a játékos elmondta, számára a válogatottság jelenti a legnagyobb motivációt.
Sportkarrieremben a legfontosabb a válogatott, hatalmas megtiszteltetés kerettagnak lenni, de a sérülésem és a nyár végi klubváltásom után érthető, hogy nem kaptam meghívót
– fogalmazott Nikitscher, aki tisztában van azzal, hogy először klubszinten kell bizonyítania, hogy visszakerülhessen a nemzeti csapatba.
A Kecskemétből korábban a spanyol másodosztályú Valladolidhoz igazolt középpályás az előző idényben a La Ligában szerepelt, ám csapata a szezon végén búcsúzni kényszerült az élvonaltól. A nyári átigazolási időszakban sokáig úgy tűnt, hogy Spanyolországban marad.
Végigcsináltam a nyári felkészülést, aztán megsérültem, szóval fel sem vetődött, hogy váltsak
– idézte fel a történteket a játékos, aki végül az átigazolási időszak zárónapján kapott ajánlatot a portugál klubtól, és ezt el is fogadta. Ez meglehetősen kalandosra is sikerült, ugyanis csak pár órája volt átérni új helyére, de végül megugrotta, erről a Pénzcentrum is beszámolt korábban.
A 26 éves futballista szerint a portugál bajnokság színvonala és játékstílusa nagyon hasonlít a spanyolhoz.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A spanyol bajnoksághoz hasonlóan gyors, erős és dinamikus a portugál is. Idővel azonban nemcsak a védekezésben, hanem a támadásokban is szeretném kivenni a részem
– értékelte új közegét. Az őszi szezonban 13 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, ám eddig egyetlen alkalommal sem került be a kezdőcsapatba.
A játékos elismerte, hogy a Valladolidnál töltött időszak különösen nehéz volt számára. "Kaotikus volt az előző idényem a Valladolidnál, mert hét hónap alatt három edzővel dolgoztunk, mégis kiestünk. A sérülés utáni felépülés is hátráltatott, így Portugáliában sem kaptam annyi játéklehetőséget, mint szerettem volna. De hiszek a munkában, amit napról napra elvégzek" – magyarázta helyzetét.
Nikitscher különösen elszánt a sikerért: minden edzésre elsőként érkezik, és utolsóként hagyja el a pályát. Szotirisz Szilaidopulosz, a Rio Ave vezetőedzője már biztosította bizalmáról, ami további motivációt jelent számára. "A munkában hiszek, mert ha megkapom a lehetőséget, élni akarok vele" – hangsúlyozta a magyar középpályás.
A Rio Ave jelenleg nincs jó formában: húsz forduló után a 18 csapatos portugál élvonal 13. helyén áll, és legutóbbi három bajnoki mérkőzését elveszítette.
címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
NFL Super Bowl 2026: itt a kezdés időpontja, a fellépők és a résztvevő csapatok - hol nézheted az NFL döntőjét?
Itt találsz minden fontos tudnivalót az NFL döntőjéről! Kik játszanak, hol lesz a meccs, hol tudod megnézni? Ki lesz az idei sztárfellépő? Mikor kezdődik a...
Az Újpest FC jelentős erősítést szerzett a német élvonalból: az Augsburgtól érkező Arne Maier személyében tapasztalt középpályással bővült a lila-fehérek kerete.
A Liverpool tárgyalásokat folytat Lutsharel Geertruida kölcsönvételéről; ha azonban ő nem mehet a csapathoz, akkor akár újabb magyar is odakerülhet.
Christian Horner a dublini Európai Autószalonon szólalt meg először nyilvánosan azóta, hogy távozott a Red Bulltól.
Carlos Alcaraz történelmet írt Melbourne-ben: a spanyol teniszező első alkalommal hódította el az ausztrál nyílt teniszbajnokság trófeáját.
Snoop Dogg rapper szerint a Swansea Cityből világszerte ismert klubot lehet építeni, ezért tavaly júliusban kisebbségi részesedést vásárolt a másodosztályú walesi egyesületben.
A Seattle Seahawks a Super Bowl után máris tulajdonost cserélhet: a források szerint a vezetés a döntő után megkezdi a klub értékesítését.
Már történtek próbálkozások a maffia részéről arra, hogy az egy hét múlva kezdődő játékokon ők is minél nagyobbat kaszáljanak.
Irtózatos botrány az NFL-ben: nyakig benne van az Epstein-ügyben egy csapattulajdonos, most mi lesz?
Steve Tischnek, a New York Giants amerikaifutball-csapat társtulajdonosának a neve számos, az Igazságügyi Minisztérium által pénteken nyilvánosságra hozott iratban szerepel.
A West Ham United öt hazai mérkőzésről tiltotta el egyik bérletesét, amiért a múlt szombati meccsen a klubvezetés távozását követelő transzparenst tartott fel.
A kapus beszállt a nézőtéri verekedésbe, kiállítása után nem ment ki a csarnokból. A bizottság pedig nem kegyelmezett.
Meg vannak számlálva Kerkez napjai a Liverpool kezdőjében? Megszólalt az angol válogatott legendája, sejtelmes választ adott
Természetesen Kerkez még nagyon fiatal, és nem szabad elfelejteni, hogy rendkívül magas mércéhez mérik.
Ellenfelet kapott a Fradi az Európa-ligában: ismerős csapattal mérkőznek Dibuszék a következő körért
A Ferencváros a 12. helyen zárta az Európa-liga alapszakaszát, így a rájátszásban a bolgár Ludogorec ellen folytatja szereplését.
Péntek délben elkészült a Bajnokok Ligája rájátszásának sorsolása, amely több rangadót és érdekes visszatérést is tartogat.
Az amerikai Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) ügynökei a tervek szerint bevándorlási ellenőrzéseket tartanak a jövő vasárnapi, Santa Clarában rendezett Super Bowl idején.
Iga Swiatek megvédte Coco Gauff-ot, aki arról panaszkodott, hogy minden pillanatban kamerák figyelik őket a teniszversenyeken.
A január 18-i döntőben történtek miatt Szenegál és Marokkó együtt közel egymillió dollárnyi büntetést kapott.
A zöld-fehérek győzelem esetén biztosan a nyolcaddöntőbe jutnak, döntetlennél más eredmények is befolyásolják a sorsukat.
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
-
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!