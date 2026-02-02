2026. február 2. hétfő Karolina, Aida
-1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Isztambul, 2025. március 20.Nikitscher Tamás (j) és a török Samet Akaydin a labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziójának osztályozójában játszott Törökország-Magyarország elsõ mérkõzésen Isztambulban az Ali Sami Yen Sportkomplexumban 202
Sport

Megszólalt a Portugáliában légióskodó magyar középpályás: mindent megtesz, hogy ezt elérje

Pénzcentrum
2026. február 2. 15:23

A portugál élvonalbeli Rio Ave magyar légiósa, Nikitscher Tamás bízik benne, hogy kemény munkával kiharcolja helyét a kezdőcsapatban, és visszatérhet a magyar válogatottba. A 26 éves középpályás ősszel igazolt Portugáliába, ahol eddig csak csereként kapott lehetőséget.

A kilencszeres magyar válogatott Nikitscher Tamás szeptember óta a portugál első osztályú Rio Ave játékosa. Jelenleg azon dolgozik, hogy állandó helyet vívjon ki magának a kezdőtizenegyben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A középpályás legutóbb júniusban, a svédek elleni felkészülési mérkőzésen szerepelt Marco Rossi szövetségi kapitány csapatában, az őszi világbajnoki selejtezőkre azonban már nem kapott meghívót. A köztévének nyilatkozva a játékos elmondta, számára a válogatottság jelenti a legnagyobb motivációt.

Sportkarrieremben a legfontosabb a válogatott, hatalmas megtiszteltetés kerettagnak lenni, de a sérülésem és a nyár végi klubváltásom után érthető, hogy nem kaptam meghívót

– fogalmazott Nikitscher, aki tisztában van azzal, hogy először klubszinten kell bizonyítania, hogy visszakerülhessen a nemzeti csapatba.

Nikitscher Tamas
Csapata: Rio Ave
Posztja: középpályás
Nemzetisége: magyar
Életkora: 27 év
Szerződése lejár: 2029. június 29.
Piaci értéke: 0,50M €
Adatlap létrehozva: 2026.02.02.

A Kecskemétből korábban a spanyol másodosztályú Valladolidhoz igazolt középpályás az előző idényben a La Ligában szerepelt, ám csapata a szezon végén búcsúzni kényszerült az élvonaltól. A nyári átigazolási időszakban sokáig úgy tűnt, hogy Spanyolországban marad.

Végigcsináltam a nyári felkészülést, aztán megsérültem, szóval fel sem vetődött, hogy váltsak

– idézte fel a történteket a játékos, aki végül az átigazolási időszak zárónapján kapott ajánlatot a portugál klubtól, és ezt el is fogadta. Ez meglehetősen kalandosra is sikerült, ugyanis csak pár órája volt átérni új helyére, de végül megugrotta, erről a Pénzcentrum is beszámolt korábban.

Ötkor fodrász, éjfélre új csapat: nagyon kicentizte az átigazolást a magyar focista
EZ IS ÉRDEKELHET
Ötkor fodrász, éjfélre új csapat: nagyon kicentizte az átigazolást a magyar focista
Nikitscher Tamást a fodrásznál érte menedzsere hívása, hogy amint lehet, induljon. Kicentizték, de meglett az új klub egy új országban.

A 26 éves futballista szerint a portugál bajnokság színvonala és játékstílusa nagyon hasonlít a spanyolhoz.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A spanyol bajnoksághoz hasonlóan gyors, erős és dinamikus a portugál is. Idővel azonban nemcsak a védekezésben, hanem a támadásokban is szeretném kivenni a részem

– értékelte új közegét. Az őszi szezonban 13 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, ám eddig egyetlen alkalommal sem került be a kezdőcsapatba.

A játékos elismerte, hogy a Valladolidnál töltött időszak különösen nehéz volt számára. "Kaotikus volt az előző idényem a Valladolidnál, mert hét hónap alatt három edzővel dolgoztunk, mégis kiestünk. A sérülés utáni felépülés is hátráltatott, így Portugáliában sem kaptam annyi játéklehetőséget, mint szerettem volna. De hiszek a munkában, amit napról napra elvégzek" – magyarázta helyzetét.

Nikitscher különösen elszánt a sikerért: minden edzésre elsőként érkezik, és utolsóként hagyja el a pályát. Szotirisz Szilaidopulosz, a Rio Ave vezetőedzője már biztosította bizalmáról, ami további motivációt jelent számára. "A munkában hiszek, mert ha megkapom a lehetőséget, élni akarok vele" – hangsúlyozta a magyar középpályás.

A Rio Ave jelenleg nincs jó formában: húsz forduló után a 18 csapatos portugál élvonal 13. helyén áll, és legutóbbi három bajnoki mérkőzését elveszítette.

címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #focista #magyar válogatott #futball #portugália #átigazolás #átigazolási hírek #La Liga

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:22
16:15
16:03
15:46
15:34
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 2.
Így vezetik be fű alatt az eurót Magyarországon: már javában tart a folyamat, nem lehet megállítani?
2026. február 1.
Friss bűntérkép: ezek a legveszélyesebb települések ma Magyarországon – a te lakhelyed is rajta van?
2026. február 2.
Két kézzel kapkodnak a munkahelyek ezekért a dolgozókért: ezekkel az állásokkal nem lőhetsz mellé, sok év múlva is fixen lesz munkád
2026. február 2.
Csúnyán lemaradt a magyar minimálbér: Románia készül a kanyarban előzni, a V4-ek már fényévnyire
2026. február 2.
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 2. hétfő
Karolina, Aida
6. hét
Február 2.
A szerzetesek világnapja
Február 2.
Gyertyaszentelő Boldogasszony
Február 2.
A vizes élőhelyek napja
Február 2.
Tutu nap (Balettszoknya nap)
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Most már tényleg világelitbe kerülhet Szoboszlai Dominik: hatalmas pénzt kaszálhat a magyar focista
2
2 hete
Nagyon elégedetlen Kerkez Milos a Liverpoolban: hamarosan távozhat a válogatott védő?
3
2 hete
Gyászol a magyar sport: elment a teniszlegenda, 79 éves volt
4
4 napja
Gyászol a magyar sportközösség: meghalt a világ-és Európa-bajnok dartsversenyző
5
2 hete
Kiderült, hogy miben halt meg Daniel Naroditsky sakknagymester
PÉNZÜGYI KISOKOS
PPP - Public Private Partnership
Az állami és a magánszféra együttműködése közcélú beruházások megvalósításában. A magánszféra anyagi érdekeltsége révén vesz részt benne partnerként, például autópálya-építésben.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 2. 16:15
Komoly változások élesednek több hazai nagybanknál is: minden számlatulajdonost érint a dolog
Pénzcentrum  |  2026. február 2. 16:03
Két kézzel kapkodnak a munkahelyek ezekért a dolgozókért: ezekkel az állásokkal nem lőhetsz mellé, sok év múlva is fixen lesz munkád
Agrárszektor  |  2026. február 2. 15:28
Nem csitul a járvány: újabb fertőzött állatokat találtak ebben a térségben