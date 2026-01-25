Most már tényleg világelitbe kerülhet Szoboszlai Dominik: hatalmas pénzt kaszálhat a magyar focista

Egyre több jel utal arra, hogy Szoboszlai hamarosan nem csak a játékával, de a fizetési csekkjével is bekerül a Premier League elitjébe - most megnézzük, mennyit kaszál ebben a pillanatban, és ez mennyi lehet akkor, ha valóban létrejön a hosszabbítás.

Azt már egy ideje nem kell magyarázni, hogy Szoboszlai Dominik, a 2023-ban Liverpoolba igazoló magyar középpályás a modern kor legjobb magyar labdarúgója. Hétről hétre elkápráztatja nem csak a magyar, de a világ más részében élő szurkolókat technikás, gyors és mindenekelőtt pontos játékával, labdakezeléstől a parádés szabadúgásaiig.

Mindennek az is az eredménye, hogy a magyar válogatottban évek óta a csapatkapitány szerepét is betöltő játékost már széles körben úgy emlegetik, mint a jövő egyik nagy liverpooli legendáját - nemrégiben az is felmerült, hogy akár rövid időn belül csapatkapitánya lehet a Vörösöknek. De van ennek természetesen anyagi vonzata is az elismerésen kívül: a hírek szerint a Liverpool hamarosan le akar ülni a játékossal az asztal mellé, hogy megbeszéljék a szerződéshosszabbítás pontos részleteit.

Mennyi kaszál most, és mennyi lehet ez hamarosan?

Szoboszlai jelenlegi szerződése 2028 nyarán jár le: amikor két és fél éve a Liverpoolhoz igazolt, a Mersey-partiak öt éves kontraktust írattak vele alá. A világ focijában azonban szokásban van, hogy akár már jóval a lejárat előtt újratárgyalják a feltételeket - ha ezt nem teszik meg, akkor a focista már fél évvel azelőtt tárgyalhat más csapatokkal, hogy lejárna a szerződése, és szabadon igazolhatóvá válik, ekkor pedig régi klubja egy fillért sem keres rajta.

Természetesen a liverpooliaknál nem is merül fel, hogy Szoboszlait két és fél év múlva ingyen elengedjék - 2023 nyarán a klubtörténet harmadik legdrágább igazolása volt azzal, hogy hetvenmillió eurót fizettek ki játékjogáért az RB Leipzignek - így nem csoda, hogy a klub hamarosan lépni szeretne.

Szoboszlai jelenlegi szerződése szerint minden héten 150 ezer brit fontot, átszámítva 66 millió forintot keres a Liverpoolban - a hírek szerint ez a többszörösére ugrana új szerződésében.

A játékos maga persze vonakodott bármit is elárulni, azt sem, hogy megkezdődtek-e már maguk a tárgyalások. Mindennek ellenére van olyan szakíró, aki szerint a középpályás új szerződésével bőven az elitbe kerülne az angol bajnokságban, és nem kizárt, hogy 300-400 ezer forintra ugrik majd heti bére.

Toplista, itt jövök!

Szoboszlai jelenlegi fizetése bőven nem a legmagasabbnak számít: a legelső helyezett régi jó barátja és egykori csapattársa, a Manchester City-t szolgáló Erling Haaland. A norvég szupersztár heti 525 ezer fontot kaszál, szerződése pedig még nagyon sokára, 2034-ben jár le - ennek végére összesen több mint 200 millió fontot keres majd.

Rögtön Haaland után Dominik két liverpooli csapattársa jön a rangsorban: Mo Salah hetente 400 ezer, a jelenlegi csapatkapitány Virgil van Dijk pedig 350 ezer fontot keres. Azonban könnyen lehet, hogy hamarosan mindketten kikerülnek a lista elejéről: van Dijk egyre közelebb jár a karrierje végéhez, Mo Salah pedig könnyen lehet, hogy már nem sokáig lesz a Pool focistája.

És mire költi?

Szoboszlai nagyon ritkán beszél a magánéletéről, így a vadiúj sportkocsik szeretetén kívül nehéz arról bármit tudni, mire megy el ennyi pénz. Az azonban biztos, hogy mindig jó tanácsadók veszik körül: néhány éve a saját édesapja mesélt arról, hogy salzburgi, majd lipcsei fizetésének jó részét a focista mindig hazaadta, azt pedig főleg ingatlanbefektetésekben helyezték el - gondolva arra az időre, ha Dominik már nem lesz aktív játékos.

Emellett, mint természetesen mi is megírtuk, a focista nemrég édesapa lett - valószínűsíthető, hogy az ő jövőjére is gondolnak feleségével, ám erről sem tudni pontos részleteket, magánéletüket ugyanis a sajátjánál is jobban védi.

címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA