Nem túlzás ez? Bilincsben vezették ki a kosáredzőt, durva botrány tört ki: elmondta, miért csinálta

Jogi lépéseket fontolgat Benjy Taylor, az amerikai egyetemi bajnokságban érdekelt Tuskegee Egyetem férfi kosárlabdacsapatának vezetőedzője, miután szombaton megbilincselték és levezették a pályáról csapata veresége után - írta a The Guardian.

Reginald Ruffin, a Tuskegee sportigazgatója elmondta, hogy Taylor csupán a biztonsági protokollok betartását próbálta érvényesíteni, amikor a Morehouse futballcsapatának játékosai is beálltak a mérkőzés utáni kézfogó-sorba a kosárlabdázók mellé. Szerinte ez nem megengedhető, mert biztonsági kockázatot jelent. Hozzátette: olyan intézkedések vannak érvényben, amelyek a játékvezetők, a sportolók, az edzők és a nézők védelmét szolgálják.

Az esetről készült videófelvételek gyorsan terjedtek az interneten. A felvételeken látszik, hogy Taylor feldúlt volt, de nem tűnt fizikailag agresszívnek, mielőtt egy rendőr megbilincselte és levezette a pályáról. Az edző ügyvédje, Gregory Reynald Williams szerint Taylor azért avatkozott közbe, mert a Morehouse egy másik csapatának jelen lévő játékosai agresszívan viselkedtek a Tuskegee kosárlabdázóival és azok szüleivel szemben.

Taylort később szabadon engedték, így csatlakozhatott játékosaihoz, amikor elhagyták a csarnokot. Később erről nyilatkozva megalázónak nevezte a történteket.

Szavakat sem találok, és feldúlt vagyok amiatt, ahogyan ma bántak velem. Szívszaggató, hogy mindezt a játékosaimnak, a családomnak és Tuskegee közösségének végig kellett néznie. Mindössze azt akartam elérni, hogy a futballcsapat távozzon, mivel közvetlenül mögöttem jöttek, és trágár szavakat kiabáltak. Nagyon veszélyes helyzet volt

- fogalmazott az edző arról, miért tette mindezt.

Williams közölte, hogy Taylor és jogi csapata polgári per indítását mérlegeli. "Taylor edző tisztességes ember, aki helyesen cselekedett, amikor megvédte csapatát, és megpróbálta lecsillapítani a veszélyes helyzetet. A rendőr ezért cserébe bilincsbe verte" – fogalmazott az ügyvéd.

Taylor 2019 óta irányítja a Tuskegee férfi kosárlabdacsapatát. Az 58 éves szakember korábban a Hawaii és a Chicago State együtteseinél is dolgozott.