Veszélyes és ijesztő bűnözőt bilincsel meg egy rendőr
Sport

Nem túlzás ez? Bilincsben vezették ki a kosáredzőt, durva botrány tört ki: elmondta, miért csinálta

Pénzcentrum
2026. február 2. 12:44

Jogi lépéseket fontolgat Benjy Taylor, az amerikai egyetemi bajnokságban érdekelt Tuskegee Egyetem férfi kosárlabdacsapatának vezetőedzője, miután szombaton megbilincselték és levezették a pályáról csapata veresége után - írta a The Guardian.

Reginald Ruffin, a Tuskegee sportigazgatója elmondta, hogy Taylor csupán a biztonsági protokollok betartását próbálta érvényesíteni, amikor a Morehouse futballcsapatának játékosai is beálltak a mérkőzés utáni kézfogó-sorba a kosárlabdázók mellé. Szerinte ez nem megengedhető, mert biztonsági kockázatot jelent. Hozzátette: olyan intézkedések vannak érvényben, amelyek a játékvezetők, a sportolók, az edzők és a nézők védelmét szolgálják.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az esetről készült videófelvételek gyorsan terjedtek az interneten. A felvételeken látszik, hogy Taylor feldúlt volt, de nem tűnt fizikailag agresszívnek, mielőtt egy rendőr megbilincselte és levezette a pályáról. Az edző ügyvédje, Gregory Reynald Williams szerint Taylor azért avatkozott közbe, mert a Morehouse egy másik csapatának jelen lévő játékosai agresszívan viselkedtek a Tuskegee kosárlabdázóival és azok szüleivel szemben.

Taylort később szabadon engedték, így csatlakozhatott játékosaihoz, amikor elhagyták a csarnokot. Később erről nyilatkozva megalázónak nevezte a történteket.

Szavakat sem találok, és feldúlt vagyok amiatt, ahogyan ma bántak velem. Szívszaggató, hogy mindezt a játékosaimnak, a családomnak és Tuskegee közösségének végig kellett néznie. Mindössze azt akartam elérni, hogy a futballcsapat távozzon, mivel közvetlenül mögöttem jöttek, és trágár szavakat kiabáltak. Nagyon veszélyes helyzet volt

- fogalmazott az edző arról, miért tette mindezt.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Williams közölte, hogy Taylor és jogi csapata polgári per indítását mérlegeli. "Taylor edző tisztességes ember, aki helyesen cselekedett, amikor megvédte csapatát, és megpróbálta lecsillapítani a veszélyes helyzetet. A rendőr ezért cserébe bilincsbe verte" – fogalmazott az ügyvéd.

Taylor 2019 óta irányítja a Tuskegee férfi kosárlabdacsapatát. Az 58 éves szakember korábban a Hawaii és a Chicago State együtteseinél is dolgozott.
Címlapkép: Getty Images
#BOTRÁNY #per #rendőrség #sport #rendőr #amerikai egyesült államok #amerikai #edző #kosárlabda #sportbotrány

