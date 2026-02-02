Jude Bellingham sérülés miatt egy hónapra kidőlt, ami komoly aggodalmat kelt Angliában a vébéfelkészülés előtti pillanatokban.
Nem túlzás ez? Bilincsben vezették ki a kosáredzőt, durva botrány tört ki: elmondta, miért csinálta
Jogi lépéseket fontolgat Benjy Taylor, az amerikai egyetemi bajnokságban érdekelt Tuskegee Egyetem férfi kosárlabdacsapatának vezetőedzője, miután szombaton megbilincselték és levezették a pályáról csapata veresége után - írta a The Guardian.
Reginald Ruffin, a Tuskegee sportigazgatója elmondta, hogy Taylor csupán a biztonsági protokollok betartását próbálta érvényesíteni, amikor a Morehouse futballcsapatának játékosai is beálltak a mérkőzés utáni kézfogó-sorba a kosárlabdázók mellé. Szerinte ez nem megengedhető, mert biztonsági kockázatot jelent. Hozzátette: olyan intézkedések vannak érvényben, amelyek a játékvezetők, a sportolók, az edzők és a nézők védelmét szolgálják.
Az esetről készült videófelvételek gyorsan terjedtek az interneten. A felvételeken látszik, hogy Taylor feldúlt volt, de nem tűnt fizikailag agresszívnek, mielőtt egy rendőr megbilincselte és levezette a pályáról. Az edző ügyvédje, Gregory Reynald Williams szerint Taylor azért avatkozott közbe, mert a Morehouse egy másik csapatának jelen lévő játékosai agresszívan viselkedtek a Tuskegee kosárlabdázóival és azok szüleivel szemben.
Taylort később szabadon engedték, így csatlakozhatott játékosaihoz, amikor elhagyták a csarnokot. Később erről nyilatkozva megalázónak nevezte a történteket.
Szavakat sem találok, és feldúlt vagyok amiatt, ahogyan ma bántak velem. Szívszaggató, hogy mindezt a játékosaimnak, a családomnak és Tuskegee közösségének végig kellett néznie. Mindössze azt akartam elérni, hogy a futballcsapat távozzon, mivel közvetlenül mögöttem jöttek, és trágár szavakat kiabáltak. Nagyon veszélyes helyzet volt
- fogalmazott az edző arról, miért tette mindezt.
Williams közölte, hogy Taylor és jogi csapata polgári per indítását mérlegeli. "Taylor edző tisztességes ember, aki helyesen cselekedett, amikor megvédte csapatát, és megpróbálta lecsillapítani a veszélyes helyzetet. A rendőr ezért cserébe bilincsbe verte" – fogalmazott az ügyvéd.
Taylor 2019 óta irányítja a Tuskegee férfi kosárlabdacsapatát. Az 58 éves szakember korábban a Hawaii és a Chicago State együtteseinél is dolgozott.
Az Újpest FC jelentős erősítést szerzett a német élvonalból: az Augsburgtól érkező Arne Maier személyében tapasztalt középpályással bővült a lila-fehérek kerete.
A Liverpool tárgyalásokat folytat Lutsharel Geertruida kölcsönvételéről; ha azonban ő nem mehet a csapathoz, akkor akár újabb magyar is odakerülhet.
Christian Horner a dublini Európai Autószalonon szólalt meg először nyilvánosan azóta, hogy távozott a Red Bulltól.
Carlos Alcaraz történelmet írt Melbourne-ben: a spanyol teniszező első alkalommal hódította el az ausztrál nyílt teniszbajnokság trófeáját.
Snoop Dogg rapper szerint a Swansea Cityből világszerte ismert klubot lehet építeni, ezért tavaly júliusban kisebbségi részesedést vásárolt a másodosztályú walesi egyesületben.
A Seattle Seahawks a Super Bowl után máris tulajdonost cserélhet: a források szerint a vezetés a döntő után megkezdi a klub értékesítését.
Már történtek próbálkozások a maffia részéről arra, hogy az egy hét múlva kezdődő játékokon ők is minél nagyobbat kaszáljanak.
Irtózatos botrány az NFL-ben: nyakig benne van az Epstein-ügyben egy csapattulajdonos, most mi lesz?
Steve Tischnek, a New York Giants amerikaifutball-csapat társtulajdonosának a neve számos, az Igazságügyi Minisztérium által pénteken nyilvánosságra hozott iratban szerepel.
A West Ham United öt hazai mérkőzésről tiltotta el egyik bérletesét, amiért a múlt szombati meccsen a klubvezetés távozását követelő transzparenst tartott fel.
A kapus beszállt a nézőtéri verekedésbe, kiállítása után nem ment ki a csarnokból. A bizottság pedig nem kegyelmezett.
Meg vannak számlálva Kerkez napjai a Liverpool kezdőjében? Megszólalt az angol válogatott legendája, sejtelmes választ adott
Természetesen Kerkez még nagyon fiatal, és nem szabad elfelejteni, hogy rendkívül magas mércéhez mérik.
Ellenfelet kapott a Fradi az Európa-ligában: ismerős csapattal mérkőznek Dibuszék a következő körért
A Ferencváros a 12. helyen zárta az Európa-liga alapszakaszát, így a rájátszásban a bolgár Ludogorec ellen folytatja szereplését.
Péntek délben elkészült a Bajnokok Ligája rájátszásának sorsolása, amely több rangadót és érdekes visszatérést is tartogat.
Az amerikai Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) ügynökei a tervek szerint bevándorlási ellenőrzéseket tartanak a jövő vasárnapi, Santa Clarában rendezett Super Bowl idején.
Iga Swiatek megvédte Coco Gauff-ot, aki arról panaszkodott, hogy minden pillanatban kamerák figyelik őket a teniszversenyeken.
A január 18-i döntőben történtek miatt Szenegál és Marokkó együtt közel egymillió dollárnyi büntetést kapott.
A zöld-fehérek győzelem esetén biztosan a nyolcaddöntőbe jutnak, döntetlennél más eredmények is befolyásolják a sorsukat.
A korábbi magyar klasszis, Liu Shaoang bekerült az ötfős keretbe, testvére, Liu Shaolin Sándor viszont kimaradt.
