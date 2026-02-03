2026. február 3. kedd Balázs
London, Egyesült Királyság - 2013. július 31: Emirates Stadion. Az Ashburton Grove, amelyet szponzori okokból Emirates Stadionként vagy egyszerűen csak The Emirates néven ismernek, az Arsenal otthona.
Sport

Kiröhögte a United-legendát az Arsenal vezetőedzője: így látja csapata esélyeit Arteta

Pénzcentrum
2026. február 3. 14:44

Mikel Arteta nevetve utasította vissza Paul Scholes kritikáját, amely szerint az Arsenal lenne a Premier League történetének legunalmasabb bajnokcsapata - írta meg a The Guardian.

Paul Scholes még bő egy hete nyilatkozott úgy, hogy szerinte az Arsenal lenne a Premier League történetének legunalmasabb bajnokcsapata, elsősorban a támadósor szerény góltermelése és a rögzített helyzetekre való erős támaszkodása miatt. A volt Manchester United-középpályás arra mutatott rá, hogy a londoniak házi gólkirálya Viktor Gyökeres mindössze hat találattal áll a bajnokságban, miközben a csapat 17 gólt szerzett pontrúgásokból – hármat többet, mint bármely más együttes.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta a bírálatot mosolyogva söpörte félre. Azt hangsúlyozta, hogy külföldön épp az ellenkező visszajelzéseket kapja: csapatát Európa egyik legizgalmasabb együtteseként emlegetik, amely rengeteg gólt szerez, és sok mérkőzésen marad kapott gól nélkül. 

Anglia
Arsenal
Piaci érték: 1 270M €
Jelenlegi helyezés: #1
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
1.
Arsenal
24
16
5
3
46
17
29
53
2.
Manchester City
24
14
5
5
49
23
26
47
3.
Aston Villa
24
14
4
6
35
26
9
46
Adatlap létrehozva: 2026.02.03.

A londoni gárda 3–2-es előnnyel várja a Chelsea elleni Ligakupa-elődöntő mai visszavágóját az Emirates Stadionban. Az Arsenal legutóbb 1993-ban, George Graham irányításával hódította el a trófeát, és azóta kilenc tétmérkőzés óta veretlen a Chelsea ellen.

A szombati, magabiztos Leeds elleni győzelemmel a csapat hat pontra növelte előnyét a tabella élén a Manchester City előtt. Arteta szerint kulcsfontosságú a lendület megőrzése és az, hogy sikerüljön bejutni a döntőbe.

A csapat meg van győződve arról, hogy képesek vagyunk rá. Néhány játékos még soha nem nyert trófeát, számukra ez lenne az első alkalom

– fogalmazott Arteta.

A Chelsea vezetőedzője, Liam Rosenior nem zárta ki, hogy megpróbálják kihasználni az Arsenal időnként tapasztalható hazai bizonytalanságát. "Meglátjuk" – felelte mosolyogva. Hozzátette, hogy kerete bizonyította már, képes a nagy meccseken is helytállni: Enzo Fernández világbajnok, a csapat pedig tavaly két trófeát is begyűjtött.

A Chelsea-ből várhatóan hiányozni fog Jamie Gittens, aki szombaton combizomhúzódást szenvedett. Az is kérdéses, hogy Estêvão Willian visszatér-e a visszavágóra, miután személyes okokból Brazíliába utazott.
