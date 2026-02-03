Kiröhögte a United-legendát az Arsenal vezetőedzője: így látja csapata esélyeit Arteta

Mikel Arteta nevetve utasította vissza Paul Scholes kritikáját, amely szerint az Arsenal lenne a Premier League történetének legunalmasabb bajnokcsapata - írta meg a The Guardian.

Paul Scholes még bő egy hete nyilatkozott úgy, hogy szerinte az Arsenal lenne a Premier League történetének legunalmasabb bajnokcsapata, elsősorban a támadósor szerény góltermelése és a rögzített helyzetekre való erős támaszkodása miatt. A volt Manchester United-középpályás arra mutatott rá, hogy a londoniak házi gólkirálya Viktor Gyökeres mindössze hat találattal áll a bajnokságban, miközben a csapat 17 gólt szerzett pontrúgásokból – hármat többet, mint bármely más együttes.

Az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta a bírálatot mosolyogva söpörte félre. Azt hangsúlyozta, hogy külföldön épp az ellenkező visszajelzéseket kapja: csapatát Európa egyik legizgalmasabb együtteseként emlegetik, amely rengeteg gólt szerez, és sok mérkőzésen marad kapott gól nélkül.

Anglia Arsenal Piaci érték: 1 270M € Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #1 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 1. Arsenal 24 16 5 3 46 17 29 53 2. Manchester City 24 14 5 5 49 23 26 47 3. Aston Villa 24 14 4 6 35 26 9 46 Adatlap létrehozva: 2026.02.03.

A londoni gárda 3–2-es előnnyel várja a Chelsea elleni Ligakupa-elődöntő mai visszavágóját az Emirates Stadionban. Az Arsenal legutóbb 1993-ban, George Graham irányításával hódította el a trófeát, és azóta kilenc tétmérkőzés óta veretlen a Chelsea ellen.

A szombati, magabiztos Leeds elleni győzelemmel a csapat hat pontra növelte előnyét a tabella élén a Manchester City előtt. Arteta szerint kulcsfontosságú a lendület megőrzése és az, hogy sikerüljön bejutni a döntőbe.

A csapat meg van győződve arról, hogy képesek vagyunk rá. Néhány játékos még soha nem nyert trófeát, számukra ez lenne az első alkalom

– fogalmazott Arteta.

A Chelsea vezetőedzője, Liam Rosenior nem zárta ki, hogy megpróbálják kihasználni az Arsenal időnként tapasztalható hazai bizonytalanságát. "Meglátjuk" – felelte mosolyogva. Hozzátette, hogy kerete bizonyította már, képes a nagy meccseken is helytállni: Enzo Fernández világbajnok, a csapat pedig tavaly két trófeát is begyűjtött.

A Chelsea-ből várhatóan hiányozni fog Jamie Gittens, aki szombaton combizomhúzódást szenvedett. Az is kérdéses, hogy Estêvão Willian visszatér-e a visszavágóra, miután személyes okokból Brazíliába utazott.