Toto Wolff határozottan visszautasította a riválisok vádjait a Mercedes új motorjának szabályosságával kapcsolatban.
Kiröhögte a United-legendát az Arsenal vezetőedzője: így látja csapata esélyeit Arteta
Mikel Arteta nevetve utasította vissza Paul Scholes kritikáját, amely szerint az Arsenal lenne a Premier League történetének legunalmasabb bajnokcsapata - írta meg a The Guardian.
Paul Scholes még bő egy hete nyilatkozott úgy, hogy szerinte az Arsenal lenne a Premier League történetének legunalmasabb bajnokcsapata, elsősorban a támadósor szerény góltermelése és a rögzített helyzetekre való erős támaszkodása miatt. A volt Manchester United-középpályás arra mutatott rá, hogy a londoniak házi gólkirálya Viktor Gyökeres mindössze hat találattal áll a bajnokságban, miközben a csapat 17 gólt szerzett pontrúgásokból – hármat többet, mint bármely más együttes.
Az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta a bírálatot mosolyogva söpörte félre. Azt hangsúlyozta, hogy külföldön épp az ellenkező visszajelzéseket kapja: csapatát Európa egyik legizgalmasabb együtteseként emlegetik, amely rengeteg gólt szerez, és sok mérkőzésen marad kapott gól nélkül.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
1.
Arsenal
|
24
|
16
|
5
|
3
|
46
|
17
|
29
|
53
|
2.
Manchester City
|
24
|
14
|
5
|
5
|
49
|
23
|
26
|
47
|
3.
Aston Villa
|
24
|
14
|
4
|
6
|
35
|
26
|
9
|
46
A londoni gárda 3–2-es előnnyel várja a Chelsea elleni Ligakupa-elődöntő mai visszavágóját az Emirates Stadionban. Az Arsenal legutóbb 1993-ban, George Graham irányításával hódította el a trófeát, és azóta kilenc tétmérkőzés óta veretlen a Chelsea ellen.
A szombati, magabiztos Leeds elleni győzelemmel a csapat hat pontra növelte előnyét a tabella élén a Manchester City előtt. Arteta szerint kulcsfontosságú a lendület megőrzése és az, hogy sikerüljön bejutni a döntőbe.
A csapat meg van győződve arról, hogy képesek vagyunk rá. Néhány játékos még soha nem nyert trófeát, számukra ez lenne az első alkalom
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
– fogalmazott Arteta.
A Chelsea vezetőedzője, Liam Rosenior nem zárta ki, hogy megpróbálják kihasználni az Arsenal időnként tapasztalható hazai bizonytalanságát. "Meglátjuk" – felelte mosolyogva. Hozzátette, hogy kerete bizonyította már, képes a nagy meccseken is helytállni: Enzo Fernández világbajnok, a csapat pedig tavaly két trófeát is begyűjtött.
A Chelsea-ből várhatóan hiányozni fog Jamie Gittens, aki szombaton combizomhúzódást szenvedett. Az is kérdéses, hogy Estêvão Willian visszatér-e a visszavágóra, miután személyes okokból Brazíliába utazott.
A World Aquatics és a magyar szervezők rögzítették a június 26. és július 18. közötti esemény részletes menetrendjét.
Megvan az egyezség, a személyes feltételekben is sikerült megegyezni, már csak az orvosi vizsgálat van hátra: ilyenkor jön az orvosi vizsgálat a focistáknak.
Az NB II 16. fordulójában a Szentlőrinc 5–3-ra legyőzte a Budafokot, Kocsis Bence látványos félpályás góllal mutatkozott be új csapatában.
A 26 éves középpályás ősszel igazolt Portugáliába, ahol eddig csak csereként kapott lehetőséget.
Djokovic egykori ütője 540 ezer dollárért cserélt gazdát, jócskán megdöntve a korábbi csúcsot, amelyet Carlos Alcaraz wimbledoni ütője tartott.
Az edzőt bilincsben vezették ki a teremből, emiatt most jogi lépéseket fontolgat.
Jude Bellingham sérülés miatt egy hónapra kidőlt, ami komoly aggodalmat kelt Angliában a vébéfelkészülés előtti pillanatokban.
A 72 éves Felix Magath ismét jelezte, hogy szívesen visszatérne a kispadra, és ezúttal egykori klubjánál, a Werder Bremennél vállalna szerepet.
NFL Super Bowl 2026: itt a kezdés időpontja, a fellépők és a résztvevő csapatok - hol nézheted az NFL döntőjét?
Itt találsz minden fontos tudnivalót az NFL döntőjéről! Kik játszanak, hol lesz a meccs, hol tudod megnézni? Ki lesz az idei sztárfellépő? Mikor kezdődik a...
Az Újpest FC jelentős erősítést szerzett a német élvonalból: az Augsburgtól érkező Arne Maier személyében tapasztalt középpályással bővült a lila-fehérek kerete.
A Liverpool tárgyalásokat folytat Lutsharel Geertruida kölcsönvételéről; ha azonban ő nem mehet a csapathoz, akkor akár újabb magyar is odakerülhet.
Christian Horner a dublini Európai Autószalonon szólalt meg először nyilvánosan azóta, hogy távozott a Red Bulltól.
Carlos Alcaraz történelmet írt Melbourne-ben: a spanyol teniszező első alkalommal hódította el az ausztrál nyílt teniszbajnokság trófeáját.
Snoop Dogg rapper szerint a Swansea Cityből világszerte ismert klubot lehet építeni, ezért tavaly júliusban kisebbségi részesedést vásárolt a másodosztályú walesi egyesületben.
A Seattle Seahawks a Super Bowl után máris tulajdonost cserélhet: a források szerint a vezetés a döntő után megkezdi a klub értékesítését.
Már történtek próbálkozások a maffia részéről arra, hogy az egy hét múlva kezdődő játékokon ők is minél nagyobbat kaszáljanak.
Irtózatos botrány az NFL-ben: nyakig benne van az Epstein-ügyben egy csapattulajdonos, most mi lesz?
Steve Tischnek, a New York Giants amerikaifutball-csapat társtulajdonosának a neve számos, az Igazságügyi Minisztérium által pénteken nyilvánosságra hozott iratban szerepel.
A West Ham United öt hazai mérkőzésről tiltotta el egyik bérletesét, amiért a múlt szombati meccsen a klubvezetés távozását követelő transzparenst tartott fel.
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
-
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!