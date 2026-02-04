A Nemzetközi Olimpiai Bizottság milánói ülésén vált hivatalossá, hogy jelenleg egyedül Svájc pályázik a 2038-as téli olimpiai játékok rendezésére.
Tour de Hongrie 2026: megszólalt a magyar kapitány a versenyről, szerinte így szerepelhetnek a magyarok
Dér Zsolt szövetségi kapitány szerint nagy kihívásokat rejtő a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny kedden bemutatott útvonala, ugyanakkor úgy véli, az összetettben lehet hazai bringás a legjobb ötben, tízben.
Dér Zsolt az MTI-nek arról beszélt, hogy az elmúlt néhány évben rendre izgalmas volt a magyar körverseny útvonala, amely a meglátása szerint ezúttal is jól van felépítve.
A 47. Tour de Hongrie csapatbemutatójának május 12-én Gyula ad otthont, majd másnap innen Békéscsabára teker a mezőny a sprintereknek kedvező útvonalon. A második, ugyancsak sík etapot Szarvas és Paks között teljesítik a bringások, majd egy újabb mezőnyhajrát ígérő szakaszra kerül sor Kaposvár és Szekszárd között.
A királyetap az idén - a magyar történelem egyik legjelentősebb csatájának 500. évfordulójára emlékező - Mohácsról rajtol, a kerékpárosoknak négyszer is le kell küzdeniük a pécsi Bárány út emelkedőjét, mielőtt az Állatkertnél célba érnek. Az utolsó versenynap Balatonalmádiból indul, a kiszámíthatatlan, karakterében leginkább belga egynaposokra emlékeztető táv végén Veszprémben zárul a viadal.
Dér Zsolt szerint a verseny végkimenetele az utolsó szakaszig bizonytalan lesz, ez nemcsak a kerékpárosoknak, hanem a nézőknek is izgalmat biztosít.
Nagy kihívásokat rejt ez az útvonal, de lesznek olyan versenyzőink, akik tisztességesen helyt tudnak állni, és lesz kinek szurkolni. Úgy gondolom, hogy ott lesznek a szakaszok végjátékaiban, az összetettben egy top ötös vagy tízes eredmény is benne van a pakliban
- utalt a szövetségi kapitány arra, hogy tavaly Feldhoffer Bálint hetedik lett az összetettben.
Dér Zsolt bízik a magyar kerékpárosok jó teljesítményében, miképp abban is, hogy a fiatal bringások ugyancsak meg tudják mutatni magukat a hazai utakon. Kitért a hétvégi hulsti terepkerékpáros világbajnokságra is, amely értékelése szerint az "egyik legerősebb vb-szereplés volt magyar szempontból". A Vas testvérek révén két kategóriában is volt a legjobb tízben magyar versenyző: a szakágban Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes Blanka remek versenyzéssel negyedik lett a felnőtt női mezőnyben, míg öccse, a felnőttek között ob-ezüstérmes Barnabás a férfiak U23-as versenyében hatodikként ért célba.
Friss és élő eredmények, hírek a Sportonlineon; KATTINTS!
Ebben a korosztályban a felnőtt magyar bajnok Takács Zsombor a tavalyi 13. helyét megközelítve ezúttal 15. lett. A junior férfiaknál a korosztályos magyar bajnok Berencsi Benedek 18. lett a 60 fős mezőnyben, míg az U23-as nőknél a felnőttek között magyar bajnok Bruchner Regina a 17. helyen ért célba. Így valamennyi magyar induló a legjobb húszban végzett a hollandiai vb-n.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Nagyon büszkék vagyunk a versenyzőinkre, közülük többen is azt mondták, hogy ebben a cyclocross-szezonban ez volt a legjobb és legsikeresebb versenyük nemcsak eredmény, hanem teljesítmény szempontjából is, talán a saját elvárásaikat is felülmúlták
- mutatott rá Dér Zsolt, aki szerint pozitív, hogy ilyen jól bizonyítottak a magyar bringások a nehéz pályán.
Vas Blanka kapcsán azt mondta, a terepkerékpáros idénye hullámzó volt, az előre tervezett hosszú kihagyás viszont, amelyet az edzésre és az alapozásra fordított, jól sikerült.
Mindig magasak magával szemben az elvárásai, olyan kerékpáros, akiben a győztes mentalitás és a maximalizmus benne van. Ezúttal viszont talán valamilyen szinten elvárások nélkül vágott neki a vb-nek, pont azért, mert az előző versenyek felemásan sikerültek, és a szezonja legjobb versenyét futotta Hulstban: nagyon erős volt, jól és okosan versenyzett, jó döntéseket hozott
- hangsúlyozta a szövetségi kapitány.
Vas volt már negyedik hegyikerékpárban olimpián, országúton világbajnokságon és ötkarikás játékokon is, ezúttal viszont saját értékelése alapján ennek a helyezésnek nagyon tudott örülni, így Dér Zsolt szerint is sikernek könyvelhető el.
Súlyos edzésbalesetet szenvedett a norvég alpesi síző, Fredrik Möller, így veszélybe került a szereplése a pénteken kezdődő téli olimpián.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság új elnöke, Kirsty Coventry eddig a legvilágosabb jelzést adta arra, hogy Oroszország visszatérhet a 2028-as los angeles-i olimpián.
Itt a Tour de Hongrie 2026 útvonal: ezeken a településeken megy keresztül idén a 47. Magyar Kerékpáros Körverseny
Kiderült a Tour de Hongrie 2026-os útvonala, mely idén Dél-Magyarországra fókuszál.
Robert Kraft, a New England Patriots tulajdonosa – korábbi vezetőedzőjéhez, Bill Belichickhez hasonlóan – nem került be a Pro Football Hall of Fame idei évfolyamába.
Néhány hete még biztosnak tűnt, hogy a West Ham, a Burnley és a Wolves búcsúzik a Premier League-től, azóta azonban váratlanul kiéleződött a kiesés elleni...
Nagy dobásra készül a FIFA-elnök Infantino: teljesen kiakadtak Ukrajnában, az oroszok várják a lépést
Felelőtlennek és infantilisnek nevezte Matvii Bidnyi ukrán sportminiszter Gianni Infantinót, amiért az jelezte: kész megfontolni az Oroszország elleni futballtilalom feloldását.
Mikel Arteta nevetve utasította vissza Paul Scholes kritikáját, amely szerint az Arsenal lenne a Premier League történetének legunalmasabb bajnokcsapata.
Toto Wolff határozottan visszautasította a riválisok vádjait a Mercedes új motorjának szabályosságával kapcsolatban.
Közel vagyunk egy hatalmas teniszbotrányhoz: még mindig a pénzen vitatkoznak, nem engednek a játékosok
A teniszvilágban egyre élesebb vita zajlik a pénzdíjakról: a világ tíz legjobb férfi és női játékosa visszautasította a Grand Slam-tornák ajánlatát.
A félrediagnosztizálás miatt a felépülés elhúzódik, és hónapokkal később sem teljes az állapota, de még nem adta fel.
Meg vannak számlálva Ronaldo napjai Szaúd-Arábiában? Nagyon kiakadt csapatára a világsztár, ez lehet az oka
Bizonytalanná vált Cristiano Ronaldo jövője az Al-Nassrnál: a negyvenéves portugál sztár kimaradt a csapat hétfői, az Al-Riyadh elleni mérkőzésének keretéből.
A World Aquatics és a magyar szervezők rögzítették a június 26. és július 18. közötti esemény részletes menetrendjét.
Megvan az egyezség, a személyes feltételekben is sikerült megegyezni, már csak az orvosi vizsgálat van hátra: ilyenkor jön az orvosi vizsgálat a focistáknak.
Az NB II 16. fordulójában a Szentlőrinc 5–3-ra legyőzte a Budafokot, Kocsis Bence látványos félpályás góllal mutatkozott be új csapatában.
A 26 éves középpályás ősszel igazolt Portugáliába, ahol eddig csak csereként kapott lehetőséget.
Djokovic egykori ütője 540 ezer dollárért cserélt gazdát, jócskán megdöntve a korábbi csúcsot, amelyet Carlos Alcaraz wimbledoni ütője tartott.
Az edzőt bilincsben vezették ki a teremből, emiatt most jogi lépéseket fontolgat.
Jude Bellingham sérülés miatt egy hónapra kidőlt, ami komoly aggodalmat kelt Angliában a vébéfelkészülés előtti pillanatokban.
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
-
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!