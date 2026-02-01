A Liverpool tárgyalásokat folytat Lutsharel Geertruida kölcsönvételéről; ha azonban ő nem mehet a csapathoz, akkor akár újabb magyar is odakerülhet.
Bombaigazolás Újpesten: innen még sose hoztak senkit a lilák, vajon vele elindulnak felfelé?
Az Újpest FC jelentős erősítést szerzett a német élvonalból: az Augsburgtól érkező Arne Maier személyében tapasztalt középpályással bővült a lila-fehérek kerete. A 27 éves futballista megszerzésében kulcsszerepe volt Dárdai Pál sportigazgatónak, akivel korábban már dolgozott együtt.
A magyar élvonalbeli labdarúgóklub bejelentése szerint sikerült megállapodniuk az Augsburggal a középpályás végleges átigazolásáról. Maier komoly múlttal rendelkezik a német futballban: a Hertha BSC akadémiáján nevelkedett, ahol hosszú éveken át Dárdai Pál irányítása alatt fejlődött. Ez a korábbi munkakapcsolat most döntőnek bizonyult az átigazolás létrejöttében, mivel az Újpest új sportigazgatójaként Dárdai személyesen járt közben a játékos megszerzéséért.
A Megyeri útra érkező futballista jelentős tapasztalatot hoz magával. A 186 centiméter magas középpályás közel kétszáz mérkőzésen szerepelt a Bundesligában, ami önmagában is jelzi rutinját és megbízhatóságát a legmagasabb szinten. Pályafutása során nemzetközi sikereket is elért: tagja volt az U21-es Európa-bajnokságot nyerő német válogatottnak, és három alkalommal a felnőtt nemzeti csapatban is bizalmat kapott.
Számomra egyértelmű volt, hogy új kihívást szeretnék vállalni a karrieremben, és rendkívül motivált vagyok, hogy ezt itt, Budapesten tehetem meg. Az Újpest hihetetlenül ambiciózus, és nagy célokat tűzött ki maga elé a jövőre nézve. Minden tapasztalatommal és erősségemmel segíteni szeretném a klubot ezeknek a céloknak az elérésében, és döntő tényező szeretnék lenni ebben. A vezetőkkel, köztük Dárdai Pállal folytatott megbeszélések motiválóak és bizalomgerjesztők voltak, a teljesítményemmel szeretném meghálálni a belém vetett bizalmat
– idézi a klub Maier szavait az átigazolás bejelentése után.
Az Újpest számára Maier szerződtetése egyértelműen minőségi erősítést jelent, hiszen olyan játékosról van szó, aki élvonalbeli tapasztalata és nemzetközi rutinja révén azonnal bevethető lehet a magyar bajnokságban. Annyi bizonyos, hogy az Újpestnek minden erősítésre szüksége van: 2026-ban még csak egyetlen pontot szereztek két forduló alatt, és bár tegnap is megvoltak a helyzeteik, végül egy kései góllal otthon kaptak ki a Puskás Akadémiától.
címlapkép: Kovács Márton, MTI/MTVA
