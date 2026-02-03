Néhány hete még biztosnak tűnt, hogy a West Ham, a Burnley és a Wolves búcsúzik a Premier League-től, azóta azonban váratlanul kiéleződött a kiesés elleni...
Mi van itt, leszámolás? A legendás edző után a csapattulajdonossal is elbántak az NFL-ben
Robert Kraft, a New England Patriots tulajdonosa – korábbi vezetőedzőjéhez, Bill Belichickhez hasonlóan – nem került be a Pro Football Hall of Fame idei évfolyamába, jelentette az ESPN.
Az ESPN értesülései szerint a Hall of Fame történetében első alkalommal döntőbe jutott Kraft nem kapta meg a szükséges számú szavazatot az 50 tagú bizottságtól. A 2026-os évfolyamot csütörtök este jelentik be a San Franciscóban rendezett NFL Honors-gálán.
A 2025-ben bevezetett új szavazási rendszer sajátos helyzetet teremtett: Kraft és Belichick végül egymás ellen versenyeztek. Kraft a közreműködők, Belichick pedig az edzők kategóriájában volt döntős. Rajtuk kívül Roger Craig, Ken Anderson és L.C. Greenwood alkotja az öt jelöltből álló mezőnyt.
A szavazók három nevet választhatnak az öt jelölt közül, és aki legalább 40 voksot kap, bekerül a Hírességek Csarnokába. Egytől három főig juthat be így. Ha senki sem éri el a 40 szavazatos küszöböt, automatikusan a legtöbb voksot kapó jelöltet iktatják be. Egy új szabály értelmében az edzők már egy évvel visszavonulásuk után jelölhetők, a korábbi öt év helyett.
A Pénzcentrum múlt héten számolt be arról, hogy Belichick sem kapta meg a szükséges 40 szavazatot, ami éles kritikákat váltott ki a szavazási rendszerrel szemben. Kraft akkor közleményben állt ki egykori edzője mellett:
Ő minden idők legnagyobb edzője, és vitathatatlanul megérdemli, hogy egyhangúlag, első jelölésre beválasszák a Hall of Fame-be
- fogalmazott némileg dühösen akkor Kraft.
Kraft kimaradása véget vet azoknak a találgatásoknak, amelyek szerint a tulajdonos támogatottsága vette volna el Belichick szavazatait. Egyes ligaforrások ugyanakkor úgy vélik, hogy már önmagában a szavazási rendszer is oda vezethet, hogy a jelöltek kölcsönösen gyengítik egymás támogatottságát.
Roger Goodell, a liga vezetője hétfőn azt mondta, hogy szerinte mindketten előbb-utóbb bekerülnek a Hírességek Csarnokába.
Belichick pályafutása önmagáért beszél, ahogy a Patriotsé és Robert Krafté is. Kivételes teljesítményt nyújtottak, és hiszem, hogy mindketten Hall of Fame-tagok lesznek
– mondta.
Így abban az évben, amikor a Patriots sokak meglepetésére bejutott a Super Bowl LX döntőjébe, a franchise hat bajnoki címét megszerző páros egyik tagja sem kerül be a Hírességek Csarnokába. A döntőről itt írtunk előzetest:
A Patriots jelenleg a Pittsburgh Steelersszel holtversenyben vezeti a Super Bowl-győzelmek örökranglistáját. Ha vasárnap nyernek, egyedüli csúcstartók lesznek – és mind a hat eddigi győzelmüket Kraft tulajdonlása alatt érték el.
Mielőtt Kraft 1994-ben megvásárolta a csapatot, a Patriots 225 győzelemmel rendelkezett. Azóta 374 sikerig jutottak, köztük hat Super Bowl-győzelemig. Belichick 2000-es kinevezése után 18 év alatt hat bajnoki címet és további három döntős szereplést ért el a csapattal. Összesen 333 győzelmével – az alapszakasz és a rájátszás mérkőzéseit együtt számolva – a valaha volt második legsikeresebb edző Don Shula mögött.
Kraft tulajdonlása alatt a Patriots tízszer jutott be a Super Bowlba, ami rekord az NFL-ben. A csapat már a harmadik közös szezonjukban döntőt játszott Bill Parcells irányításával, majd kilencszer Belichickkel.
Kraftot először 2013-ban jelölték, azóta minden évben esélyesként tartották számon. Tavaly a kilenc elődöntős egyikeként még nem jutott tovább, akkor Ralph Hay, az NFL egyik alapítója előzte meg. Idén először lett döntős a közreműködők kategóriájában, de továbbra sem csatlakozhat a már beiktatott tulajdonosokhoz: Jerry Joneshoz, Pat Bowlenhez, Eddie DeBartolo Jr.-hoz, Ralph Wilsonhoz és Dan Rooneyhoz.
