Mogyoród, 2025. augusztus 2.George Russell, a Mercedes brit versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíj harmadik szabadedzésén a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 2-án.MTI/Balogh Zoltán
Sport

Élesen odaszólt a riválisoknak a Mercedes-főnök: nagyon ideges lett Toto Wolff

Pénzcentrum
2026. február 3. 13:54

Toto Wolff határozottan visszautasította a riválisok vádjait a Mercedes új motorjának szabályosságával kapcsolatban. A csapatfőnök szerint a többi gyártó egyszerűen elszalasztott egy lehetőséget, és ideje lenne, hogy "kapják össze magukat" - írta meg a The Guardian.

Az új szezon felvezetését alapvetően a Mercedes és a Red Bull erőforrásának jogszerűsége körüli vita határozta meg. Wolff nem zárta ki, hogy egyes istállók óvást nyújtanak be a március 8-i Ausztrál Nagydíj után, amikor az új motorokat először vetik be éles versenykörülmények között.

A nézeteltérés középpontjában az a gyanú áll, hogy a két csapat a szabályozás egy kiskapuját kihasználva növelte a kompressziós arányt. A szabályzat 16:1-es arányt ír elő, amelyet álló autónál mérnek. A feltételezések szerint mindkét istálló bizonyos alkatrészek hőtágulását használja ki, így menet közben akár 18:1-es arányt is elérhetnek. Ez körönként nagyjából 0,3 másodperces előnyt jelenthetne, miközben a motor hideg állapotban még megfelel az előírásoknak.

Az Audi, a Ferrari és a Honda írásban panaszt nyújtott be a Nemzetközi Automobil Szövetségnél (FIA). A szövetség már az első teszt előtt napirendre vette az ügyet, de egyelőre nem született végleges megoldás vagy állásfoglalás.

Az új Mercedes, a W17 bemutatóján Wolff kemény hangnemben üzent a riválisoknak.

Nem értem, miért foglalkoznak egyesek inkább azzal, mit csinálnak mások, és miért vitatkoznak egy teljesen egyértelmű ügyről. Az FIA-val végig pozitív volt a kommunikációnk. Kapják össze magukat! Titkos megbeszéléseket tartanak, titkos leveleket küldözgetnek, és nem létező tesztelési módszereket próbálnak kitalálni. Talán kifogásokat keresnek, mielőtt még elkezdődne a szezon?

– fogalmazott.

Wolff kitart amellett, hogy az FIA szabályosnak minősítette a Mercedes erőforrását. "Az erőforrás megfelel a szabályzatnak. Ezt mondta az FIA, és ezt erősítette meg az elnök, Mohammed ben Szulajem is" – jelentette ki.

Arra a kérdésre, számít-e óvásra Melbourne-ben, a csapatfőnök így válaszolt: "Az erőforrás megfelel az elfogadott ellenőrzési módszereknek. Minden másról nem tudok felelősen nyilatkozni. Várjuk ki a fejleményeket, de mi teljes mértékben biztosak vagyunk a dolgunkban."

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
