gyászhír
Sport

Gyászol a magyar sportközösség: meghalt a világ-és Európa-bajnok dartsversenyző

Pénzcentrum
2026. január 29. 12:23

Az egészségügyben töltött évtizedek után, 2022-es májátültetését követően a szervátültetettek dartsversenyein Európa- és világbajnoki címet szerzett Márta Éva Gabriella. 

Márta Éva Gabriella halálával nemcsak a családja veszített el valakit, hanem az egészségügyi dolgozók közössége is búcsúzik egy olyan kollégától, aki pályafutása során következetesen a nehezebb, de helyesnek tartott utat választotta - írja megemlékezésében a Magyar Szervátültetettek Szövetsége. 

Szakmai pályafutása alatt elsajátította a műtői munka összetett világát, és a pandémia legnehezebb időszakában is helytállt. Munkáját nem puszta feladatnak, hanem hivatásnak tekintette, ahol a felelősségvállalás, a kitartás és a választott életúthoz való hűség határozta meg döntéseit.

Életének fordulópontja 2022-ben következett be, amikor májátültetésen esett át. Az új szerv számára nem csupán egy sikeres orvosi beavatkozást jelentett, hanem második esélyt az életre. A transzplantációt követően a darts sportágban talált új célokat és kapaszkodót. Először Európai-bajnoki címre vágyott, majd – már a végzetes diagnózis ismeretében – a világbajnoki cím megszerzése adott számára újabb motivációt.

Mindkét célját elérte: Portugáliában Európa-bajnoki aranyérmet szerzett, majd Drezdában, a Szervátültetettek Világjátékán világbajnok lett. Ezeket az eredményeket úgy érte el, hogy közben folyamatos kezelésekre járt, és mindennapjai részévé vált a betegség okozta félelem és kimerültség. Ennek ellenére rendszeresen edzett, mert számára a pillanatnyi gyengeség soha nem jelentette a végleges feladást.
Címlapkép: Getty Images
#egészségügy #gyász #sport #halál #betegség #műtét #pandémia #meghalt #világbajnok #darts

