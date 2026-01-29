Január 1-jétől szigorúbb szabályok szerint zajlanak a hivatalos horgászversenyek Magyarországon. A MOHOSZ új versenyszabályzata egyértelmű tiltásokat vezet be, az alkoholfogyasztástól a dohányzásig.
Gyászol a magyar sportközösség: meghalt a világ-és Európa-bajnok dartsversenyző
Az egészségügyben töltött évtizedek után, 2022-es májátültetését követően a szervátültetettek dartsversenyein Európa- és világbajnoki címet szerzett Márta Éva Gabriella.
Márta Éva Gabriella halálával nemcsak a családja veszített el valakit, hanem az egészségügyi dolgozók közössége is búcsúzik egy olyan kollégától, aki pályafutása során következetesen a nehezebb, de helyesnek tartott utat választotta - írja megemlékezésében a Magyar Szervátültetettek Szövetsége.
Szakmai pályafutása alatt elsajátította a műtői munka összetett világát, és a pandémia legnehezebb időszakában is helytállt. Munkáját nem puszta feladatnak, hanem hivatásnak tekintette, ahol a felelősségvállalás, a kitartás és a választott életúthoz való hűség határozta meg döntéseit.
Életének fordulópontja 2022-ben következett be, amikor májátültetésen esett át. Az új szerv számára nem csupán egy sikeres orvosi beavatkozást jelentett, hanem második esélyt az életre. A transzplantációt követően a darts sportágban talált új célokat és kapaszkodót. Először Európai-bajnoki címre vágyott, majd – már a végzetes diagnózis ismeretében – a világbajnoki cím megszerzése adott számára újabb motivációt.
Mindkét célját elérte: Portugáliában Európa-bajnoki aranyérmet szerzett, majd Drezdában, a Szervátültetettek Világjátékán világbajnok lett. Ezeket az eredményeket úgy érte el, hogy közben folyamatos kezelésekre járt, és mindennapjai részévé vált a betegség okozta félelem és kimerültség. Ennek ellenére rendszeresen edzett, mert számára a pillanatnyi gyengeség soha nem jelentette a végleges feladást.
Feltették a nagy kérdést Novak Djokovicnak: Federer, Nadal, vagy ő a legjobb? Videón a csattanós válasz!
Novak Djokovic az Australian Openen tartott sajtótájékoztatón visszautasította, hogy Jannik Sinner és Carlos Alcaraz üldözőjének állítsák be.
Cam Skattebo, a New York Giants futójátékosa a szezon fáradalmai után Mexikóban pihen barátnőjével, Chloe Rodriguezzel.
Eszetlen összeget költöttek erre a futballklubok 2025-ben: kijöttek a friss számok, le fog esni az állad
A FIFA friss jelentése szerint rekordot jelentő, több mint 13 milliárd dollárt költöttek a labdarúgóklubok nemzetközi átigazolásokra 2025-ben.
Kisebb autóbaleset érte a Tottenham Hotspur két játékosát a Frankfurt elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre utazva, de várhatóan mindketten pályára léphetnek.
Óriási bejelentés érkezett a Forma-1 legendájáról: immár hivatalos, a Ferrariban folytatja Robert Kubica
Kubica tavaly történelmet írt, amikor első lengyelként megnyerte a legendás Le Mans-i 24 órás versenyt.
A 2030-as férfi labdarúgó-világbajnokság döntőjét Spanyolországban kellene megrendezni Marokkó helyett – közölte Rafael Louzan, a spanyol labdarúgó-szövetség elnöke.
Giuseppe Commisso veszi át a Fiorentina irányítását édesapja, a két hete elhunyt Giuseppe Commisso örökébe lépve.
Jonas Vingegaard, a kétszeres Tour de France-győztes kerékpáros edzés közben balesetet szenvedett.
Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője a Qarabag elleni szerdai Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt beszélt a sajtónak.
Szabályos lázadás tört ki az NFL-ben: nem került a halhatatlanok közé a legendás edző, sokan kiakadtak
Bill Belichick, a hatszoros Super Bowl-győztes edző nem került be első alkalommal a Pro Football Hall of Fame-be.
Sorsdöntő forduló jön a BL-ben, nagy csapatok hullhatnak ki: győzelmi kényszerben a Barcelona, Napoli, Manchester City
Az utolsó kört rendezik ma a Bajnokok Ligája alapszakaszában, és több sztárcsapatnak az életben maradás a tét az este kilenckor kezdődő meccsen.
Az angol női labdarúgás legfelső két osztályát irányító WSL Football 8,2 millió font működési veszteséget jelentett első teljes üzleti évében.
Az olaszok egy cseppet se örülnek annak, hogy amerikai ICE-ügynökök lesznek az olimpián.
A magyar női vízilabda-válogatott magabiztos, 28–3-as győzelmet aratott Románia ellen a funchali Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában.
Kilencvennégy éves korában elhunyt Babarczi Roland mesteredző, a magyar vízilabda egyik meghatározó alakja.
A Cadillac F1 Team a Formula–1 legújabb csapataként csatlakozik a mezőnyhöz, két tapasztalt pilótával, Sergio Pérezzel és Valtteri Bottasszal a volán mögött.
A Bayern München tárgyalásokat folytat Harry Kane szerződésének meghosszabbításáról, nem nagyon akarják elengedni az angol centert.
Sepp Blatter, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) korábbi elnöke szerint a szurkolóknak érdemes távol maradniuk a focivébétől.
