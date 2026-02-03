Nagy dobásra készül a FIFA-elnök Infantino: teljesen kiakadtak Ukrajnában, az oroszok várják a lépést

Felelőtlennek és infantilisnek nevezte Matvii Bidnyi ukrán sportminiszter Gianni Infantinót, amiért a FIFA-elnök jelezte: a világszövetség kész megfontolni az Oroszország elleni futballtilalom feloldását - írta a BBC.

A FIFA és az UEFA 2022 februárjában, Ukrajna megtámadása után zárta ki az orosz válogatottakat és klubcsapatokat a nemzetközi versenyekről. Infantino most azt mondta, hogy a háború ellenére a tilalom "semmit sem ért el", csak "még több frusztrációt és gyűlöletet szült". Szerinte segítene, ha az orosz fiatalok ismét futballmeccseket játszhatnának Európa más országaiban.

A tilalom következtében Oroszország nem vehetett részt a 2022-es világbajnokságon és a 2024-es Európa-bajnokságon, a 2026-os vb-ről pedig eleve kizárták. Ennek ellenére az orosz válogatott nem állt le teljesen: a FIFA és az UEFA engedélye nélkül is játszott mérkőzéseket nem nyugati országok csapataival.

Az ukrán sportminiszter élesen bírálta a kijelentéseket.

Infantino szavai elszakítják a futballt attól a valóságtól, amelyben gyerekeket ölnek meg

– fogalmazott Bidnyi. Emlékeztetett arra is, hogy a teljes körű orosz agresszió kezdete óta több mint 650 ukrán sportoló és edző vesztette életét, köztük több mint száz labdarúgó. Infantino 2018-ban, az oroszországi világbajnokság után megkapta Vlagyimir Putyin elnöktől az Orosz Barátság Érdemrendet.

A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság tavaly feloldotta az orosz és fehérorosz sportolókra vonatkozó tilalmat, amit az Ukrán Paralimpiai Bizottság élesen elítélt. Ennek ellenére a jövő havi téli paralimpián nem lesznek jelen orosz és fehérorosz versenyzők: a hat sportágért felelős négy nemzetközi szakszövetség közül három fenntartotta a kitiltást, a jégkorong esetében pedig túl későn született meg a döntés ahhoz, hogy az orosz csapat részt vehessen a selejtezőkön.