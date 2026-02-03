2026. február 3. kedd Balázs
Zürich, Svájc - 2015. október 1: A FIFA zürichi székházának bejárata. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség az egyesületi labdarúgás, a futsal és a strandlabdarúgás irányító szervezete. A FIFA felelős a labdarúgás nagy nemzetközi torn
Sport

Nagy dobásra készül a FIFA-elnök Infantino: teljesen kiakadtak Ukrajnában, az oroszok várják a lépést

Pénzcentrum
2026. február 3. 16:15

Felelőtlennek és infantilisnek nevezte Matvii Bidnyi ukrán sportminiszter Gianni Infantinót, amiért a FIFA-elnök jelezte: a világszövetség kész megfontolni az Oroszország elleni futballtilalom feloldását - írta a BBC.

A FIFA és az UEFA 2022 februárjában, Ukrajna megtámadása után zárta ki az orosz válogatottakat és klubcsapatokat a nemzetközi versenyekről. Infantino most azt mondta, hogy a háború ellenére a tilalom "semmit sem ért el", csak "még több frusztrációt és gyűlöletet szült". Szerinte segítene, ha az orosz fiatalok ismét futballmeccseket játszhatnának Európa más országaiban. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tilalom következtében Oroszország nem vehetett részt a 2022-es világbajnokságon és a 2024-es Európa-bajnokságon, a 2026-os vb-ről pedig eleve kizárták. Ennek ellenére az orosz válogatott nem állt le teljesen: a FIFA és az UEFA engedélye nélkül is játszott mérkőzéseket nem nyugati országok csapataival.

Oroszország
Russia
Piaci érték: 208,90M
Edző: Valeriy Karpin
Adatlap létrehozva: 2026.02.03.

Az ukrán sportminiszter élesen bírálta a kijelentéseket.

Infantino szavai elszakítják a futballt attól a valóságtól, amelyben gyerekeket ölnek meg

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

– fogalmazott Bidnyi. Emlékeztetett arra is, hogy a teljes körű orosz agresszió kezdete óta több mint 650 ukrán sportoló és edző vesztette életét, köztük több mint száz labdarúgó. Infantino 2018-ban, az oroszországi világbajnokság után megkapta Vlagyimir Putyin elnöktől az Orosz Barátság Érdemrendet.

A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság tavaly feloldotta az orosz és fehérorosz sportolókra vonatkozó tilalmat, amit az Ukrán Paralimpiai Bizottság élesen elítélt. Ennek ellenére a jövő havi téli paralimpián nem lesznek jelen orosz és fehérorosz versenyzők: a hat sportágért felelős négy nemzetközi szakszövetség közül három fenntartotta a kitiltást, a jégkorong esetében pedig túl későn született meg a döntés ahhoz, hogy az orosz csapat részt vehessen a selejtezőkön.
Címlapkép: Getty Images
#sport #ukrajna #oroszország #labdarúgás #eb #világbajnokság #futball #orosz-ukrán háború #FIFA #nemzetközi foci

