Nagy dobásra készül a FIFA-elnök Infantino: teljesen kiakadtak Ukrajnában, az oroszok várják a lépést
Felelőtlennek és infantilisnek nevezte Matvii Bidnyi ukrán sportminiszter Gianni Infantinót, amiért a FIFA-elnök jelezte: a világszövetség kész megfontolni az Oroszország elleni futballtilalom feloldását - írta a BBC.
A FIFA és az UEFA 2022 februárjában, Ukrajna megtámadása után zárta ki az orosz válogatottakat és klubcsapatokat a nemzetközi versenyekről. Infantino most azt mondta, hogy a háború ellenére a tilalom "semmit sem ért el", csak "még több frusztrációt és gyűlöletet szült". Szerinte segítene, ha az orosz fiatalok ismét futballmeccseket játszhatnának Európa más országaiban.
A tilalom következtében Oroszország nem vehetett részt a 2022-es világbajnokságon és a 2024-es Európa-bajnokságon, a 2026-os vb-ről pedig eleve kizárták. Ennek ellenére az orosz válogatott nem állt le teljesen: a FIFA és az UEFA engedélye nélkül is játszott mérkőzéseket nem nyugati országok csapataival.
Az ukrán sportminiszter élesen bírálta a kijelentéseket.
Infantino szavai elszakítják a futballt attól a valóságtól, amelyben gyerekeket ölnek meg
– fogalmazott Bidnyi. Emlékeztetett arra is, hogy a teljes körű orosz agresszió kezdete óta több mint 650 ukrán sportoló és edző vesztette életét, köztük több mint száz labdarúgó. Infantino 2018-ban, az oroszországi világbajnokság után megkapta Vlagyimir Putyin elnöktől az Orosz Barátság Érdemrendet.
A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság tavaly feloldotta az orosz és fehérorosz sportolókra vonatkozó tilalmat, amit az Ukrán Paralimpiai Bizottság élesen elítélt. Ennek ellenére a jövő havi téli paralimpián nem lesznek jelen orosz és fehérorosz versenyzők: a hat sportágért felelős négy nemzetközi szakszövetség közül három fenntartotta a kitiltást, a jégkorong esetében pedig túl későn született meg a döntés ahhoz, hogy az orosz csapat részt vehessen a selejtezőkön.
A félrediagnosztizálás miatt a felépülés elhúzódik, és hónapokkal később sem teljes az állapota, de még nem adta fel.
Meg vannak számlálva Ronaldo napjai Szaúd-Arábiában? Nagyon kiakadt csapatára a világsztár, ez lehet az oka
Bizonytalanná vált Cristiano Ronaldo jövője az Al-Nassrnál: a negyvenéves portugál sztár kimaradt a csapat hétfői, az Al-Riyadh elleni mérkőzésének keretéből.
A World Aquatics és a magyar szervezők rögzítették a június 26. és július 18. közötti esemény részletes menetrendjét.
Megvan az egyezség, a személyes feltételekben is sikerült megegyezni, már csak az orvosi vizsgálat van hátra: ilyenkor jön az orvosi vizsgálat a focistáknak.
Az NB II 16. fordulójában a Szentlőrinc 5–3-ra legyőzte a Budafokot, Kocsis Bence látványos félpályás góllal mutatkozott be új csapatában.
A 26 éves középpályás ősszel igazolt Portugáliába, ahol eddig csak csereként kapott lehetőséget.
Djokovic egykori ütője 540 ezer dollárért cserélt gazdát, jócskán megdöntve a korábbi csúcsot, amelyet Carlos Alcaraz wimbledoni ütője tartott.
Az edzőt bilincsben vezették ki a teremből, emiatt most jogi lépéseket fontolgat.
Jude Bellingham sérülés miatt egy hónapra kidőlt, ami komoly aggodalmat kelt Angliában a vébéfelkészülés előtti pillanatokban.
A 72 éves Felix Magath ismét jelezte, hogy szívesen visszatérne a kispadra, és ezúttal egykori klubjánál, a Werder Bremennél vállalna szerepet.
NFL Super Bowl 2026: itt a kezdés időpontja, a fellépők és a résztvevő csapatok - hol nézheted az NFL döntőjét?
Itt találsz minden fontos tudnivalót az NFL döntőjéről! Kik játszanak, hol lesz a meccs, hol tudod megnézni? Ki lesz az idei sztárfellépő? Mikor kezdődik a...
Az Újpest FC jelentős erősítést szerzett a német élvonalból: az Augsburgtól érkező Arne Maier személyében tapasztalt középpályással bővült a lila-fehérek kerete.
A Liverpool tárgyalásokat folytat Lutsharel Geertruida kölcsönvételéről; ha azonban ő nem mehet a csapathoz, akkor akár újabb magyar is odakerülhet.
Christian Horner a dublini Európai Autószalonon szólalt meg először nyilvánosan azóta, hogy távozott a Red Bulltól.
Carlos Alcaraz történelmet írt Melbourne-ben: a spanyol teniszező első alkalommal hódította el az ausztrál nyílt teniszbajnokság trófeáját.
Snoop Dogg rapper szerint a Swansea Cityből világszerte ismert klubot lehet építeni, ezért tavaly júliusban kisebbségi részesedést vásárolt a másodosztályú walesi egyesületben.
A Seattle Seahawks a Super Bowl után máris tulajdonost cserélhet: a források szerint a vezetés a döntő után megkezdi a klub értékesítését.
Már történtek próbálkozások a maffia részéről arra, hogy az egy hét múlva kezdődő játékokon ők is minél nagyobbat kaszáljanak.
