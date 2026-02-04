Az Irigy Hónaljmirigy énekese őszintén beszélt arról, hogy bár zenekara az elmúlt évtizedekben jelentős sikereket ért el, anyagilag nem tartozik a kiugróan tehetős előadók közé.
Ki nem találod, hány magyar kattint ilyen tartalmakra a neten: ez az új kikapcsolódás?
Egy átfogó felmérés szerint a hazai vallásos közösségek tagjai ma már elsősorban az online térben fogyasztanak hitéleti tartalmakat, és digitális csatornákon keresztül tartják a kapcsolatot egyházközségeikkel. A kutatás szerint erős igény mutatkozik több pozitív emberi történetre és keresztény szórakoztató műsorra is.
Az NMHH megrendelésére készült nagyszabású vizsgálat szerint radikális átalakulás zajlik Magyarországon a vallási médiafogyasztásban. Az eredmények azt mutatják, hogy a vallásos emberek jelentős része már digitális platformokon tájékozódik hitéleti kérdésekben. A gyülekezeti tagok mintegy háromnegyede a közösségi média különböző felületeit használja egyházközségével való kapcsolattartásra.
A 2025 második felében lebonyolított felmérés három módszertani pillérre épült. Először feltérképezték a hitéleti médiumok körét, ezt követően ezer fő megkérdezésével reprezentatív, telefonos közvélemény-kutatást végeztek, végül pedig 2200 vallásos ember bevonásával online adatfelvétel is készült.
Az adatok szerint a magyarok megközelítőleg harmada sorolja magát az inkább vagy határozottan vallásosak közé. Ez a vallási tematikájú médiatartalmak fogyasztásában is megjelenik. Bár széles körű társadalmi igény nem mutatkozik az ilyen jellegű műsorokra, a lakosság jelentős része mégis rendszeresen, legalább hetente egyszer találkozik vallási témájú médiatartalommal. A kutatás szerint ezeket a műsorokat többnyire semlegesen értékelik, ugyanakkor a pozitív vélemények aránya nagyjából kétszerese a negatívaknak.
Az elemzés legmarkánsabb megállapítása az internetes platformok dominanciája a vallási tartalmak terjesztésében. A közösségi oldalak, az online hírportálok és a videómegosztók vezetik a listát, megelőzve a televíziót is. A digitális közösségépítésben szintén kulcsszerepük van ezeknek a felületeknek: a vallásos emberek 56 százaléka aktívan interakcióba lép a vallási tartalmakkal, 75 százalékuk pedig digitális csatornákon keresztül is kapcsolatban van saját hitközösségével, elsősorban Facebook-oldalakon és weboldalakon keresztül. Ez a tendencia különösen erős a fiatalabb korosztályban és a magasabb társadalmi státuszú vallásos csoportokban.
A felmérés alapján a vallási médiafogyasztók már nem passzív befogadók, hanem aktív, digitálisan jártas és közösségi részvételre törekvő célcsoportot alkotnak. A válaszadók elsősorban az ismeretterjesztő és beszélgetős formátumú vallási programokat hiányolják. Ugyanakkor jelentős érdeklődés mutatkozik azok iránt a műsorok iránt is, amelyek a lelki egyensúly megtalálását, a hétköznapi problémák megoldását és a mentális jóllét kérdéseit vallási nézőpontból közelítik meg.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A kutatásban résztvevők közel kétharmada több reményt és erőt sugárzó, emberi sorsokat bemutató műsorra lenne kíváncsi. Majdnem felük úgy érzi, hogy hiányoznak a kifejezetten keresztény szórakoztató programok. Az istentiszteletek és misék közvetítésének jelenlegi kínálatát a többség elegendőnek tartja, a vallástörténeti műsorok iránt viszont visszafogottabb az érdeklődés.
A vizsgálat konklúziója egyértelmű: a vallási médiatartalmak fogyasztói jól körülhatárolható réteget alkotnak, számukra pedig az internetes csatornák váltak a hitéleti információk és élmények elsődleges forrásává. A jövőbeli tartalomfejlesztés akkor lehet sikeres, ha célzottan, a hétköznapi élethelyzetek vallási értelmezését segítve, a mindennapi problémákra reflektálva szólítja meg ezt a közönséget.
A színésznő temetésére február 19-én kerül sor a Farkasréti temetőben.
A SkyShowtime mától több dedikált on-demand streaming csatornát indít el az összes piacán.
A fesztiválra visszatér a Twenty One Pilots, a Florence + the Machine és Lewis Capaldi, de érkezik Dijon és Sombr is.
Február 1-től Quentin Tarantino filmjei is elérhetővé válnak a Disney+ kínálatában, köztük a Jackie Brown, a Kutyaszorítóban, a Kill Bill 1. és 2. része, valamint...
Elképesztő filmek taroltak az idei Budapesti Dokumentumfilm Fesztiválon: a putyini diktatúráról szóló volt a csúcspont
A fesztivál Budapesten és 10 vidéki városban zajlott, 250-nél is több vetítéssel és háttérbeszélgetéssel.
Az idei állati időjárás-előrejelzések nem hoztak egyértelmű verdiktet. Hogy végül kinek lesz igaza, arra - az időjárás szeszélyességéhez híven - csak a következő hetek adhatnak...
Az író azt írta, hogy ezzel „rendkívüli megtiszteltetés” érte őt.
A legjobb filmzenei válogatásért a Bűnösök (Sinners) címá film kapott elismerést, a legjobb vizuális médiához írt dal pedig a Huntr/x-től a Golden lett a K-pop...
Na, vajon elvitte valaki a gigászi főnyereményt a hatos lottó 5. heti sorsolásán?
Na, vajon elvitte valaki a 4 milliárd forintos főnyereményt az 5. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/5. heti nyerőszámait.
A zenész 78 éves volt.
A magyar borpiac kettészakadt, a középkategória gyakorlatilag eltűnt, a termelők pedig egyszerre küzdenek a diszkontok árnyomásával és a zsugorodó hazai fogyasztással.
A Nagy Ő jelenlegi szereplője, Kiara Lord korábban felnőttfilmes színésznőként dolgozott, ám kevesen tudják róla, hogy egyetemi tanulmányokat folytatott
Megtalálták a lottónyertest, aki 1 milliárdot kaszált: minden pénzét ebbe fektette, csúnya vége lett
Egy 80 éves brit lottónyertes, aki 2010-ben 2,4 millió fontot nyert, hatalmas drogbirodalmat épített ki ebből.
Színre lépett az Ötöslottó tavaly nyári nyertese: a véletlenen múlt, hogy feladta a 4 milliárdos szelvényt
Szerencsejátéktörténelmi pillanat az, hogy hosszú idő óta először osztja meg az Ötöslottó egyik nagynyertese sorsfordító történetét a nagyközönséggel.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/5. heti nyerőszámait.
A Fővárosi Közgyűlés döntött az újlipótvárosi bulihajók kikötési engedélyeinek visszavonásáról.
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
-
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!