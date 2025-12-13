2025. december 13. szombat Luca, Otília
Siker célba találás cél elérés koncepció háttér - három dartsnyíl középen, bulls eye, darts, sport
Sport

Keményet nyilatkozott a háromszoros dartsvilágbajnok, Michael van Gerwen: "szeretem a dartsot, de..."

Pénzcentrum
2025. december 13. 20:01

Michael van Gerwen, a háromszoros darts világbajnok optimistán tekint a jövőbe egy rendkívül nehéz év után, amelyben magánéleti válságokkal és sportteljesítményének hanyatlásával kellett szembenéznie - számolt be a The Guardian.

"Néha elég nyomorult alak tudok lenni", mondja mosolyogva Michael van Gerwen, miközben megpróbálja megmagyarázni új optimizmusát egy rendkívül megpróbáltatásokkal teli év után. A 36 éves sportoló 2025-ben 17 év után elvált feleségétől, Daphne-től, végignézte, ahogy a rák pusztítja édesapját, intenzív figyelmet kapott a holland médiában, és küzdött, hogy visszanyerje egykor lenyűgöző formáját.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Van Gerwen tartja a leghosszabb világelsőségi rekordot, miután 2014. január 1-től 2021. január 3-ig, összesen 2 559 napon át őrizte meg első helyét. Ez éles ellentétben áll az elmúlt öt év jóval következetlenebb teljesítményével.

Bár harmadik kiemeltként indul a csütörtök óta zajló vébén (először csak csütörtökön lép majd színpadra a kapán Tsatusnami ellen), Van Gerwen fájdalmas éve negatívan befolyásolta játékát. Határozottan bólint, amikor arról kérdezik, megváltoztatta-e a közelmúlt személyes traumája. "Nagyon is. Talán jobb úgy fogalmazni, hogy nem változtatott meg emberként, de megváltoztatta a gondolkodásmódomat. Megértette velem, mi a legfontosabb az életben. A család. Persze imádom a dartsot, de a gyerekeimet sokkal jobban szeretem."

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

Van Gerwen gyermekei, a nyolcéves Zoë és az ötéves Mike már más prioritásokat követelnek tőle. "A prioritásaim 100%-ban megváltoztak, azonnal. Azt hiszem, így is kell lennie. Furcsa lenne, ha nem ez lenne a helyzet." Elismeri, hogy ez a változás hatással volt a játékára is: "Egy kicsit igen. De a lányom 2017-ben született, és 2019-ben még világbajnok lettem."

Januárban lesz hét éve, hogy Van Gerwen utoljára világbajnoki címet nyert. Mit gondolt volna 2019-ben, ha valaki azt mondja neki, hogy legalább hét évig nem nyer újabb világbajnokságot? "Nem hinném el. De a koronavírus sem segített. Apró tényezők ezek, mert a győzelem és a vereség közötti vonal nagyon vékony. Még így is három döntőt játszottam hat év alatt, ami nem rossz. De nem vagyok boldog második helyezettként. Nyerni akarok, ilyen egyszerű."

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Covid-járvány jelentősen befolyásolta a játékát. "Mindenki, aki akkor jól játszott, hol van most? Már egy tombolát sem tudnak megnyerni. Ezért szeretek közönség előtt játszani. Energiát ad, örömöt okoz, és működteti a motoromat. Közönség nélkül undorító volt."

A májusi válásáról is beszélt az interjúban: "17 évig voltunk együtt, majdnem 11 évig házasokként éltünk. Időt kell adnod magadnak, hogy elengedhesd. Néha visszavet a valóság, aztán újra ki kell jönnöd belőle. Meg tudom csinálni." Hozzáteszi: "De a volt feleségemmel jó viszonyban vagyunk, ami nagyon fontos a gyerekek miatt. Mindig kapcsolatban leszünk, mert közös gyerekeink vannak."

Amikor arról kérdezik, hogy a megérzése szerint képes-e megnyerni ezt a világbajnokságot egy ilyen megterhelő év után, Van Gerwen határozottan előrehajol: "Senkinek nem kell mondania nekem. Én mondom magamnak, hogy meg fogom nyerni."
Címlapkép: Getty Images
#család #gyerekek #sport #válás #világbajnokság #sportoló #covid-19 #darts

1
2 hete
Megszólalt egészségi állapotáról a legendás magyar kapus: így él most Szentmihályi Antal
2
1 hete
Itt veszik most sorra a lakásokat, házakat a magyarok: vajon rájöttek valamire?
3
6 napja
Teljesen összeomlott Mohamed Salah, keményen nekiment az edzőnek a Liverpool sztárja: "A klub engem tett bűnbakká"
4
6 napja
Komoly bajban lehet az Arsenal: jelezte Mikel Arteta, hatalmas változások készülnek télen
5
5 napja
Heteken belül eleshet milliós fizetésétől Milák Kristóf: van baj a sportoló körül, minden egy irányba mutat
