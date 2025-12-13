Keményet nyilatkozott a háromszoros dartsvilágbajnok, Michael van Gerwen: "szeretem a dartsot, de..."

Michael van Gerwen, a háromszoros darts világbajnok optimistán tekint a jövőbe egy rendkívül nehéz év után, amelyben magánéleti válságokkal és sportteljesítményének hanyatlásával kellett szembenéznie - számolt be a The Guardian.

"Néha elég nyomorult alak tudok lenni", mondja mosolyogva Michael van Gerwen, miközben megpróbálja megmagyarázni új optimizmusát egy rendkívül megpróbáltatásokkal teli év után. A 36 éves sportoló 2025-ben 17 év után elvált feleségétől, Daphne-től, végignézte, ahogy a rák pusztítja édesapját, intenzív figyelmet kapott a holland médiában, és küzdött, hogy visszanyerje egykor lenyűgöző formáját.

Van Gerwen tartja a leghosszabb világelsőségi rekordot, miután 2014. január 1-től 2021. január 3-ig, összesen 2 559 napon át őrizte meg első helyét. Ez éles ellentétben áll az elmúlt öt év jóval következetlenebb teljesítményével.

Bár harmadik kiemeltként indul a csütörtök óta zajló vébén (először csak csütörtökön lép majd színpadra a kapán Tsatusnami ellen), Van Gerwen fájdalmas éve negatívan befolyásolta játékát. Határozottan bólint, amikor arról kérdezik, megváltoztatta-e a közelmúlt személyes traumája. "Nagyon is. Talán jobb úgy fogalmazni, hogy nem változtatott meg emberként, de megváltoztatta a gondolkodásmódomat. Megértette velem, mi a legfontosabb az életben. A család. Persze imádom a dartsot, de a gyerekeimet sokkal jobban szeretem."

Van Gerwen gyermekei, a nyolcéves Zoë és az ötéves Mike már más prioritásokat követelnek tőle. "A prioritásaim 100%-ban megváltoztak, azonnal. Azt hiszem, így is kell lennie. Furcsa lenne, ha nem ez lenne a helyzet." Elismeri, hogy ez a változás hatással volt a játékára is: "Egy kicsit igen. De a lányom 2017-ben született, és 2019-ben még világbajnok lettem."

Januárban lesz hét éve, hogy Van Gerwen utoljára világbajnoki címet nyert. Mit gondolt volna 2019-ben, ha valaki azt mondja neki, hogy legalább hét évig nem nyer újabb világbajnokságot? "Nem hinném el. De a koronavírus sem segített. Apró tényezők ezek, mert a győzelem és a vereség közötti vonal nagyon vékony. Még így is három döntőt játszottam hat év alatt, ami nem rossz. De nem vagyok boldog második helyezettként. Nyerni akarok, ilyen egyszerű."

A Covid-járvány jelentősen befolyásolta a játékát. "Mindenki, aki akkor jól játszott, hol van most? Már egy tombolát sem tudnak megnyerni. Ezért szeretek közönség előtt játszani. Energiát ad, örömöt okoz, és működteti a motoromat. Közönség nélkül undorító volt."

A májusi válásáról is beszélt az interjúban: "17 évig voltunk együtt, majdnem 11 évig házasokként éltünk. Időt kell adnod magadnak, hogy elengedhesd. Néha visszavet a valóság, aztán újra ki kell jönnöd belőle. Meg tudom csinálni." Hozzáteszi: "De a volt feleségemmel jó viszonyban vagyunk, ami nagyon fontos a gyerekek miatt. Mindig kapcsolatban leszünk, mert közös gyerekeink vannak."

Amikor arról kérdezik, hogy a megérzése szerint képes-e megnyerni ezt a világbajnokságot egy ilyen megterhelő év után, Van Gerwen határozottan előrehajol: "Senkinek nem kell mondania nekem. Én mondom magamnak, hogy meg fogom nyerni."