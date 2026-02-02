A 26 éves középpályás ősszel igazolt Portugáliába, ahol eddig csak csereként kapott lehetőséget.
Máris megvan az év gólja? Félpályás bomba született az NB II-ben
Az NB II 16. fordulójában a Szentlőrinc 5–3-ra legyőzte a Budafokot, Kocsis Bence látványos félpályás góllal mutatkozott be új csapatában. A 24 éves középpályás a kezdőkör magasságából emelt kapura, lövése pedig védhetetlennek bizonyult a vendégek kapusa számára.
A másodosztályú bajnokság hétvégi fordulójának egyik legizgalmasabb találkozóján, Szentlőrincen nyolc gól született.
Ezen a meccsen érkezett a játéknap legszebb gólja: Kocsis Bence egy elé kerülő labdát a félpálya közeléből ívelt kapura, Hársfalvi András, a vendégek kapusa pedig tehetetlen volt.
Kocsis Bence számára különösen emlékezetes marad ez a mérkőzés, hiszen az őszi idényt még a szintén másodosztályban szereplő Videoton FC Fehérvár együttesében töltötte. A Szentlőrinc színeiben ez volt az első hivatalos találkozója, amelyet rögtön egy parádés góllal tett felejthetetlenné. Mutatjuk videón, ilyet tényleg nem látsz mindennap:
Az NB II tabelláját a Budapest Honvéd vezeti 32 ponttal, megelőzve a 30 pontos Kecskemétet és a Vasast. A Szentlőrinc a sikerrel 16 pontra növelte pontjai számát, és jelenleg a 12. helyen áll a bajnokságban.
