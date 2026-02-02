Máris megvan az év gólja? Félpályás bomba született az NB II-ben

Az NB II 16. fordulójában a Szentlőrinc 5–3-ra legyőzte a Budafokot, Kocsis Bence látványos félpályás góllal mutatkozott be új csapatában. A 24 éves középpályás a kezdőkör magasságából emelt kapura, lövése pedig védhetetlennek bizonyult a vendégek kapusa számára.

A másodosztályú bajnokság hétvégi fordulójának egyik legizgalmasabb találkozóján, Szentlőrincen nyolc gól született.

Ezen a meccsen érkezett a játéknap legszebb gólja: Kocsis Bence egy elé kerülő labdát a félpálya közeléből ívelt kapura, Hársfalvi András, a vendégek kapusa pedig tehetetlen volt.

Merkantil Bank Liga 16. forduló Szentlőrinc SE 5 3 Budafoki MTE Félidő: 2-1 2026. február 1. vasárnap 14:00 | Szentlorinci sportpalya, Szentlorinc Hazai gólszerzők 14' Patrik Nyari, 72' Oliver Dinnyes, 76' Oliver Dinnyes (öngöl), 79' Oliver Dinnyes, 90' Nathaniel Mascoe Lawrenzo Vendég gólszerzők 24' Dávid Kovács, 75' Dávid Kovács (11-esből) 56 Labdabirtoklási arány 44 75 Támadások 66 71 Veszélyes támadások 77 7 Kaput eltaláló lövések 5 2 Kaput elkerülő lövések 8 4 Szögletek 9 1 Sárga lapok 3 0 Piros lapok 1 0 Büntetők 1 0 Blokkolt lövések 0 Adatlap létrehozva: 2026.02.02.

Kocsis Bence számára különösen emlékezetes marad ez a mérkőzés, hiszen az őszi idényt még a szintén másodosztályban szereplő Videoton FC Fehérvár együttesében töltötte. A Szentlőrinc színeiben ez volt az első hivatalos találkozója, amelyet rögtön egy parádés góllal tett felejthetetlenné. Mutatjuk videón, ilyet tényleg nem látsz mindennap:

Az NB II tabelláját a Budapest Honvéd vezeti 32 ponttal, megelőzve a 30 pontos Kecskemétet és a Vasast. A Szentlőrinc a sikerrel 16 pontra növelte pontjai számát, és jelenleg a 12. helyen áll a bajnokságban.