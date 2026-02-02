2026. február 2. hétfő Karolina, Aida
Sport

Máris megvan az év gólja? Félpályás bomba született az NB II-ben

Pénzcentrum
2026. február 2. 16:22

Az NB II 16. fordulójában a Szentlőrinc 5–3-ra legyőzte a Budafokot, Kocsis Bence látványos félpályás góllal mutatkozott be új csapatában. A 24 éves középpályás a kezdőkör magasságából emelt kapura, lövése pedig védhetetlennek bizonyult a vendégek kapusa számára.

A másodosztályú bajnokság hétvégi fordulójának egyik legizgalmasabb találkozóján, Szentlőrincen nyolc gól született. 

Ezen a meccsen érkezett a játéknap legszebb gólja: Kocsis Bence egy elé kerülő labdát a félpálya közeléből ívelt kapura, Hársfalvi András, a vendégek kapusa pedig tehetetlen volt.

Merkantil Bank Liga 16. forduló
Szentlőrinc SE
5
3
Budafoki MTE
Félidő: 2-1
2026. február 1. vasárnap 14:00
|
Szentlorinci sportpalya, Szentlorinc
Hazai gólszerzők
14' Patrik Nyari, 72' Oliver Dinnyes, 76' Oliver Dinnyes (öngöl), 79' Oliver Dinnyes, 90' Nathaniel Mascoe Lawrenzo
Vendég gólszerzők
24' Dávid Kovács, 75' Dávid Kovács (11-esből)
56
Labdabirtoklási arány
44
75
Támadások
66
71
Veszélyes támadások
77
7
Kaput eltaláló lövések
5
2
Kaput elkerülő lövések
8
4
Szögletek
9
1
Sárga lapok
3
0
Piros lapok
1
0
Büntetők
1
0
Blokkolt lövések
0
Adatlap létrehozva: 2026.02.02.

Kocsis Bence számára különösen emlékezetes marad ez a mérkőzés, hiszen az őszi idényt még a szintén másodosztályban szereplő Videoton FC Fehérvár együttesében töltötte. A Szentlőrinc színeiben ez volt az első hivatalos találkozója, amelyet rögtön egy parádés góllal tett felejthetetlenné. Mutatjuk videón, ilyet tényleg nem látsz mindennap:

Az NB II tabelláját a Budapest Honvéd vezeti 32 ponttal, megelőzve a 30 pontos Kecskemétet és a Vasast. A Szentlőrinc a sikerrel 16 pontra növelte pontjai számát, és jelenleg a 12. helyen áll a bajnokságban.
Címlapkép: Getty Images
#videó #foci #sport #labdarúgás #meccs #magyar labdarúgás #magyar foci #NB II #gól #2026

