Itt a Tour de Hongrie 2026 útvonal: ezeken a településeken megy keresztül idén a 47. Magyar Kerékpáros Körverseny

Kiderültek a Tour de Hongrie-útvonal 2026-os állomásai, mely idén Dél-Magyarországra fókuszál: a versenyzőkre 829 km vár Gyula és Veszprém között. A 47. Magyar Kerékpáros Körverseny útvonalát február 3-án egy ünnepélyes gálaműsor keretében mutatták be a Budapest Music Centerben - írja a Tour de Hongrie hivatalos honlapja.

Az est során Eisenkrammer Károly, a Tour de Hongrie főszervezője életműdíjjal tüntette ki Andó János, Schneider Konrád és Hirth István edzőket, akik az elmúlt csaknem fél évszázadban meghatározó alakjai voltak a magyar kerékpársportnak. A három szakember három olyan várost (Békéscsaba, Szekszárd és Pécs) is képvisel, melyek kiemelkedő kerékpáros tradícióik mellett a Tour de Hongrie 2026-os útvonalán is kulcsszerepet játszanak majd.

A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke, dr. Schneller Domonkos elmondta a Tour de Hongrie és a magyar versenyzők aktuális helyzete kapcsán, hogy egész Európában megfigyelhető, hogy néhány kivételtől eltekintve azok az országok képesek színvonalas többnapos nemzeti körversenyt rendezni, ahol az állam jelentős támogatást nyújt, amit az adott sportág sikerei indokolnak. Az elnök szerint a hazai szövetség felelőssége, hogy a Magyar Kerékpáros Körverseny, a Tour de Hongrie ne csak a verseny napjain, hanem az év egészében segítse a sportág fejlődését, ennek pedig kulcsa, hogy minél több magyar versenyző kapjon lehetőséget a bemutatkozásra. Schneller Domonkos bízik abban, hogy idén is a tavalyihoz hasonló számban lesznek hazai kerékpárosok a mezőnyben, és arra biztat mindenkit, hogy közösen szurkoljanak sikeres szereplésükért.

A 2026 Tour de Hongrie-útvonal ismertetése előtt Eisenkrammer Károly elmondta, hogy az új városok bevonásával egyben nagyon lelkes helyi szervező partnerekre is találtak. "Ez a közös munka pedig mindig hoz olyan új nézőpontokat, ötletelet, amiktől ismét egy izgalmas Tour de Hongrie szervezése előtt vagyunk. Biztos vagyok benne, hogy minden olyan település, ahol eddig nem járt, vagy régen járt a Tour de Hongrie, nagy lelkesedéssel fogadja majd a nemzetközi mezőnyt - különösen azok a települések, ahol egyébként komoly múltra tekint vissza a kerékpársport" - mondta el.

A hivatalos Tour de Hongrie-útvonal 2026-ban

1. szakasz – Gyula–Békéscsaba (143 km)

A 2026-os Tour de Hongrie május 13-án, szerdán 13:20-kor rajtol Gyuláról, a Gyulai Vártól, és várhatóan 16:30 körül ér célba Békéscsabán, a Bajza utcában. A szintemelkedés mindössze 109 méter, a teljesen sík útvonalon azonban a szél komoly szerepet játszhat, így kaotikussá teheti a versenyt, miközben nagy eséllyel a sprinterek küzdenek meg az első sárga trikóért. Az útvonal Gyuláról Kétegyházán át Békéscsaba felé vezet, majd Doboz irányából tér vissza a rajt városába, a mezőny pedig 2,5 kör után fejezi be a szakaszt. Gyula története során először ad otthont Tour de Hongrie-rajtnak vagy befutónak, a festői Gyulai Vár nemcsak a rajt, hanem a május 12-i csapatbemutató helyszíne is lesz, a városban két gyorsasági részhajrát is rendeznek. Békéscsaba tizedik alkalommal szerepel a körversenyen: 1935 óta három rajtnak, hat befutónak és az eddigi utolsó csapatidőfutamnak is helyszíne volt, legutóbb 2005-ben járt itt a mezőny, amikor a német bajnok Gerald Ciolek győzött.

2. szakasz – Szarvas–Paks (202 km)

A második szakasz május 14-én, csütörtökön 13:00-kor indul Szarvasról, a Szarvasi Vízi Színháztól, és várhatóan 17:30 körül ér véget Pakson, a Kishegyi úton, 338 méter szintemelkedéssel. Szarvas első alkalommal lesz a Tour de Hongrie házigazdája, a mezőny a Holt-Körös partján, az arborétum mellett egy lassúrajtkört teljesít, mielőtt Békésszentandrás irányába elhagyná a várost. Nyugat felé haladva három gyorsasági részhajra után Kalocsánál keresztezi a Dunát a karaván. A szakasz hajrája már komoly kihívást jelenthet a sprintereknek: itt található a verseny első kategorizált emelkedője, valamint a helyenként 7%-os meredekségű paksi utolsó kilométer. Paks másodszor szerepel a körversenyben: 2017-ben egy szakasz rajtjának adott otthont, amikor a finn Matti Manninen nyerte a ceglédi befutót, célvárosként viszont most debütál, így az Újtemplom utca és a Kishegyi út rövid, de meredek kaptatója mindenki számára újdonság lesz.

3. szakasz – Kaposvár–Szekszárd (152 km)

Május 15-én, pénteken 13:00-kor rajtol Kaposvárról, a Kaposvár Arénától a harmadik szakasz, amely várhatóan 16:30 körül ér célba Szekszárdon, a Szent István téren. A 152 kilométeres táv 1080 méter szintemelkedést, három gyorsasági és két hegyi részhajrát tartalmaz, így bár mezőnyhajrával kecsegtet, komoly terhelést jelent a sprintereknek is. A mezőny egy rövid zselici kört követően kelet felé halad tovább. Kaposvár rutinos Tour de Hongrie-helyszín, eddig négy rajtot és öt befutót rendeztek itt, ez lesz a város tizedik szereplése, emellett a 2022-es Giro d’Italia Grande Partenza egyik rajtvárosa is volt, és már 1935-ben is befutót tartottak a Kapos folyó partján. Szekszárd a magyar kerékpársport egyik bölcsője, számos rangos versenynek adott otthont, ám a Tour de Hongrie az elmúlt 23 évben elkerülte, eddig mindössze négyszer járt itt a mezőny, legutóbb 1993-ban, amikor az ukrán Mihail Csornij győzött a borvidéken.

4. szakasz – Mohács–Pécs (188 km)

A körverseny legnehezebb etapjára május 16-án, szombaton kerül sor: a rajt 12:00-kor lesz Mohácson, a Deák téren, a befutó pedig várhatóan 16:30 körül Pécsen, az Állatkertnél. A 188 kilométeres szakasz 2080 méter szintemelkedést tartalmaz, és kulcsfontosságú lesz az összetett győzelem szempontjából. A mezőny a mohácsi rajt után a ritkán látogatott Villányi-hegység felé veszi az irányt, majd a Villány–Harkány–Siklós hurkot teljesítve érkezik Pécsre, ahol a rettegett Bárány út meredekét négyszer is meg kell mászni a cél előtt. Mohács 2026-ban a mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezik, és Gyula valamint Szarvas mellett a harmadik olyan város az idei kiírásban, amely korábban még sosem rendezett Tour de Hongrie-rajtot vagy befutót. Pécs ezzel szemben a verseny legtapasztaltabb házigazdája: ez lesz a 14. befutó a Mecsek lábánál, ahol korábban nyolc rajtot is tartottak. Az 5 km hosszú lapisi emelkedő, benne a csaknem 2 km-es és 11%-os Bárány úttal az útvonal legnehezebb hegye, a városi körpályán pedig a Széchenyi téren két gyorsasági részhajránál is bónuszmásodperceket gyűjthetnek az összetett esélyesek. Hegytetős befutót eddig kétszer rendeztek itt: 2023-ban Marc Hirschi, 2024-ben Wout Poels nyert az Állatkertnél.

5. szakasz – Balatonalmádi–Veszprém (144 km)

A 47. Magyar Kerékpáros Körverseny május 17-én, vasárnap egy kiszámíthatatlan, belga egynaposokra emlékeztető szakasszal zárul, amely 13:00-kor rajtol Balatonalmádiból, a Wesselényi Strandról, és várhatóan 16:30 körül ér véget Veszprémben, a Jutasi úton. A mindössze 144 kilométeres táv ellenére 1870 méter szintemelkedést tartalmaz, három gyorsasági részhajrával és ideális terepet kínál a korai támadásokhoz. A verseny helyszíne Veszprém és a Balaton régiója, amely 2026-ban elnyerte az „Európa sportfővárosa” címet. A mezőnynek kétszer kell megmásznia a Szentkirályszabadja-emelkedőt (2,1 km; 5,6%), valamint négyszer a Gellát (3,6 km; 5,4%) Balatonalmádi és Veszprém között. Balatonalmádi korábban egyetlen alkalommal, 2018-ban adott otthont szakaszrajtnak, amikor a siófoki prológot követő első etapot indították innen. Veszprém az egyetlen város az útvonalban, amely 2025-ben is házigazda volt: eddig négy prológot, négy rajtot és két befutót rendeztek itt, prológon Remák Zoltán, mezőnyszakaszon pedig Valter Tibor győzött legutóbb, így a „királynék városa” továbbra is kiemelt helyszíne a Magyar Körversenynek.

Érdekességek a 47. Tour de Hongrie 2026-os útvonaláról

A Tour de Hongrie hivatalos honlapján az alábbi érdekességek olvashatók az útvonalról:

A 829 kilométeres össztáv során csaknem 5500 méternyi szintkülönbséget kell leküzdeniük a versenyzőknek.

Az ötnapos verseny első három szakasza a sprintereknek kedvez. A negyedik szakasz a verseny királyetapja és az egyetlen hegyi befutó az útvonalban. A dombos ötödik etap a hullámzó terep, a nagy szintkülönbség és a sík befutó miatt kiszámíthatatlan végkifejlettel kecsegtet.

Az útvonal összesen 70 települést és 7 vármegyét (Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun, Tolna, Somogy, Baranya, Veszprém) érint.

Összesen 15 gyorsasági részhajrá során gyűjthetnek a versenyzők pontokat és bónuszmásodperceket. A részhajrák során az első három áthaladó versenyző 3, 2 és 1 másodperces jóváírásban részesül.

12 kategorizált emelkedő szerepel az idei útvonalban. Az egyetlen első kategóriás kaptató a pécsi befutó lesz – a Bárány út és Tótvázsony-Gella második, Tengelic-Szőlőhegy, Gödre, Zobákpuszta és Szentkirályszabadja pedig harmadik kategóriás besorolást kapott.

