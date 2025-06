Máris megvan Inzaghi új klubja: itt folytatja az Inter volt edzője a bukott BL-döntő után

A szaúdi bajnokságban szereplő Al-Hilal szerdán jelentette be, hogy Simone Inzaghi veszi át a csapat irányítását. A 49 éves olasz szakember kedden távozott az Internazionalétól, miután a Bajnokok Ligája döntőjében 5-0-s vereséget szenvedtek a Paris Saint-Germaintől, ami egy trófea nélküli szezon végét jelentette számára.

A szaúdi klub közleménye szerint Inzaghi kétéves szerződést írt alá, az aláírási ceremóniára Párizsban került sor. Olasz sajtóértesülések szerint a tréner fizetése akár évi 30 millió euró (átszámítva mintegy 12 milliárd forint) is lehet - teszi hozzá a Reuters.

Inzaghi az Internél töltött ideje alatt hat trófeát nyert: egy bajnoki címet, két Olasz Kupa-győzelmet és három Olasz Szuperkupát. Most az Al-Hilalnál folytatja pályafutását, amely rekordot jelentő 19 alkalommal nyerte meg a szaúdi bajnokságot, és négyszer diadalmaskodott az ázsiai Bajnokok Ligájában. Az Al-Hilal közösségi média felületein "Az olasz zseniként" hivatkozott új edzőjére.

