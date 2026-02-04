Soha nem látott tilalom lépett életbe: 1 milliós bírságot is kaphatnak a magyar túrázók

Soha nem látott szigorítást vezetett be a Tátrai Nemzeti Park: február 1-től egész évben tilos az éjszakai túrázás a park területén, a szabályszegőkre pedig akár 3000 eurós bírság is várhat. A döntést az elszaporodó éjszakai és napfelkelte-túrák miatt hozták meg.

Jelentős szigorítást vezetett be a Tátrai Nemzeti Park: február 1-jétől egész évben tilos éjszaka túrázni a park területén, a szabályszegőkre pedig akár 3000 eurós bírság is kiszabható. A döntést az utóbbi időszakban drasztikusan megszaporodó éjszakai és napfelkelte-túrákkal indokolják, amelyek komoly terhelést jelentenek a park élővilágára.

A nemzeti park közlése szerint az elmúlt időszakban különösen a Kasprowy Wierch (Gáspár-csúcs) térségében nőtt meg látványosan az éjszakai és hajnalban induló túrák száma. Ezeket gyakran szervezett programok keretében bonyolították le, ami a hatóságok szerint már nem elszigetelt jelenségnek, hanem tömeges terhelésnek számít - számol be a SziaLengyelország az Instagram oldalán.

A Tátrai Nemzeti Park (TPN) hangsúlyozta: az éjszakai mozgás különösen a téli időszakban zavarja az állatvilágot, amikor az élőlények energiatartalékai eleve korlátozottak, és minden plusz stressz súlyos következményekkel járhat.

Egész évre kiterjesztették a korlátozást

Korábban a parkban március 1. és november 30. között volt érvényben időszakos korlátozás az éjszakai túrázásra. A mostani döntéssel azonban ezt egész évre kiterjesztették:

minden nap este 22 óra és napfelkelte között tilos a túrázás a Tátrai Nemzeti Park területén.

A szabályozás február 1-jén lépett hatályba, és jelen állás szerint nincs kivétel sem egyéni, sem szervezett túrákra.

Súlyos bírság járhat a szabályszegőknek

A park kezelősége egyértelművé tette: a tilalom megszegése nem pusztán figyelmeztetéssel jár. Az ellenőrzések során akár 3000 eurós (több mint 1,1 millió forintos) bírságot is kiszabhatnak azokra, akik megszegik az előírásokat.

A döntéshozók szerint a cél nem a túrázók elriasztása, hanem a természet védelme, különösen egy olyan időszakban, amikor a közösségi médiának köszönhetően egyre többen keresik a „különleges”, napfelkeltés élményeket.

Magyar túrázókat is érinthet

A Tátra hagyományosan népszerű célpont a magyar túrázók körében is, ezért a nemzeti park arra figyelmeztet: az új szabályokat minden látogatónak be kell tartania, függetlenül attól, hogy milyen országból érkezik. A hatóságok szerint a következő időszakban fokozott ellenőrzések várhatók, így érdemes előre tájékozódni, és a túrákat kizárólag a megengedett időszakokra tervezni.