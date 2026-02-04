2026. február 4. szerda Ráhel, Csenge
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Tátrában
Utazás

Soha nem látott tilalom lépett életbe: 1 milliós bírságot is kaphatnak a magyar túrázók

Pénzcentrum
2026. február 4. 17:28

Soha nem látott szigorítást vezetett be a Tátrai Nemzeti Park: február 1-től egész évben tilos az éjszakai túrázás a park területén, a szabályszegőkre pedig akár 3000 eurós bírság is várhat. A döntést az elszaporodó éjszakai és napfelkelte-túrák miatt hozták meg.

Jelentős szigorítást vezetett be a Tátrai Nemzeti Park: február 1-jétől egész évben tilos éjszaka túrázni a park területén, a szabályszegőkre pedig akár 3000 eurós bírság is kiszabható. A döntést az utóbbi időszakban drasztikusan megszaporodó éjszakai és napfelkelte-túrákkal indokolják, amelyek komoly terhelést jelentenek a park élővilágára.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nemzeti park közlése szerint az elmúlt időszakban különösen a Kasprowy Wierch (Gáspár-csúcs) térségében nőtt meg látványosan az éjszakai és hajnalban induló túrák száma. Ezeket gyakran szervezett programok keretében bonyolították le, ami a hatóságok szerint már nem elszigetelt jelenségnek, hanem tömeges terhelésnek számít - számol be a SziaLengyelország az Instagram oldalán.

A Tátrai Nemzeti Park (TPN) hangsúlyozta: az éjszakai mozgás különösen a téli időszakban zavarja az állatvilágot, amikor az élőlények energiatartalékai eleve korlátozottak, és minden plusz stressz súlyos következményekkel járhat.

Valósággal megszállták a magyar turisták ezt a várost: pedig létezik egy olcsóbb alternatíva is
EZ IS ÉRDEKELHET
Valósággal megszállták a magyar turisták ezt a várost: pedig létezik egy olcsóbb alternatíva is
A síszezon hamarosan véget ér, de a Tátra továbbra is vonzza a magyar turistákat.

Egész évre kiterjesztették a korlátozást

Korábban a parkban március 1. és november 30. között volt érvényben időszakos korlátozás az éjszakai túrázásra. A mostani döntéssel azonban ezt egész évre kiterjesztették:

minden nap este 22 óra és napfelkelte között tilos a túrázás a Tátrai Nemzeti Park területén.

A szabályozás február 1-jén lépett hatályba, és jelen állás szerint nincs kivétel sem egyéni, sem szervezett túrákra.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Súlyos bírság járhat a szabályszegőknek

A park kezelősége egyértelművé tette: a tilalom megszegése nem pusztán figyelmeztetéssel jár. Az ellenőrzések során akár 3000 eurós (több mint 1,1 millió forintos) bírságot is kiszabhatnak azokra, akik megszegik az előírásokat.

A döntéshozók szerint a cél nem a túrázók elriasztása, hanem a természet védelme, különösen egy olyan időszakban, amikor a közösségi médiának köszönhetően egyre többen keresik a „különleges”, napfelkeltés élményeket.

Magyar túrázókat is érinthet

A Tátra hagyományosan népszerű célpont a magyar túrázók körében is, ezért a nemzeti park arra figyelmeztet: az új szabályokat minden látogatónak be kell tartania, függetlenül attól, hogy milyen országból érkezik. A hatóságok szerint a következő időszakban fokozott ellenőrzések várhatók, így érdemes előre tájékozódni, és a túrákat kizárólag a megengedett időszakokra tervezni.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#utazás #bírság #turizmus #túra #turista #szigorítás #tilalom #lengyelország #természet #nemzeti park #természetvédelem

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:58
17:43
17:28
17:15
17:05
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 4.
Sosem látott társadalmi káosz a küszöbön: hamarosan semmiben sem lehetünk biztosak abból, amit látunk, hallunk
2026. február 3.
Városi túlélőbolt-lánc terjeszkedik itthon: brutál árakkal nyomják le az Aldit, Lidlt és még a kínait is
2026. február 4.
Elképesztő trend hódít a Z-generáció körében: rengeteg pénzt takarítanak meg - lehet, hogy ezt most tényleg ők csinálják jól?
2026. február 4.
Hatalmas versenyfutás indulhat a világban ezekért a kincsekért: durvulhat Kína és Donald Trump is, óriási a tét
2026. február 4.
Brutál akció robbant a magyar szállodákban: különleges hétvége jön, indulhat a roham
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 4. szerda
Ráhel, Csenge
6. hét
Február 4.
Rákellenes világnap
Február 4.
A magyar katonai térképészet napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Havazás és jégeső bénítja meg az országot: most jön a hideg java
2
5 napja
Itt a friss hótérkép: perceken belül lecsap a havazás az országra, itt fog a legtöbb hó esni
3
6 napja
Itt a friss hótérkép: órákon belül lecsaphat a havazás Magyarországon, mutatjuk, hol fog esni
4
2 hete
Ennek tényleg örülni fognak a magyarok: bejelentette a Wizz Air, új tengerparti úti cél érkezik, fillérekért repülhetsz
5
6 napja
Új Airbnb‑botrány Budapesten: idegenek foglalják el a lakásokat, a rendőrség tehetetlen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Deviza
külföldi fizetőeszközre szóló követelés. Valutának nevezzük a külföldi fizetőeszközöket, melyekre vonatkozó virtuális követelés a deviza. Gyakorlatilag a virtuális, vagyis a számlán elhelyezett valutáról van szó. A legtöbb banknál nyithatunk devizaszámlát vagy akár betétbe is helyezhetjük a devizánkat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 4. 17:58
Kvíz: Rég volt a töri óra, tudsz még valamit az ősi birodalmakról? Tedd próbára, mire emlékszel!
Pénzcentrum  |  2026. február 4. 16:00
Elképesztő trend hódít a Z-generáció körében: rengeteg pénzt takarítanak meg - lehet, hogy ezt most tényleg ők csinálják jól?
Agrárszektor  |  2026. február 4. 17:29
Nagy a baj itthon: sok termelő tehetetlenül nézi az ültetvénye pusztulását