Nem adja fel a legendás síző, Lindsey Vonn: térdszalagja bánta a hétvégét, de így is indulni akar az olimpián
Lindsey Vonn egy sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a múlt pénteki, Crans-Montana-i világkupa-lesiklás során teljesen elszakadt az elülső keresztszalagja - írta a The Guardian.
A 41 éves amerikai síző a súlyos sérülés ellenére magabiztosan beszélt olimpiai szereplésének esélyeiről. "Napról napra kell haladnom. A célom most egyértelműen a lesiklás. Meg kell néznem, hogyan érzem magam – ha stabil a térdem és magabiztos vagyok, folytatom a versenyzést. De erre a kérdésre csak akkor tudok válaszolni, ha 140 km/órával síelek" – mondta Vonn.
A versenyző elárulta, hogy a sérülés csontzúzódással és meniszkuszkárosodással is jár, bár egyelőre nem világos, mennyi a friss sérülés, és mennyi volt már korábban is jelen. A baleset a bal térdét érintette; a jobb térdébe alig két éve ültettek be titánimplantátumot. A baleset óta eltelt napokat vizsgálatokkal, fizikai tesztekkel és a duzzanat megfigyelésével töltötte.
Elmondása szerint a térde jelenleg nem duzzadt, és térdrögzítő segítségével képesnek érzi magát a vasárnapi versenyre.
Tudom, mik voltak az esélyeim a baleset előtt, és tudom, hogy most nem ugyanazok. De amíg van esély, megpróbálom. Nem hagyom, hogy ez kicsússzon a kezemből. Nem sírok. Felemelt fejjel állok, és megteszek mindent
– fogalmazott.
Vonn visszatérése már eddig is a sportág történetének egyik legfigyelemreméltóbb teljesítménye. Közel hatévnyi kihagyás és egy súlyos térdműtét után ebben a szezonban tért vissza, és azonnal visszaküzdötte magát az élmezőnybe: öt lesiklásból öt dobogós helyezést ért el, köztük két győzelmet. Visszatérése előtt a legidősebb női versenyző, aki világkupa-futamot nyert, 34 éves volt.
Az amerikai síző három olimpiai éremmel rendelkezik: 2010-ben aranyat szerzett lesiklásban és bronzot szuper-óriás-műlesiklásban, 2018-ban pedig bronzérmes lett lesiklásban. Cortina d'Ampezzo különösen fontos számára, hiszen az olasz pályán rekordot jelentő, 12 világkupa-győzelmet aratott.
"Soha nem gondoltam, hogy ez lehetséges" – mondta. "Nem akarok megbánni semmit. Mindent megteszek, hogy ott legyek a rajtnál."
